Прогулка на быстроходном судне Метеор откроет чудесные виды на величественную Волгу и Каму и познакомит со всеми красотами местности. А, высадившись на сушу, вы полюбуетесь столицей Волжской Булгарии с лучших сторон и побываете у главных достопримечательностей города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Болгарское городище — дыхание древности

Болгар расположился на красивом склоне, на берегу величественной Волги. Это самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, святое для поволжских татар место. Мы посетим древнее городище с сохранившимися памятниками архитектуры XIII-XIV веков, осмотрим великолепную Соборную мечеть и Большой Минарет. Вы узнаете о жизни домонгольского Болгара и погребальных обрядах в Восточном мавзолее, а также заглянете в «монастырский погреб» и увидите памятники Булгарской письменности.

Святые места памяти предков

Галерея первозданного Малого минарета подарит панорамный вид на древнее городище Болгар. Вам откроется легенда о сподвижнике пророка Мухаммеда и история нашествия Золотой орды. Поблизости сохранились руины четырех усыпальниц, одна из которых — «Ханская». В здании-кубе из белого известняка нет входа: мы обойдем его вокруг и поговорим о священной земле, а у Черной палаты вы услышите красивое татарское предание о болгарской царевне.

«Ак-Мэчет» — цветок полей

Покинув территорию древнего Болгарского городища, мы подойдем к «Северному Тадж-Махалу» — Белой мечети. Взору предстанут сочетания лучших произведений мировой исламской архитектуры: символичная молельная площадь, окруженная садом, белый мрамор, витражные окна купола и стройные минареты, напоминающие о Мечети Пророка в Медине. Внутри — традиционный декор: тюльпаны, мукарнасы, арабески и геометрические орнаменты.

Организационные детали

Как проходит экскурсия