2 часа
Индивидуальная
до 17 чел.
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Начало: Ул. Назарбаева, д. 8 или от вашего отеля
Расписание: Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Водная прогулка
Баня на воде в Казани
Отдохнуть своей компанией в современной бане, оборудованной шезлонгами, сапами и вёсельной лодкой
Начало: На ул. Брюсова
«Вы отдохнёте в уютной бане на воде, оборудованной всем необходимым:»
Завтра в 12:00
18 авг в 12:00
28 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Казань: девичник в большом городе
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
«Завершить прогулку предлагаем в уютном спа-салоне на улице Баумана»
25 авг в 15:30
27 авг в 13:30
от 6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия2 июня 2024Экскурсию проводил Дмитрий, отличный экскурсовод и очень приятный человек. Все очень понравилось: профессионально, интересно, комфортно. Впечатления самые приятные. Тема классная, организаторам спасибо! Гости из Санкт-Петербурга.
- ССоколова14 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Особенно взрослому сыну (20 лет). На все вопросы были получены грамотные и обстоятельные ответы. Чувствуется,что гид хорошо разбирается в интересующей теме. Спасибо за экскурсию.
- ООльга12 апреля 2024Выражаем благодарность Ольге и Дмитрию за организацию и проведение экскурсии. Нашли нужную тематику только у них. На комфортном автомобиле нам
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «SPA»
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