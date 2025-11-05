Всего в 20 км от Казани находятся Голубые озёра - Большое, Малое и Проточное.Это удивительное природное явление, известное своей кристально чистой водой и целебной донной грязью. Гид расскажет об их

образовании и связи с рекой Казанкой. На территории заказника, где расположены озёра, можно увидеть редкие растения. Для удобства гостей оборудованы раздевалки и кафе. Не забудьте купальные принадлежности для полного погружения в атмосферу

Описание экскурсии

Голубые озёра были прозваны жемчужиной Казани не только благодаря своей красоте, но и за их полезные лечебные свойства. Густой слой донной грязи содержит химические элементы, которые, как считается, способствуют укреплению иммунной системы, укрепляют сосуды и придают коже тонус. Это место привлекает как туристов, так и местных жителей, которые с радостью возвращаются сюда снова и снова.

Удивительные сокровища Голубых озёр сложно найти без опытного проводника. В поездке на озёра вместе с гидом вы узнаете:

Как и когда образовались Голубые озёра в пригороде Казани

Почему это место притягивает сотни и тысячи людей в любое время года

Каким образом озёра соединены с главной рекой города — Казанкой

Какие интересные растения произрастают в заказнике, на территории которого расположены озёра

С собой можно взять купальные принадлежности: территория оборудована современными раздевалками, скамейками и кафе. Также можно захватить с собой перекус и устроить небольшой пикник на природе.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.