читать дальше отсутствуют, многие пассажиры стояли. Аудиогид не соответствует маршруту, маршрут на 1 час, а гид на более продолжительный маршрут рассчитан. Динамик не слышно с нижней палубы и кормы.

Особых ожиданий от прогулки не было, но… На борту не хватает посадочных мест, даже там где предусмотрнны МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ скамеечки, они