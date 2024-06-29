Деревянное зодчество часто ассоциируют с народной традицией. На примере Казани мы разберём, как стилевое разнообразие может повлиять и на этот вид архитектуры. До 20 века основная застройка столицы была деревянной. Вы прогуляетесь по улочкам и дворам.
Разглядите в деревянном зодчестве Казани следы эклектики и модерна, увидите исконно родные, но проинтерпретированные традиции.
Разглядите в деревянном зодчестве Казани следы эклектики и модерна, увидите исконно родные, но проинтерпретированные традиции.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Деревянные дома середины 19 века.
- Одну из самых тихих улочек Казани.
- Городские задворки.
Вы узнаете:
- Как отличить эклектику и модерн в деревянном зодчестве.
- Какие различия есть между татарским и русским деревянным зодчеством.
- Почему деревянные строения в Казани редкость.
- Кто и в каких условиях живет в деревянных домах 19–20 веков.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид компании «Глазами инженера» Лилия Калимуллина.
- Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Петербургской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 220 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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