Болгар расположился на красивом склоне, на берегу величественной Волги. Это самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, святое для поволжских татар место. Мы посетим древнее городище с сохранившимися памятниками архитектуры XIII-XIV веков, осмотрим великолепную Соборную мечеть и Большой Минарет. Вы узнаете о жизни домонгольского Болгара и погребальных обрядах в Восточном мавзолее, а также заглянете в «монастырский погреб» и увидите памятники Булгарской письменности.
Святые места памяти предков
Галерея первозданного Малого минарета подарит панорамный вид на древнее городище Болгар. Вам откроется легенда о сподвижнике пророка Мухаммеда и история нашествия Золотой орды. Поблизости сохранились руины четырех усыпальниц, одна из которых — «Ханская». В здании-кубе из белого известняка нет входа: мы обойдем его вокруг и поговорим о священной земле, а у Черной палаты вы услышите красивое татарское предание о болгарской царевне.
«Ак-Мэчет» — цветок полей
Покинув территорию древнего Болгарского городища, мы подойдем к «Северному Тадж-Махалу» — Белой мечети. Взору предстанут сочетания лучших произведений мировой исламской архитектуры: символичная молельная площадь, окруженная садом, белый мрамор, витражные окна купола и стройные минареты, напоминающие о Мечети Пророка в Медине. Внутри — традиционный декор: тюльпаны, мукарнасы, арабески и геометрические орнаменты.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Участие в экскурсии оплачивается заранее — не позднее, чем за сутки до начала: оплатить экскурсию можно онлайн либо у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования)
В стоимость экскурсии входят: билеты на метеор в Болгар и обратно, входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание профессиональными гидами, горячий обед, радиогид
Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
в четверг и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослые с обедом
8100 ₽
Дети до 5 лет
4500 ₽
Пенсионеры
7900 ₽
Дети 5-14 лет
7900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного здания Речного порта
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 22680 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители, читать дальшеуменьшить
профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своём выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.
Сергей
Азат - уникальный гид, раскрывающий богатство мира истории и природы Татарстана. Исключительная общая эрудиция, глубокие систематические знания в области средневековой истории и материальной культуры, личный практический опыт работы археологом, педагогическое читать дальшеуменьшить
дарование, высокая языковая культура и тонкое чувство юмора стали залогом неизменного внимания и живого интереса к предложенному им путешествию в Волжскую Булгарию и Золотую Орду, сделали его насыщенным, увлекательным и незабываемым… Рекомендую всем любителям истории - от интересующихся восточной тематикой до искушенных профессионалов.
Надежда
Болгар сам по себе привлекает внимание как обычного туриста, так и искушенного путешественника. Археологические памятники и современные достижения цивилизация, которые дают возможность сохранить старину, дают представление о древности территории и читать дальшеуменьшить
этносов, проживающих на ней. Конечно, во многом, отличные впечатления от посещения Болгара - заслуга гида Азата, благодарю которому удалось не только осмотреть большинство памятников, но и получить исчерпывающую историческую справку, основанную на научных фактах и приправленную долей юмора.
Alexsandr
Отличная экскурсия на целый день. Обязательно арендуйте радиогид у экскурсовода. Это удобно что бы быстро найтись и всё слышать даже когда отбегаешь сделать фоточку. Гид всё очень подробно рассказывает и отвечает читать дальшеуменьшить
на вопросы. Не очень много времени даётся на мечеть, по этому кто хочет наделать красивых фото, то лучше либо быстро зайти и выйте из мечети и начать фоткать, либбо вообще не заходить (честно говоря внутри они все выглядят +- одинаково), а что бы услишать всю экскурсию пока вы делаете фотки Вам поможет радиогид)
Оксана
Добрый день. Хочется от всей души поблагодарить вашего гида Азата за очень интересную экскурсию. Я заказала этот тур из Екатеринбурга для своего брата, жителя Казани, и никто не пожалел ни секунды, что эта поездка совершилась. Сами жители никак не соберутся. Такими глубокими и интересными познаниями с нами поделился Азат. Экскурсия великолепная, огромное спасибо организаторам и лично Азату.
Юлия
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Азату, с ним эта экскурсия была незабываема. Его знания и умение рассказывать - настоящая находка. Нам с мужем очень понравилась поездка в Болгар, впечатления только самые лучшие. Всем рекомендуем взять тур в Болгар. Спасибо большое, мы провели прекрасный день в Болгаре!!!
Анна
Всё очень понравилось, экскурсия продумана до мелочей, тайминг соблюдается и очень комфортно построен, были с детьми 10 лет и 1 год, было очень комфортно. Сопровождающий Александр очень грамотный и Ответственный, интересный рассказчик. Спасибо Вашей команде за организацию! По-больше Вам благодарных клиентов!
