На скоростном «Метеоре» отправимся вверх по Волге — в Свияжск, город, который построили всего за 28 дней по указу Ивана Грозного. Здесь — старинные улицы, атмосферные монастыри, виды на волжские просторы.
И истории о том, как осваивали этот край и какую роль Свияжск сыграл в формировании Московского государства.
Описание экскурсии
От речного вокзала Казани на теплоходе «Метеор» мы доплывём до острова-града Свияжск. По пути волжские просторы порадуют глаз, из ваших уст вырвется — «Лепотааа!», а уши поймают мои рассказы об основании этого города.
В Свияжске мы с вами:
- прогуляемся по улицам 16 века
- рассмотрим архитектуру зданий
- посетим женский Иоанно-Предтеченский монастырь — на его территории уцелела постройка эпохи основания города
- побываем в мужском Успенском Богородицком монастыре, который основали в 1555 году
- насладимся красотой просторов, что откроются взору с нескольких смотровых площадок
Я расскажу:
- в связи с чем был основан Свияжск и какую роль он сыграл в истории России в 16 и 20 веках
- сколько волостей ему подчинялось
- как он пережил упадок и полное забвение — и возродился в 21 веке
Примерный тайминг
- Путь речного вокзала Казани — 40 мин
- Экскурсия по полуострову — 2 ч
- Свободное время в Свияжске (для обеда, музеев и прогулок) — 1,5 ч
- Путь в Казань — 40 мин
Организационные детали
- Свияжск — это гора высотой около 20 метров, на которую нам нужно подняться. Рассчитывайте свои силы
- Для посещения монастырей женщинам нужно иметь платок
Дополнительные расходы
- Билеты на «Метеор» — 2200 ₽ за чел. в обе стороны
- Экскурсионное обслуживание на острове-граде по местным тарифам — 180 ₽ за чел.
- Посещение музеев, обед и личные покупки — по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У речного вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Казани
В 1992 году посетила остров-град Свияжск — и появилась мечта работать гидом. И мечта сбылась! В 2017 году окончила курсы повышения квалификации по программе «Экскурсовод» и получила аккредитацию по Казанскому
