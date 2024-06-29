Деревянная архитектура Казани - от народного зодчества до модерна

Изучить архитектуру, формирующую своеобразный облик казанского центра
Деревянное зодчество часто ассоциируют с народной традицией. На примере Казани мы разберём, как стилевое разнообразие может повлиять и на этот вид архитектуры. До 20 века основная застройка столицы была деревянной. Вы прогуляетесь по улочкам и дворам.

Разглядите в деревянном зодчестве Казани следы эклектики и модерна, увидите исконно родные, но проинтерпретированные традиции.
Деревянная архитектура Казани - от народного зодчества до модерна
Деревянная архитектура Казани - от народного зодчества до модерна
Деревянная архитектура Казани - от народного зодчества до модерна
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Деревянные дома середины 19 века.
  • Одну из самых тихих улочек Казани.
  • Городские задворки.

Вы узнаете:

  • Как отличить эклектику и модерн в деревянном зодчестве.
  • Какие различия есть между татарским и русским деревянным зодчеством.
  • Почему деревянные строения в Казани редкость.
  • Кто и в каких условиях живет в деревянных домах 19–20 веков.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид компании «Глазами инженера» Лилия Калимуллина.
  • Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Петербургской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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