Круизы однодневные – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Казани, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
На теплоходе
26 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:30
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
1 700 за человека
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
На теплоходе
25 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Проплыть до острова-града, обойти старинные церкви и крупнейший мужской монастырь
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
3 200 за человека
Прогулка на теплоходе по Волге
На теплоходе
скидка
10%
50 отзывов
1 час
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе по Волге
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана
Начало: Неподалеку от речного порта
Расписание: в будние дни в 10:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1000900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сунгатуллина
    9 августа 2024
    Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
    Впервые приехала в Казань и мне очень понравился данный город. Когда выбирала куда сходить, на всех форумах писали посетить Волгу.
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    Долго искала и нашла такую прекрасную прогулку. У экскурсовода хорошая, поставленная речь,было интересно слушать. Буду советовать друзьям и вам советую данную компанию, чтобы познакомиться с Казанью.

  • Г
    Гордеева
    9 августа 2024
    Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
    Все понравилось! Интересная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Всем советую!!
  • Д
    Даша
    9 августа 2024
    Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
    Очень понравилось!!
  • I
    Irina
    7 августа 2024
    Прогулка на теплоходе по Волге
    Особых ожиданий от прогулки не было, но… На борту не хватает посадочных мест, даже там где предусмотрнны МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ скамеечки, они
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    отсутствуют, многие пассажиры стояли. Аудиогид не соответствует маршруту, маршрут на 1 час, а гид на более продолжительный маршрут рассчитан. Динамик не слышно с нижней палубы и кормы.

  • Л
    Лариса
    25 июля 2024
    Прогулка на теплоходе по Волге
    Доброжелательный персонал на кораблике, ёмкая по содержанию, интересная экскурсия. Прекрасная, полноводная Волга. Из всех пунктов сложилась твердая пятёрка. Спасибо!
  • О
    Ольга
    7 сентября 2023
    Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
    Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
  2. Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
  3. Прогулка на теплоходе по Волге
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 3 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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