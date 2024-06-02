читать дальше показали совсем другую Казань. Знаковые места самых известных группировок. Дмитрий погрузил в атмосферу, заслушались. Так же параллельно обзорная экскурсия тоже была. Спасибо. Успехов вам. Гости из Петербурга.

Выражаем благодарность Ольге и Дмитрию за организацию и проведение экскурсии. Нашли нужную тематику только у них. На комфортном автомобиле нам