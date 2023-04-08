Полюбоваться лазурными озёрами и услышать связанные с ними удивительные легенды
Приглашаю отправиться к волшебным Голубым озёрам, где вы отдохнёте душой и телом от суеты мегаполиса. Погуляете по извилистым лесным дорожкам и сделаете чудесные фото. По желанию, окунётесь в кристально чистое Малое озеро, после чего согреетесь вкусным чаем.
Я расскажу, как появились озера, что за скульптуры расположены на их территории и другие интересные факты.
Я расскажу, как появились озера, что за скульптуры расположены на их территории и другие интересные факты.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Идиллическая природа и душевная компания
Мы отправимся к незамерзающему Малому Голубому озеру с чистейшей водой — вы даже сможете рассмотреть слой целебной глины на дне. Круглый год температура воды в озере держится на отметке 4-6 градусов. По желанию, вы сможете в него окунуться! Для этого есть вся необходимая инфраструктура: специальные мостки и кабины для переодевания. А я обеспечу вас горячим чаем. Любители пеших прогулок оценят извилистые дорожки, окруженные деревьями. Для тех, кто хочет просто отдохнуть, установлены скамейки и деревянные беседки.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Экскурсия актуальна круглый год
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Алмаз, я провожу интересные и увлекательные экскурсии по Татарстану. Постараюсь сделать всё, чтобы наше знакомство запомнилось вам надолго. Подскажу, где купить восточные сладости и куда сходить в свободное время.Задать вопрос
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