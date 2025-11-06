В Василий читать дальше и свежий воздух. Экскурсия была организована отлично: гид увлекательно рассказывал об озёрах, их истории и природных особенностях, мы комфортно добирались, успели погрузиться в атмосферу. Отдельно хочется отметить, что вода в озёрах очень прозрачная и удивительно голубого оттенка — эффект «линзы» создаёт ощущение, что можно разглядеть дно, а сама вода как будто светится. ([journal.zhilibyli.ru][2]) Прогулка вдоль берега, наблюдение водоёмов, моменты отдыха — всё слилось в приятное, лёгкое впечатление от природы вне городской суеты. За это спасибо нашей экскурсии и потрясающей локации. Рекомендую посетить всей семьёй — отличное место для отдыха, вдохновения и новых впечатлений. Мы побывали на экскурсии 5 ноября 2025 года на Голубые озёра под Казанью — и остались под большим впечатлением. Природа здесь действительно волшебная: прозрачная бирюзовая вода, живописные леса вокруг, тишина

Е Екатерина Было очень интересно послушать разные истории, погулять по красивой природе и увидеть все озера) Погда благоволила. Останавливались несколько раз покушать, кафе тоже были, но я брала свое.

Ж Жанна Экскурсия прошла отлично,гид Елена молодец,рассказала историю Казани. Озера красивые,рекомендую. Легкая,ненавязчивая,на природе,погуляли подышали свежим воздухом,по времени 4часа.

Б Брянцева Очень «человечный» рассказ научных и мифических историй от гида! Не начинаешь засыпать при прослушивании. Однозначно рекомендую к посещению!

Е Елизавета Очень живописное место и очень понравился рассказ экскурсовода о реках и озерах.

Четко спланировано время, было достаточно как интенсивной прогулки, так и свободного времени.



Из нюансов: я заказывала экскурсию от Баучана 29. И не обратила внимание, когда в СМС напоминании от организатора было Баумана 19. Выяснилось, что набралась только одна группа, пришлось бежать до автобуса.

Гиду спасибо за то, что подождали.

К Ксения Не очень люблю автобусные экскурсии, но здесь было комфортно. У нас был гид Артур, который рассказал много интересных историй (при этом не было перегруза по информации).

С Станислав Все супер, увидели озера - осенью очень красивые

Т Татьяна Сама экскурсия увлекательная и интересная,но гид Алсу очень,очень громко и шумно говорила в микрофон в автобусе,слушать было невозможно! Просили убавить несколько туристов,голова заболела и у меня в том числе. Супруг ехал в наушниках чтобы хоть чуток снизить вибрации