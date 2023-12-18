Окунуться в историю города через знакомство с его главными площадями
Жизнь любого города связана с центральными площадями: здесь издавна оглашались государственные указы, вёлся торг, проводились праздничные мероприятия.
Перенестись в прошлое Казани и увидеть все эти события своими глазами, а потом вернуться в настоящее — такое увлекательное путешествие мы совершим с вами экскурсии.
Перенестись в прошлое Казани и увидеть все эти события своими глазами, а потом вернуться в настоящее — такое увлекательное путешествие мы совершим с вами экскурсии.
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Описание
Что вас ожидает
Во время прогулки вы познакомитесь с исторической планировкой города и её принципами, знаковыми площадями и главными улицами Казани. На экскурсии мы:
- Внимательно рассмотрим архитектурные особенности старинных зданий, поговорим об их жителях и примечательных событиях
- С площадки у Казанского кремля полюбуемся площадью Тысячелетия
- Не обойдём стороной дом-подарок Ушковых, вспомним печальную судьбу Александровского пассажа, увидим, где проводились балы и выступления, зайдём в Собор Петра и Павла
- Пройдёмся по площади 1 Мая и площади Свободы
- Заглянем во внутренний дворик Казанского университета и обсудим важные исторические события, которые произошли в его стенах (вы удивитесь, услышав имена известных учёных)
- Закончим экскурсию на преображенной площади Султан-Галиева, где располагаются административные здания, роскошный «Казанский Версаль» и ультра-современная библиотека
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, дополнительные расходы не предусмотрены
- Программа ориентирована на взрослых, но по желанию вы можете взять с собой детей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Спасской башни Казанского кремля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Казани
Меня зовут Татьяна, я коренная жительница Казани. Я люблю и изучаю свой город и готова делиться знаниями с гостями. С 2014 года работаю экскурсоводом и могу составить маршрут для самого требовательного путешественника. С удовольствием покажу вам Казань — древнюю, современную, русскую и татарскую, православную и мусульманскую.
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