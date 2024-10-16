Баня на воде в Казани

Отдохнуть своей компанией в современной бане, оборудованной шезлонгами, сапами и вёсельной лодкой
Приглашаем в необычную баню на плоту в заливе Волги! Мы привезём вас в неё на катере, всё покажем — и передадим баню в ваше полное распоряжение на 4 часа. Вы сможете попариться, искупаться в реке, полежать на шезлонгах и приготовить барбекю. Покататься на сапе или вёсельной лодке. А ещё из бани открываются шикарные виды на Казань: кремль и мечеть Кул-Шариф.
Баня на воде в Казани
Баня на воде в Казани
Баня на воде в Казани
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание водной прогулки

Вы отдохнёте в уютной бане на воде, оборудованной всем необходимым:

  • гималайской солью и набором эфирных масел
  • дубовыми и берёзовыми вениками
  • простынями и тёплыми пледами
  • открытой террасой с двумя шезлонгами
  • сапом и вёсельной лодкой
  • беседкой с панорамным остеклением и тепловой пушкой
  • двумя столами с лавками
  • блютуз-колонкой с караоке и зарядной станцией для телефонов
  • душем и биотуалетом
  • газовой плитой, чайником, одноразовой посудой, бумажными полотенцами
  • питьевой водой, чёрным и зелёным чаями, сахаром
  • всем для барбекю: большим мангалом, решёткой, розжигом, углём, шампурами

Организационные детали

  • Баня открыта с 1 мая по 30 сентября
  • Трансфер на скоростном катере до бани и обратно включён в стоимость. Время в пути — 5–7 минут
  • Возрастное ограничение — 12+
  • На территории бани запрещено пользоваться мыльными принадлежностями
  • Можно приносить с собой любые еду и напитки
  • Можно взять с собой кальян, но использовать его можно только в зоне барбекю

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Брюсова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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