Экскурсия к волшебным Голубым озёрам

Посетите природный заповедник в Казани и узнайте историю Голубых озёр. Насладитесь пейзажами и целебными свойствами воды
Посещение Голубых озёр в Казани - это уникальная возможность насладиться природной красотой и узнать интересные факты о водоёмах.

Здесь можно увидеть Малое Голубое озеро с чистейшей водой и слоем целебной глины,
а также редкие растения из Красной книги. Температура воды круглый год остаётся на уровне 4-6 градусов, что привлекает смельчаков для купания. Легенды и истории о происхождении озёр добавят увлекательности вашему путешествию

5
301 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Невероятная природная красота
  • 🌿 Целебные свойства воды
  • 📚 Интересные истории и легенды
  • 🦋 Редкие растения
  • 🏞️ Живописные пейзажи
Что можно увидеть

  • Малое Голубое озеро
  • Растения из Красной книги
  • Лазурный водоём
  • Небольшой водопад

Описание экскурсии

Природное достояние Казани Приглашаем отправиться к волшебным Голубым озёрам, насладиться красивой природой и отдохнуть душой! Это природный заповедник, который по праву называют «жемчужиной Казани» за невероятную красоту и целебные свойства. Ежегодно это место привлекает тысячи людей, которые хотят насладиться прекрасными пейзажами. Голубые озёра — система из трёх озёр на территории заповедника в черте Казани: Большое Голубое, Проточное и Малое Голубое. Озёра не имеют наземных притоков, питаются подземными водами. Зимой и летом температура воды 4-6 градусов, но смельчаки купаются в холодной воде озёр круглый год. Вы увидите:
  • Малое Голубое озеро с чистейшей водой, где даже можно рассмотреть слой целебной глины на дне;
  • растения из Красной книги республики;
  • лазурный водоём;
  • небольшой водопад — этот природный уголок впечатлит живописностью и взрослых, и детей. Во время отдыха перед вами раскроется история возникновения уникальных водоемов, которые не замерзают зимой и где не водится рыба. Вы узнаете о лечебных свойствах местной глины, оптическом эффекте, создаваемом водой и происхождении названия озёр. Вам также поведают легенду о горе влюблённой красавицы и интересные находки из жизни дайверов. Добро пожаловать в мир увлекательных фактов, которые оставят впечатление на долгое время!

Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельных автобусах
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Завершение: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 301 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
234
4
41
3
18
2
5
1
3
В
Василий
6 ноя 2025
Мы побывали на экскурсии 5 ноября 2025 года на Голубые озёра под Казанью — и остались под большим впечатлением. Природа здесь действительно волшебная: прозрачная бирюзовая вода, живописные леса вокруг, тишина
читать дальше

и свежий воздух. Экскурсия была организована отлично: гид увлекательно рассказывал об озёрах, их истории и природных особенностях, мы комфортно добирались, успели погрузиться в атмосферу. Отдельно хочется отметить, что вода в озёрах очень прозрачная и удивительно голубого оттенка — эффект «линзы» создаёт ощущение, что можно разглядеть дно, а сама вода как будто светится. ([journal.zhilibyli.ru][2]) Прогулка вдоль берега, наблюдение водоёмов, моменты отдыха — всё слилось в приятное, лёгкое впечатление от природы вне городской суеты. За это спасибо нашей экскурсии и потрясающей локации. Рекомендую посетить всей семьёй — отличное место для отдыха, вдохновения и новых впечатлений.

Е
Елена
28 окт 2025
Е
Екатерина
25 окт 2025
Было очень интересно послушать разные истории, погулять по красивой природе и увидеть все озера) Погда благоволила. Останавливались несколько раз покушать, кафе тоже были, но я брала свое.
Н
Нурслу
22 окт 2025
Ж
Жанна
20 окт 2025
Экскурсия прошла отлично,гид Елена молодец,рассказала историю Казани. Озера красивые,рекомендую. Легкая,ненавязчивая,на природе,погуляли подышали свежим воздухом,по времени 4часа.
М
Милана
18 окт 2025
Е
Елена
18 окт 2025
Г
Галина
17 окт 2025
Б
Брянцева
15 окт 2025
Очень «человечный» рассказ научных и мифических историй от гида! Не начинаешь засыпать при прослушивании. Однозначно рекомендую к посещению!
Е
Елизавета
14 окт 2025
Очень живописное место и очень понравился рассказ экскурсовода о реках и озерах.
Четко спланировано время, было достаточно как интенсивной прогулки, так и свободного времени.

Из нюансов: я заказывала экскурсию от Баучана 29. И не обратила внимание, когда в СМС напоминании от организатора было Баумана 19. Выяснилось, что набралась только одна группа, пришлось бежать до автобуса.
Гиду спасибо за то, что подождали.
К
Ксения
13 окт 2025
Не очень люблю автобусные экскурсии, но здесь было комфортно. У нас был гид Артур, который рассказал много интересных историй (при этом не было перегруза по информации).
Э
Эдуард
13 окт 2025
С
Станислав
12 окт 2025
Все супер, увидели озера - осенью очень красивые
Т
Татьяна
11 окт 2025
Сама экскурсия увлекательная и интересная,но гид Алсу очень,очень громко и шумно говорила в микрофон в автобусе,слушать было невозможно! Просили убавить несколько туристов,голова заболела и у меня в том числе. Супруг ехал в наушниках чтобы хоть чуток снизить вибрации
А
Андрей
11 окт 2025

Входит в следующие категории Казани

