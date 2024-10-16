Приглашаем в необычную баню на плоту в заливе Волги! Мы привезём вас в неё на катере, всё покажем — и передадим баню в ваше полное распоряжение на 4 часа. Вы сможете попариться, искупаться в реке, полежать на шезлонгах и приготовить барбекю. Покататься на сапе или вёсельной лодке. А ещё из бани открываются шикарные виды на Казань: кремль и мечеть Кул-Шариф.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание водной прогулки
Вы отдохнёте в уютной бане на воде, оборудованной всем необходимым:
- гималайской солью и набором эфирных масел
- дубовыми и берёзовыми вениками
- простынями и тёплыми пледами
- открытой террасой с двумя шезлонгами
- сапом и вёсельной лодкой
- беседкой с панорамным остеклением и тепловой пушкой
- двумя столами с лавками
- блютуз-колонкой с караоке и зарядной станцией для телефонов
- душем и биотуалетом
- газовой плитой, чайником, одноразовой посудой, бумажными полотенцами
- питьевой водой, чёрным и зелёным чаями, сахаром
- всем для барбекю: большим мангалом, решёткой, розжигом, углём, шампурами
Организационные детали
- Баня открыта с 1 мая по 30 сентября
- Трансфер на скоростном катере до бани и обратно включён в стоимость. Время в пути — 5–7 минут
- Возрастное ограничение — 12+
- На территории бани запрещено пользоваться мыльными принадлежностями
- Можно приносить с собой любые еду и напитки
- Можно взять с собой кальян, но использовать его можно только в зоне барбекю
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Брюсова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я представляю уникальный проект в Казани — баня на воде. Мы работаем уже более 4-х лет и помогаем нашим гостям отдохнуть телом и душой.Задать вопрос
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