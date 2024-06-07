Голубые озёра – экскурсии в Казани

Найдено 14 экскурсий в категории «Голубые озёра» в Казани, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
92 отзыва
Голубые озёра из Казани: уникальное путешествие и незабываемые впечатления
Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы
Начало: Из отеля оплачивается дополнительно +500₽
12 июня в 07:30
14 июня в 16:30
6 700 за всё до 4 чел.
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Лазурные воды, первозданный лес и целебная глина: отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к Голубым озерам в Казани. Окунитесь в природу Татарстана
Начало: Ваш отель
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
2 в 1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
Свияжск и Голубые озёра: путешествие по Татарстану
Исследуйте сокровища Татарстана: от загадочных Голубых озёр до исторического Свияжска, всё в одной поездке
Начало: Ваш отель
10 июня в 07:30
18 июня в 07:30
от 21 340 за всё до 6 чел.
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670 за всё до 6 чел.
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
84 отзыва
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов
Начало: На ул. Салимжанова
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
2 000 за человека
Прогулка по Голубым озёрам
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
81 отзыв
Прогулка по Голубым озёрам
Посетить заповедные места в походе по окрестностям Казани и изучить сказочные водоёмы
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: во вторник и четверг в 09:45, в субботу и воскресенье в 09:45 и 14:15
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
1000900 за человека
Из Казани - на Голубые озера
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Из Казани - на Голубые озера
Посетить «природное чудо Татарстана», полюбоваться ярко-бирюзовой водой и принять целебные ванны
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 500 за человека
Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
281 отзыв
Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Голубые озера в мини-группе
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Голубые озера в мини-группе
Начало: Ул. Салимжанова, 27, парковка
Расписание: В определенные дни
23 июня в 08:00
2 000 за человека
Казань с разных ракурсов и поездка к Голубым озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Казань с разных ракурсов и поездка к Голубым озёрам
Посетить главные достопримечательности и любимое место отдыха казанцев
3 сен в 08:30
4 сен в 08:30
6 000 за всё до 4 чел.
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450 за всё до 4 чел.
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Индивидуальная
4 часа
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Начало: Метро Авиастроительная, ул. Копылова, д. 14
Расписание: по субботам в 9:00
13 июля в 09:00
20 июля в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
    Жемчужина Казани и бриллиант в нашем отпуске - только так можно охарактеризовать экскурсию на Голубые озера вместе с Алмазом. Захватывающие
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    дух виды, просто удивительная красота, которую не передать словами - восторг и любовь с первых минут! Но именно экскурсионное сопровождение сделало впечатления такими яркими. Идеальный гид, других слов не подобрать. С любовью о родном крае, с ответами на все вопросы, тактом, харизмой, добротой и ароматным чаем. Только благодаря его поддержке сделала целых 3 заплыва в воде с температурой 4 градуса. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Казань с разных ракурсов и поездка к Голубым озёрам
    Благодарю Альфию. Экскурсия познавательная, количество данных, цифры, имена и даты, всего в меру.
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
    Алмаз прекрасный гид, спасибо ему большое!) прогулка получилась прекрасной)
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Путешествие-впечатление к Голубым озерам
    Рекомендуем совершить эту экскурсию-прогулку, пока не запретили купание-окунание в эти удивительные воды. Рекомендуем совершить эту поездку вместе с Чингизом, так
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    как он классный, ну и хорошо знает эти места, ныряет в ледяную воду вместе с вами, угощает вкуснейшим чаем и, главное, он - удивительный рассказчик. Если вы что-то не знали или знали, но забыли о Казани и регионе в целом, то лучше него никто не расскажет. Мы прислушались к его советам и еще много чего увидели и попробовали в Казани. Спасибо огромное!

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Очень интересная экскурсия. Гид прекрасно владеет материалом, очень живо рассказывает. На все вопросы подробно отвечал. Об’екты очень интересны. На голубые озёра надо брать репаеленты.
  • Р
    Руслана
    30 мая 2024
    Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
    Были на экскурсии в конце мая, ездили втроём я и двое детей 12 и 19 лет. Отличный формат индивидуальной экскурсии,
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    очень комфортно, спокойно, детям и мне очень понравилось. Большое спасибо Алмазу за отличный отдых,он рассказывал нам все по делу, ничего лишнего, мы задавали много вопросов и получили ответы на все, что нам было интересно. Отдохнули душой, получили заряд позитивной энергии.

  • И
    Инна
    30 мая 2024
    Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
    Отличная экскурсия,очень красивые места. Отдельное спасибо экскурсоводу Александру,подробно и интересно рассказывает про озера
  • Д
    Дмитрий
    28 мая 2024
    Из Казани - на Голубые озера
    За пару дней брали 3 экскурсии в Казани, из всех 3х этот гид понравился больше всего. Если даже брать из других мест экскурсоводов предпочтение бы отдали именно Дмитрию. Рассказал все и по городу и по озерам и про жизнь в Казани
  • М
    Милана
    25 мая 2024
    Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь
    Два важных момента, которые вам необходимо знать, прежде чем выбирать данную экскурсию: 1. На осмотр самого красивого озера в конечной
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    точке пешеходного маршрута дают 20 минут. 2. На осмотр территории монастыря - тоже 20 минут. Не больше. Для озер крайне мало времени! Поэтому ставлю 4 звезды. Хотелось бы хотя бы минут на 15 дольше на озёрах, там красиво и хочется не только фото сделать, но и полюбоваться красотой локации.

  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Очень классная экскурсия. Оптимальный маршрут. Прекрасная спокойная подача материала. Нравится, что поездка проходила в форме диалога. По дороге затрагивали темы национальных культур, образования, театрального искусства, религий. Эрудиция и познания Руслана на высоте! Рекомендую и гида и экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Голубые озёра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
  2. Путешествие-впечатление к Голубым озерам
  3. 4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
  4. 2 в 1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
  5. Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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