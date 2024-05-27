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скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте по Волге
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Гуляй по-казански
Посетить ухоженные парки с муралами, арт-объектами, фонтанами и узнать о местной жизни
Начало: в районе ЦПКО им. Горького
Завтра в 17:30
10 июня в 17:00
67005 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Погулять по идиллическим местам, устроить пикник и зарядиться энергией природы в душевной компании
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080₽ за человека
Групповая
4 часа
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Увидеть и узнать самое главное на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: в центре Казани
Расписание: в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: девичник в большом городе
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения27 мая 2024Очень приятное и интересное времяпрепровождение)
- ССветлана22 мая 2024Интересная экскурсия, хорошая организация. Походить надо за полчаса, до "талого" как обычно ждать никого не будут)
- ВВера1 октября 2023Для тех, кто первый раз в Казани экскурсия подойдёт. Красивые светящиеся объекты. Но ‼️ Снимаю звезду за то, что в экскурсии было сказано про дегустацию, а её не было. Мы почти только ради этого её и брали
- ННаталия21 сентября 2023Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой! Ярчайшие краски осенних пейзажей
- ЕЕлена19 сентября 2023Выбрали данную экскурсию чтобы отклониться от обычных туристических маршрутов, насладиться видами и природой. Нам это удалось в полной мере. В
- ННаталья13 сентября 2023Прогулку проводила Нина. Позитивная, веселая, задорная! Сразу располагает к себе! Но, самое главное - это профессиональный взгляд, как выбрать локацию,
- ИИрина9 сентября 2023Отличная экскурсия, супер впечатления. Капитан 5 звезд.
- ВВероника5 сентября 2023Экскурсия классная! ❤️❤️❤️ Интересная подача, было очень познавательно. Два часа прошли незаметно. Алмаз коммуникабельный и открытый, хочется больше таких экскурсий для
- ММарина31 августа 2023Прогулка понравилась, но там не было ничего из заявленной программы. Создал настроение и вывез всё капитан, который очень любит и знает своё дело! Александру спасибо!!!
- ГГалина27 августа 2023Прогулка по парку Горького и спортивному комплексу "Урам", замечательный вид со смотровой площадки, мемориал и множество белок) На столбах моста
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Романтические»
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