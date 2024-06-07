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как он классный, ну и хорошо знает эти места, ныряет в ледяную воду вместе с вами, угощает вкуснейшим чаем и, главное, он - удивительный рассказчик. Если вы что-то не знали или знали, но забыли о Казани и регионе в целом, то лучше него никто не расскажет. Мы прислушались к его советам и еще много чего увидели и попробовали в Казани. Спасибо огромное!