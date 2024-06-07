1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Голубые озёра из Казани: уникальное путешествие и незабываемые впечатления
Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы
Начало: Из отеля оплачивается дополнительно +500₽
12 июня в 07:30
14 июня в 16:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Лазурные воды, первозданный лес и целебная глина: отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к Голубым озерам в Казани. Окунитесь в природу Татарстана
Начало: Ваш отель
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Свияжск и Голубые озёра: путешествие по Татарстану
Исследуйте сокровища Татарстана: от загадочных Голубых озёр до исторического Свияжска, всё в одной поездке
Начало: Ваш отель
10 июня в 07:30
18 июня в 07:30
от 21 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов
Начало: На ул. Салимжанова
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Прогулка по Голубым озёрам
Посетить заповедные места в походе по окрестностям Казани и изучить сказочные водоёмы
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: во вторник и четверг в 09:45, в субботу и воскресенье в 09:45 и 14:15
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
1000900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Из Казани - на Голубые озера
Посетить «природное чудо Татарстана», полюбоваться ярко-бирюзовой водой и принять целебные ванны
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Голубые озера в мини-группе
Начало: Ул. Салимжанова, 27, парковка
Расписание: В определенные дни
23 июня в 08:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Казань с разных ракурсов и поездка к Голубым озёрам
Посетить главные достопримечательности и любимое место отдыха казанцев
3 сен в 08:30
4 сен в 08:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Начало: Метро Авиастроительная, ул. Копылова, д. 14
Расписание: по субботам в 9:00
13 июля в 09:00
20 июля в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Жемчужина Казани и бриллиант в нашем отпуске - только так можно охарактеризовать экскурсию на Голубые озера вместе с Алмазом. Захватывающие
- ЮЮлия6 июня 2024Благодарю Альфию. Экскурсия познавательная, количество данных, цифры, имена и даты, всего в меру.
- ААнна4 июня 2024Алмаз прекрасный гид, спасибо ему большое!) прогулка получилась прекрасной)
- ААнна31 мая 2024Рекомендуем совершить эту экскурсию-прогулку, пока не запретили купание-окунание в эти удивительные воды. Рекомендуем совершить эту поездку вместе с Чингизом, так
- ННаталья31 мая 2024Очень интересная экскурсия. Гид прекрасно владеет материалом, очень живо рассказывает. На все вопросы подробно отвечал. Об’екты очень интересны. На голубые озёра надо брать репаеленты.
- РРуслана30 мая 2024Были на экскурсии в конце мая, ездили втроём я и двое детей 12 и 19 лет. Отличный формат индивидуальной экскурсии,
- ИИнна30 мая 2024Отличная экскурсия,очень красивые места. Отдельное спасибо экскурсоводу Александру,подробно и интересно рассказывает про озера
- ДДмитрий28 мая 2024За пару дней брали 3 экскурсии в Казани, из всех 3х этот гид понравился больше всего. Если даже брать из других мест экскурсоводов предпочтение бы отдали именно Дмитрию. Рассказал все и по городу и по озерам и про жизнь в Казани
- ММилана25 мая 2024Два важных момента, которые вам необходимо знать, прежде чем выбирать данную экскурсию: 1. На осмотр самого красивого озера в конечной
- ССергей12 мая 2024Очень классная экскурсия. Оптимальный маршрут. Прекрасная спокойная подача материала. Нравится, что поездка проходила в форме диалога. По дороге затрагивали темы национальных культур, образования, театрального искусства, религий. Эрудиция и познания Руслана на высоте! Рекомендую и гида и экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Голубые озёра»
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