Здесь и активный отдых, и знакомство с историей Татарстана, и отдых на берегу Волги.
На скоростном метеоре вы доберётесь до Булгара, проедете по территории историко-археологического комплекса на велосипедах, увидите знаменитую Белую мечеть и крупнейший в мире печатный Коран. А затем сможете расслабиться в спа-комплексе.
На скоростном метеоре вы доберётесь до Булгара, проедете по территории историко-археологического комплекса на велосипедах, увидите знаменитую Белую мечеть и крупнейший в мире печатный Коран. А затем сможете расслабиться в спа-комплексе.
Описание экскурсии
8:30 — отправление на метеоре из Казани
10:30 — прибытие в Булгар, встреча с гидом
10:45–12:15 — велоэкскурсия по Болгарскому городищу:
- прогулка по набережной Волги
- Соборная мечеть и Большой минарет
- Восточная палата
- Белая мечеть
- исламский университет
- музей ислама с крупнейшим в мире печатным Кораном
- музей хлеба и татарское подворье
По пути поговорим об истории Волжской Булгарии, принятии ислама, культуре и традициях татарского народа.
12:30–15:00 — отдых в спа-комплексе «Сны Зулейхи»
15:00–16:00 — свободное время и обед по желанию
16:30 — обратный путь на метеоре в Казань
18:30 — возвращение в Казань
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на участников с хорошей физической подготовкой и навыками езды на велосипеде
- Переезды на скоростном метеоре и велосипеде включены в стоимость
- Обед оплачивается отдельно
- С вами будет один из гидов из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Девятаева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 670 туристов
Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
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