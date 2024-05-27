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и ветер на горе создает иллюзию полета над окружающими лесами и полями! Римма очень душевный и приятный человек, с которым легко общаться! Отличная поездка, в каждом месте, где мы с Риммой останавливались хотелось остаться на весь день! Виды природы просто СУПЕР! Отдельное спасибо за пикник - он вернул в детство, когда с родителеми путешествовали по родным краям - эти воспоминания очень ценны для меня… и благодяря Римме получилось немножко вернуться в детство! Угощения на пикнике включали национальные кушанья, за это отдельное спасибо, попробовать что-то новое это всегда интересно! А гора Лобач! Вид сверху прекрасен, но когда спустились вниз к воде… это нечто!!! Белые выходы породы, море, камни… категорически не хотелось уходить, не смотря на то, что уже село солнце! Риммочке ОГРОМНОЕ СПАСИБО - шикарный день! Яркие воспоминания гарантированны на долго!