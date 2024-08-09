2 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:30
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
1 700₽ за человека
9 часов
Водная прогулка
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Проплыть до острова-града, обойти старинные церкви и крупнейший мужской монастырь
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
3 200₽ за человека
скидка
10%
1 час
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе по Волге
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана
Начало: Неподалеку от речного порта
Расписание: в будние дни в 10:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1000900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССунгатуллина9 августа 2024Впервые приехала в Казань и мне очень понравился данный город. Когда выбирала куда сходить, на всех форумах писали посетить Волгу.
- ГГордеева9 августа 2024Все понравилось! Интересная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Всем советую!!
- ДДаша9 августа 2024Очень понравилось!!
- IIrina7 августа 2024Особых ожиданий от прогулки не было, но… На борту не хватает посадочных мест, даже там где предусмотрнны МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ скамеечки, они
- ЛЛариса25 июля 2024Доброжелательный персонал на кораблике, ёмкая по содержанию, интересная экскурсия. Прекрасная, полноводная Волга. Из всех пунктов сложилась твердая пятёрка. Спасибо!
- ООльга7 сентября 2023Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Круизы однодневные»
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