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Деревянное зодчество часто ассоциируют с народной традицией. На примере Казани мы разберём, как стилевое разнообразие может повлиять и на этот вид архитектуры. До 20 века основная застройка столицы была деревянной. Вы прогуляетесь по улочкам и дворам.



Разглядите в деревянном зодчестве Казани следы эклектики и модерна, увидите исконно родные, но проинтерпретированные традиции.