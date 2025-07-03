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Квест
до 7 чел.
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть секреты города
Начало: Под мостом «Миллениум»
«Дополнительные расходы: аренда велосипеда — от 750 руб»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Свияжск на велосипеде
Отправиться в увлекательное путешествие из Казани и исследовать остров-град необычным способом
Начало: У ж/д вокзала
«12:30 — 14:30 — исследуем Свияжск на велосипеде»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
6500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Велоэкскурсия «Я покажу тебе Казань» (12+)
По центру города на электровелосипеде - минимум усилий, максимум удовольствия
Начало: В центре Казани
«Объехать холмистый центр на обычном велосипеде — марафон»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
13 июн в 18:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Прогулка прошла отлично! Интересно, динамично, достаточный - без занудства - объем "культурной" информации. Рекомендую!
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И
Хочу поблагодарить Ренату за проведенную экскурсию. Несмотря на то, что мы совсем не спортсмены, и с нами был ребенок, научившийся
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Всего 2 отзыва в Казани в категории "На велосипеде"
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Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На велосипеде»
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Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2026
Сейчас в Казани в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 7500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2026 год на велосипеде, 2 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август