Четыре площади Казани: прошлое и настоящее

Индивидуальная экскурсия в Казани

Окунуться в историю города через знакомство с его главными площадями

Жизнь любого города связана с центральными площадями: здесь издавна оглашались государственные указы, вёлся торг, проводились праздничные мероприятия.

Перенестись в прошлое Казани и увидеть все эти события своими глазами, а потом вернуться в настоящее — такое увлекательное путешествие мы совершим с вами экскурсии.
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Четыре площади Казани: прошлое и настоящее
Ближайшие даты:
18
дек
20
дек
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Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки вы познакомитесь с исторической планировкой города и её принципами, знаковыми площадями и главными улицами Казани. На экскурсии мы:

  • Внимательно рассмотрим архитектурные особенности старинных зданий, поговорим об их жителях и примечательных событиях
  • С площадки у Казанского кремля полюбуемся площадью Тысячелетия
  • Не обойдём стороной дом-подарок Ушковых, вспомним печальную судьбу Александровского пассажа, увидим, где проводились балы и выступления, зайдём в Собор Петра и Павла
  • Пройдёмся по площади 1 Мая и площади Свободы
  • Заглянем во внутренний дворик Казанского университета и обсудим важные исторические события, которые произошли в его стенах (вы удивитесь, услышав имена известных учёных)
  • Закончим экскурсию на преображенной площади Султан-Галиева, где располагаются административные здания, роскошный «Казанский Версаль» и ультра-современная библиотека

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, дополнительные расходы не предусмотрены
  • Программа ориентирована на взрослых, но по желанию вы можете взять с собой детей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Спасской башни Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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