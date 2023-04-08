Голубые озёра: живописное путешествие из Казани

Полюбоваться лазурными озёрами и услышать связанные с ними удивительные легенды

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Ответы на вопросы
Приглашаю отправиться к волшебным Голубым озёрам, где вы отдохнёте душой и телом от суеты мегаполиса. Погуляете по извилистым лесным дорожкам и сделаете чудесные фото. По желанию, окунётесь в кристально чистое Малое озеро, после чего согреетесь вкусным чаем.

Я расскажу, как появились озера, что за скульптуры расположены на их территории и другие интересные факты.
Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Идиллическая природа и душевная компания

Мы отправимся к незамерзающему Малому Голубому озеру с чистейшей водой — вы даже сможете рассмотреть слой целебной глины на дне. Круглый год температура воды в озере держится на отметке 4-6 градусов. По желанию, вы сможете в него окунуться! Для этого есть вся необходимая инфраструктура: специальные мостки и кабины для переодевания. А я обеспечу вас горячим чаем. Любители пеших прогулок оценят извилистые дорожки, окруженные деревьями. Для тех, кто хочет просто отдохнуть, установлены скамейки и деревянные беседки.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Экскурсия актуальна круглый год

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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