Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Казани, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
На машине
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 17 чел.
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Начало: Ул. Назарбаева, д. 8 или от вашего отеля
Расписание: Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 3 чел.
Баня на воде в Казани
На катере
4 часа
Водная прогулка
Баня на воде в Казани
Отдохнуть своей компанией в современной бане, оборудованной шезлонгами, сапами и вёсельной лодкой
Начало: На ул. Брюсова
«Вы отдохнёте в уютной бане на воде, оборудованной всем необходимым:»
Завтра в 12:00
18 авг в 12:00
28 000 за всё до 10 чел.
Казань: девичник в большом городе
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Казань: девичник в большом городе
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
«Завершить прогулку предлагаем в уютном спа-салоне на улице Баумана»
25 авг в 15:30
27 авг в 13:30
от 6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
    Экскурсию проводил Дмитрий, отличный экскурсовод и очень приятный человек. Все очень понравилось: профессионально, интересно, комфортно. Впечатления самые приятные. Тема классная, организаторам спасибо! Гости из Санкт-Петербурга.
  • С
    Соколова
    14 мая 2024
    Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
    Экскурсия очень понравилась. Особенно взрослому сыну (20 лет). На все вопросы были получены грамотные и обстоятельные ответы. Чувствуется,что гид хорошо разбирается в интересующей теме. Спасибо за экскурсию.
  • О
    Ольга
    12 апреля 2024
    Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
    Выражаем благодарность Ольге и Дмитрию за организацию и проведение экскурсии. Нашли нужную тематику только у них. На комфортном автомобиле нам
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    показали совсем другую Казань. Знаковые места самых известных группировок. Дмитрий погрузил в атмосферу, заслушались. Так же параллельно обзорная экскурсия тоже была. Спасибо. Успехов вам. Гости из Петербурга.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Казань: девичник в большом городе
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Озеро Кабан
  7. Благовещенский собор
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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