Приглашаю отправиться к волшебным Голубым озёрам, где вы отдохнёте душой и телом от суеты мегаполиса. Погуляете по извилистым лесным дорожкам и сделаете чудесные фото. По желанию, окунётесь в кристально чистое Малое озеро, после чего согреетесь вкусным чаем. Я расскажу, как появились озера, что за скульптуры расположены на их территории и другие интересные факты.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Идиллическая природа и душевная компания

Мы отправимся к незамерзающему Малому Голубому озеру с чистейшей водой — вы даже сможете рассмотреть слой целебной глины на дне. Круглый год температура воды в озере держится на отметке 4-6 градусов. По желанию, вы сможете в него окунуться! Для этого есть вся необходимая инфраструктура: специальные мостки и кабины для переодевания. А я обеспечу вас горячим чаем. Любители пеших прогулок оценят извилистые дорожки, окруженные деревьями. Для тех, кто хочет просто отдохнуть, установлены скамейки и деревянные беседки.

Организационные детали