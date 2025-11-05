Всего 20 км от Казани, и вы окажетесь в уникальном месте! Голубые озёра поражают красотой и целебными свойствами. Не упустите шанс увидеть это чудо природы
Всего в 20 км от Казани находятся Голубые озёра - Большое, Малое и Проточное.
Это удивительное природное явление, известное своей кристально чистой водой и целебной донной грязью. Гид расскажет об их читать дальше
образовании и связи с рекой Казанкой. На территории заказника, где расположены озёра, можно увидеть редкие растения. Для удобства гостей оборудованы раздевалки и кафе. Не забудьте купальные принадлежности для полного погружения в атмосферу
Что можно увидеть
Голубые озёра
Река Казанка
Описание экскурсии
Голубые озёра были прозваны жемчужиной Казани не только благодаря своей красоте, но и за их полезные лечебные свойства. Густой слой донной грязи содержит химические элементы, которые, как считается, способствуют укреплению иммунной системы, укрепляют сосуды и придают коже тонус. Это место привлекает как туристов, так и местных жителей, которые с радостью возвращаются сюда снова и снова.
Удивительные сокровища Голубых озёр сложно найти без опытного проводника. В поездке на озёра вместе с гидом вы узнаете:
Как и когда образовались Голубые озёра в пригороде Казани
Почему это место притягивает сотни и тысячи людей в любое время года
Каким образом озёра соединены с главной рекой города — Казанкой
Какие интересные растения произрастают в заказнике, на территории которого расположены озёра
С собой можно взять купальные принадлежности: территория оборудована современными раздевалками, скамейками и кафе. Также можно захватить с собой перекус и устроить небольшой пикник на природе.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1718 туристов
Меня зовут Эльмира Мира. Я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме более 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызвана, читать дальше
в первую очередь, тем, что у меня есть возможность создавать для вас посредством этого вау-эмоции. А эмоции — это главное, что вы увозите с собой после каждого путешествия!
Наша команда — это профессионалы своего дела, любящие Казань и обожающие знакомить с её особенностями и изюминками гостей.
Надежда
5 ноя 2025
Спасибо Константину за комфортную поездку и замечательную прогулку! Всё было прекрасно организовано — информативно, интересно и без заморочек. Если сомневаетесь — не думайте, а скорее бронируйте! Это отличный способ насладиться красотами, сделать шикарные фото и надышаться свежим воздухом.
Н
Наиль
1 ноя 2025
Все отлично!!!!!!!!!!!
В
Виктория
13 окт 2025
Очень повезло с погодой! Прогулялись с Константином вдоль Проточного и Малого голубого озер.
С
Светлана
6 окт 2025
Красота природы в компании с умным и эрудированным собеседником-экскурсоводом - что может быть лучше для путешествия в свободный осенний день? Спасибо, Константин!
Светлана
5 окт 2025
Суббота. Октябрь. И мы снова в Казани, едем с гидом Константином за природной красотой -жемчужины Татарстана - Голубых озёр. Восхитительное место силы. Удобные и ухоженные дорожки, скамейки, прикольные точки питания, читать дальше
прекрасные места для отдыха, и купания в целебных источниках. Словом, полная инфраструктура, даже для лиц с ОВЗ. Но главное, непередаваемая красота природы и озер, потрясающий закат и самый ароматный воздух.
Отдельно хочу сказать о прекрасной организации экскурсии. Мы прибыли на теплоходе на речной вокзал, куда за нами на машине (комфортной, просторной, чистой) приехал Константин. Временем мы были ограничены, поэтому большое СПАСИБО, что Константин выбрал оптимально короткий, но очень живописный путь (знаете, такая Казань с непарадной стороны). Ну, а на озерах мы узнали очень много информации об этом природном заказнике, о его особенностях и изюминках. 🧡🍁
О
Оксана
9 сен 2025
Экскурсию на голубые озера, у нас проводил Константин все очень понравилась! Выдался солнечный день и после трёх дней в городе оказаться в заключительный день отдыха на природе и в такой читать дальше
красоте!!! мы поехали пораньше, пока не было много туристов, нам никто не мешал! Константин все нам подробно рассказал, показал и по нашей просьбе везде где только можно нас фотографировал!! Хотелось запечатлеть эту красоту!! Озера не большие, но очень красивые и сам парк ухоженный и красивый! Обязательно еще приедем сюда!
Ольга
25 авг 2025
Очень разочарована экскурсией. Монотонный, нудный рассказ, скучно даже взрослому, а я была с детьми 11 и 7 лет. Много повторяющихся моментов в рассказе экскурсовода. На самом озере мы были в прямом смысле минуту, и пошли обратно. Никакого свободного времени.
Эльмира
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь и искренне сожалеем, что впечатления от экскурсии не оправдали ваших ожиданий. Все ваши замечания мы читать дальше
обязательно обсудим с гидом и возьмём на заметку для дальнейшей работы.
Что касается погоды, наш гид, руководствуясь заботой о вашем комфорте, принял решение вернуться, чтобы группа не промокла под дождём. Мы всегда готовы подстроить маршрут под пожелания гостей - для этого достаточно было просто сказать об этом гиду.
Надеемся, что несмотря на погодные условия, вы смогли оценить красоту озера и общую атмосферу нашей экскурсии.
С
Светлана
18 авг 2025
Очень понравился индивидуальный тур к Голубым озерам. Максимально комфортно, без спешки. Константин интересно вёл беседу, не торопил, когда фотографировались, советовал лучшие места.
Н
Наталья
11 авг 2025
Экскурсия к Голубым озёрам нам очень понравилась, Константин рассказыаал очень интересно, доступно. Время пролетело незаметно. Спасибо большое за такую интересную, познавательные экскурсию. Всем рекомендую.
Е
Екатерина
8 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Наш гид Игорь нам рассказал много познавательного и интересного, подстроился под любой возраст, был интересно и взрослым, и детям.
О
Ольга
26 июл 2025
Были на голубых озерах во второй половине дня. Организатор очень быстро помогла нам найти гида и через 1,5 часа мы уже выезжали на комфортном автомобиле от нашего отеля. Всё вовремя, доброжелательно и без спешки. Купались где хотели, вода чистейшая и сильно бодрящая)), гуляли, слушали рассказ Константина. Он нам помог нести вещи и выбрать кафе для ужина. Спасибо большое. Хорошо отдохнули.