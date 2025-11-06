Посещение Голубых озёр в Казани - это уникальная возможность насладиться природной красотой и узнать интересные факты о водоёмах.
Здесь можно увидеть Малое Голубое озеро с чистейшей водой и слоем целебной глины,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Невероятная природная красота
- 🌿 Целебные свойства воды
- 📚 Интересные истории и легенды
- 🦋 Редкие растения
- 🏞️ Живописные пейзажи
Что можно увидеть
- Малое Голубое озеро
- Растения из Красной книги
- Лазурный водоём
- Небольшой водопад
Описание экскурсииПриродное достояние Казани Приглашаем отправиться к волшебным Голубым озёрам, насладиться красивой природой и отдохнуть душой! Это природный заповедник, который по праву называют «жемчужиной Казани» за невероятную красоту и целебные свойства. Ежегодно это место привлекает тысячи людей, которые хотят насладиться прекрасными пейзажами. Голубые озёра — система из трёх озёр на территории заповедника в черте Казани: Большое Голубое, Проточное и Малое Голубое. Озёра не имеют наземных притоков, питаются подземными водами. Зимой и летом температура воды 4-6 градусов, но смельчаки купаются в холодной воде озёр круглый год. Вы увидите:
- Малое Голубое озеро с чистейшей водой, где даже можно рассмотреть слой целебной глины на дне;
- растения из Красной книги республики;
- лазурный водоём;
- небольшой водопад — этот природный уголок впечатлит живописностью и взрослых, и детей. Во время отдыха перед вами раскроется история возникновения уникальных водоемов, которые не замерзают зимой и где не водится рыба. Вы узнаете о лечебных свойствах местной глины, оптическом эффекте, создаваемом водой и происхождении названия озёр. Вам также поведают легенду о горе влюблённой красавицы и интересные находки из жизни дайверов. Добро пожаловать в мир увлекательных фактов, которые оставят впечатление на долгое время!
Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельных автобусах
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Завершение: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 301 отзыва
В
Василий
6 ноя 2025
Мы побывали на экскурсии 5 ноября 2025 года на Голубые озёра под Казанью — и остались под большим впечатлением. Природа здесь действительно волшебная: прозрачная бирюзовая вода, живописные леса вокруг, тишина
Е
Елена
28 окт 2025
Е
Екатерина
25 окт 2025
Было очень интересно послушать разные истории, погулять по красивой природе и увидеть все озера) Погда благоволила. Останавливались несколько раз покушать, кафе тоже были, но я брала свое.
Н
Нурслу
22 окт 2025
Ж
Жанна
20 окт 2025
Экскурсия прошла отлично,гид Елена молодец,рассказала историю Казани. Озера красивые,рекомендую. Легкая,ненавязчивая,на природе,погуляли подышали свежим воздухом,по времени 4часа.
М
Милана
18 окт 2025
Е
Елена
18 окт 2025
Г
Галина
17 окт 2025
Б
Брянцева
15 окт 2025
Очень «человечный» рассказ научных и мифических историй от гида! Не начинаешь засыпать при прослушивании. Однозначно рекомендую к посещению!
Е
Елизавета
14 окт 2025
Очень живописное место и очень понравился рассказ экскурсовода о реках и озерах.
Четко спланировано время, было достаточно как интенсивной прогулки, так и свободного времени.
Из нюансов: я заказывала экскурсию от Баучана 29. И не обратила внимание, когда в СМС напоминании от организатора было Баумана 19. Выяснилось, что набралась только одна группа, пришлось бежать до автобуса.
Гиду спасибо за то, что подождали.
Четко спланировано время, было достаточно как интенсивной прогулки, так и свободного времени.
Из нюансов: я заказывала экскурсию от Баучана 29. И не обратила внимание, когда в СМС напоминании от организатора было Баумана 19. Выяснилось, что набралась только одна группа, пришлось бежать до автобуса.
Гиду спасибо за то, что подождали.
К
Ксения
13 окт 2025
Не очень люблю автобусные экскурсии, но здесь было комфортно. У нас был гид Артур, который рассказал много интересных историй (при этом не было перегруза по информации).
Э
Эдуард
13 окт 2025
С
Станислав
12 окт 2025
Все супер, увидели озера - осенью очень красивые
Т
Татьяна
11 окт 2025
Сама экскурсия увлекательная и интересная,но гид Алсу очень,очень громко и шумно говорила в микрофон в автобусе,слушать было невозможно! Просили убавить несколько туристов,голова заболела и у меня в том числе. Супруг ехал в наушниках чтобы хоть чуток снизить вибрации
А
Андрей
11 окт 2025
