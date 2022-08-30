За один день вы познакомитесь с архитектурными символами и самыми колоритными районами Казани.
Мы проедем от ультрасовременного стадиона Казань Арена до улочек Татарской слободы, расшифруем казанскую геральдику и поговорим о местном быте и традициях.
А затем отправимся на Голубые озера — любоваться природным чудом Татарстана и купаться в прозрачно-синих водах.
Мы проедем от ультрасовременного стадиона Казань Арена до улочек Татарской слободы, расшифруем казанскую геральдику и поговорим о местном быте и традициях.
А затем отправимся на Голубые озера — любоваться природным чудом Татарстана и купаться в прозрачно-синих водах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Все символы Казани на автомобиле!
Мы неспешно проедем по историческим кварталам и современным проспектам Казани, останавливаясь в самых значимых уголках города и открывая его историю:
- У необычного дворца бракосочетания разберемся в названии города и его геральдике.
- С берега Казанки полюбуемся видом на древний Казанский кремль, затем рассмотрим ТУ-144, гордость гражданской авиации СССР, и восхитимся стадионом Казань Арена.
- Через мост Миллениум проедем к старинным домикам исторического центра, увидим детский театр кукол «Экият» и дворец Земледельцев, заглянем в деревеньку Туган Авылым и на улицы Татарской слободы, где вы узнаете, как жили татары 19 века, и возьмете на заметку несколько блюд местной кухни.
- На площади Свободы, олицетворяющей советскую эпоху, обсудим, как можно попасть в соцсеть президента Татарстана.
- А у Богородицкого монастыря вы узнаете о православной жизни Казани и услышите о чудесном обретении христианской святыни — Казанской Иконы Божьей Матери.
Тайны Голубых озер
Изучив городские достопримечательности Казани, мы отправимся к природным красотам края — легендарным Голубым озерам. По дороге за город я расскажу, как возникли сказочные водоемы, какие легенды и обычаи с ними связаны и как к ним относятся местные жители. Вы полюбуетесь пронзительной синевой воды, поймете, почему Голубые озера никогда не замерзают и почему в них не водится рыба, узнаете об изменении их цвета и любопытных традициях местных дайверов. И, конечно, сможете искупаться прозрачной воде после долгого путешествия.
Организационные детали
- Экскурсия начнется от вашего отеля в центре города, трансфер из отдаленных районов оплачивается дополнительно. После экскурсии я отвезу вас обратно.
- В стоимость включены полотенца и чай
- По желанию также сможем сделать остановку у Колеса обозрения
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чингиз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 3807 туристов
Аккредитованный экскурсовод по Казани. Моя деятельность много лет связана с туризмом. Сейчас я провожу авторские, интересные, индивидуальные экскурсии для гостей города на своем автомобиле. Мои экскурсии динамичные, полны живого общения, шуток и загадок, историй местного жителя. С радостью познакомлю вас с лучшими местами города Казани!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
30 авг 2022
Интересная экскурсия по городу. Комфортно и приятно общаться с Чингизом. Поездка в жару на Голубые озера оставила незабываемое впечатление
Aлла
18 июля 2022
Эта экскурсия- находка в массе предложений! Очень приятный Чингиз и экскурсовод, и собеседник, и водитель. Пунктуален, внимателен к просьбам, со знаниями программы, с прекрасным видением ситуации. Чингиз скорректировал программу по
А
Алексей
5 июля 2022
Великолепная экскурсия. За небольшой промежуток времени мы увидели как менялась и преображалась Казань. Узнали много интересных фактов. Затем мы отправились на озера и попали туда ближе к обеду, к этому
П
Павел
30 мар 2022
Очень эрудированный гид, время пролетело….
А
Алексей
25 ноя 2021
Прекрасная экскурсия, хоть и по нашему желанию маршрут был несколько изменен (адаптирован к сезону и погоде) тем не менее, мы получили огромное удовольствие от рассказа Чингиза - местами интерактивного, иногда с долей интеллигентного юмора, но главное - отличающегося полнотой информации и интересными историческими фактами. Еще раз спасибо, Чингиз! Всем рекомендуем!
Катерина
14 сен 2021
Экскурсия очень-очень понравилась! Чингиз - замечательный гид, интересный рассказчик, внимательный и доброжелательный человек. Неимоверно рады, что выбрали путешествие именно с ним и что в качестве даты выбрали день рождения мужа. Лучшего празднования не придумаешь! Огромное спасибо! И всего самого доброго!
С
Светлана
21 июля 2021
Чингиз коммуникабельный, знающий экскурсовод. Всё было продумано: время посещения озёр, т. к. был выходной день, мы отправились в это волшебное место в первую очередь; предоставил всем, а нас было 5
Ю
Юлия
26 июня 2021
Все очень понравилось. Всё доступно и понятно, даже для детей. Мы были с мальчишками 10 лет. Гид очень мобилен, перестроился с учётом наших пожеланий. А озера - вообще супер!!!
Т
Татьяна
10 июня 2021
Великолепный гид, человек. Экскурсия отличная. Информативная, интересная, познавательная, увлекательная…. можно привести миллион положительных эмоций… я обязательно порекомендовала бы этого гида. Большое спасибо Чингису за то, что время пролетело незаметно, что смог заинтересовать мужа и племянника, за вкусный чай, и за все все…
Юлия
5 июня 2021
Экскурсия понравилась. Ничего лишнего. Наргиз прекрасный рассказчик. Получили море впечатлений, отдохнули и увидели сказочный город. Спасибо!
Ульяна
7 мая 2021
Интереснейшая экскурсия! Гид СУПЕР! Второй день под впечатлением! Все понравилось! Рекомендуем всем! Спасибо!
А
Анастасия
30 апр 2021
Спасибо Чингиз за замечательную экскурсию!!! Спланировано все великолепно, обзора по городу очень информативна, ну а голубые озера запали нам в душу, обязательно вернемся туда чтобы искупаться)))
И
Инна
7 дек 2020
Спасибо за прекрасную экскурсию, время пролетело незаметно. Обязательно приедем в Казань еще раз, чтобы продолжить знакомство с городом на других экскурсиях с Чингизом.
Елена
30 окт 2020
Чингиз замечательный рассказчик, а экскурсия продумана от начала до конца и логично построена. Большое спасибо за удовольствие!
С
Светлана
5 сен 2020
Замечательная экскурсия. За счёт мобильности позволяет увидеть многие достопримечательности Казани, и искупаться в Голубых озёрах.
Чингиз прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла легко и интересно.
Чингиз прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла легко и интересно.
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