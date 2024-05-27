Романтические экскурсии по Казани

Найдено 11 экскурсий в категории «Романтические» в Казани, цены от 1 080 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230 за всё до 3 чел.
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Мини-группа
3 часа
30 отзывов
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950 за человека
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
131 отзыв
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
38 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100 за человека
Прогулка на парусной яхте по Волге
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Прогулка на парусной яхте по Волге
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 500 за всё до 6 чел.
Гуляй по-казански
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Гуляй по-казански
Посетить ухоженные парки с муралами, арт-объектами, фонтанами и узнать о местной жизни
Начало: в районе ЦПКО им. Горького
Завтра в 17:30
10 июня в 17:00
67005 360 за всё до 6 чел.
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Погулять по идиллическим местам, устроить пикник и зарядиться энергией природы в душевной компании
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 600 за всё до 4 чел.
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
30 отзывов
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080 за человека
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Увидеть и узнать самое главное на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: в центре Казани
Расписание: в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
1 800 за человека
Казань: девичник в большом городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: девичник в большом городе
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 6 500 за всё до 5 чел.
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Интуитивная живопись в волшебной Казани
    Очень приятное и интересное времяпрепровождение)
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
    Интересная экскурсия, хорошая организация. Походить надо за полчаса, до "талого" как обычно ждать никого не будут)
    Интересная экскурсия, хорошая организация. Походить надо за полчаса, до "талого" как обычно ждать никого не будут)
  • В
    Вера
    1 октября 2023
    Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
    Для тех, кто первый раз в Казани экскурсия подойдёт. Красивые светящиеся объекты. Но ‼️ Снимаю звезду за то, что в экскурсии было сказано про дегустацию, а её не было. Мы почти только ради этого её и брали
    Для тех, кто первый раз в Казани экскурсия подойдёт. Красивые светящиеся объектыДля тех, кто первый раз в Казани экскурсия подойдёт. Красивые светящиеся объектыДля тех, кто первый раз в Казани экскурсия подойдёт. Красивые светящиеся объекты
  • Н
    Наталия
    21 сентября 2023
    Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
    Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой! Ярчайшие краски осенних пейзажей
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    и ветер на горе создает иллюзию полета над окружающими лесами и полями! Римма очень душевный и приятный человек, с которым легко общаться! Отличная поездка, в каждом месте, где мы с Риммой останавливались хотелось остаться на весь день! Виды природы просто СУПЕР! Отдельное спасибо за пикник - он вернул в детство, когда с родителеми путешествовали по родным краям - эти воспоминания очень ценны для меня… и благодяря Римме получилось немножко вернуться в детство! Угощения на пикнике включали национальные кушанья, за это отдельное спасибо, попробовать что-то новое это всегда интересно! А гора Лобач! Вид сверху прекрасен, но когда спустились вниз к воде… это нечто!!! Белые выходы породы, море, камни… категорически не хотелось уходить, не смотря на то, что уже село солнце! Риммочке ОГРОМНОЕ СПАСИБО - шикарный день! Яркие воспоминания гарантированны на долго!

    Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!
  • Е
    Елена
    19 сентября 2023
    Гуляй по-казански
    Выбрали данную экскурсию чтобы отклониться от обычных туристических маршрутов, насладиться видами и природой. Нам это удалось в полной мере. В
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    дружелюбной беседе прошлись по тропинкам парка, посмотрели на город с высокой точки, спустились на набережную. Красивейший закат и тёплая погода располагали к длительной прогулке. Алмаз интересный рассказчик и собеседник, приятный молодой человек. Отведённое время пролетело незаметно и мы остались очень довольны. Спасибо и удачи Алмазу)))

  • Н
    Наталья
    13 сентября 2023
    Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
    Прогулку проводила Нина. Позитивная, веселая, задорная! Сразу располагает к себе! Но, самое главное - это профессиональный взгляд, как выбрать локацию,
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    как выгодно выбрать позу. Делала все чтобы было красиво и комфортно! Чувствовали себя фотомоделями:) Ждем чудесных фотографий и искренне рекомендуем фотопрогулку!

  • И
    Ирина
    9 сентября 2023
    Прогулка на парусной яхте по Волге
    Отличная экскурсия, супер впечатления. Капитан 5 звезд.
  • В
    Вероника
    5 сентября 2023
    Гуляй по-казански
    Экскурсия классная! ❤️❤️❤️ Интересная подача, было очень познавательно. Два часа прошли незаметно. Алмаз коммуникабельный и открытый, хочется больше таких экскурсий для
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    полезного времяпрепровождения. 😃Увидели Казань с другой стороны, глазами казанцев. Узнали чем живет молодежь и как много делается для жителей города. Рекомендую 100% тем, кто устал от стандартных, монотонных экскурсий. 😎 Алмаз, большое Вам спасибо 🙏

    Экскурсия классная! ❤️❤️❤️Экскурсия классная! ❤️❤️❤️
  • М
    Марина
    31 августа 2023
    Прогулка на парусной яхте по Волге
    Прогулка понравилась, но там не было ничего из заявленной программы. Создал настроение и вывез всё капитан, который очень любит и знает своё дело! Александру спасибо!!!
  • Г
    Галина
    27 августа 2023
    Гуляй по-казански
    Прогулка по парку Горького и спортивному комплексу "Урам", замечательный вид со смотровой площадки, мемориал и множество белок) На столбах моста
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    "Миллениум" сохранилось несколько красивых граффити с фестиваля, и на этом "неформальность" закончилась. Прогулка замечательная, но вот название и/или описание я бы скорректировала, потому что ожидается информация о субкультуре, молодёжных и альтернативных течениях или интересное о современных районах и повседневной жизни горожан. Про повседневность было, но совсем немного. Короче говоря, мероприятие хорошее, но нет предела совершенству. Спасибо.

    Прогулка по парку Горького и спортивному комплексу "Урам", замечательный вид со смотровой площадки, мемориал и множествоПрогулка по парку Горького и спортивному комплексу "Урам", замечательный вид со смотровой площадки, мемориал и множествоПрогулка по парку Горького и спортивному комплексу "Урам", замечательный вид со смотровой площадки, мемориал и множествоПрогулка по парку Горького и спортивному комплексу "Урам", замечательный вид со смотровой площадки, мемориал и множествоПрогулка по парку Горького и спортивному комплексу "Урам", замечательный вид со смотровой площадки, мемориал и множество

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
  2. Интуитивная живопись в волшебной Казани
  3. Речная экскурсия в остров-град Свияжск
  4. Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
  5. Прогулка на парусной яхте по Волге
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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