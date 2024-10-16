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Приглашаем в необычную баню на плоту в заливе Волги! Мы привезём вас в неё на катере, всё покажем — и передадим баню в ваше полное распоряжение на 4 часа. Вы сможете попариться, искупаться в реке, полежать на шезлонгах и приготовить барбекю. Покататься на сапе или вёсельной лодке. А ещё из бани открываются шикарные виды на Казань: кремль и мечеть Кул-Шариф.