Наталия проводит ещё 6 экскурсий

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Фотопрогулка по колоритной Казани

Познакомиться с историческим центром города и сохранить на память профессиональные фотографии

Наталия
Наталия – представитель из Казани
Эта прогулка 👣 поможет вам не только погрузиться в тысячелетнюю историю 📖 Казани, но и сохранить впечатления о городе в семейном фотоальбоме.

Вы прогуляетесь по территории кремля или улочкам Старо-Татарской слободы, узнаете о татарских традициях и сможете примерить национальные костюмы.

А профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции на качественных снимках.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 900 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка по колоритной Казани
Фотопрогулка по колоритной Казани

Что вас ожидает

Ваш идеальный маршрут по центру города
Перед экскурсией мы обсудим, что вам больше всего хочется увидеть в Казани, и составим оптимальный маршрут прогулки. Кремль, улица Баумана, Старо-Татарская слобода — я проведу вам по ключевым уголкам города, помогу составить его цельный образ и расскажу казанские истории 📖. Например, вы узнаете, кем была первая любовь Льва Толстого, услышите про казанскую красавицу Сююмбике и отыщете место, где загадывают желания молодожены.

Фотосессия в знаковых уголках Казани
Сопровождать нас будет опытный фотограф, который сохранит ваше знакомство с городом на ярких профессиональных снимках. После прогулки вы непременно пополните семейный альбом или ленту инстаграма. А если заходите, дополнительно мы сможем взять напрокат национальные костюмы, чтобы сделать несколько колоритных кадров.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в кремль (если мы договоримся включить его в маршрут): 110 рублей/взрослые, 80 рублей/школьники
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если мы проводим экскурсию ⛳ в первой половине дня, то уже к вечеру или на следующий день вы получите диск с вашими фотографиями, 10 — 15 из которых будут обработаны в фотошопе
Фотопрогулка по колоритной Казани
Фотопрогулка по колоритной Казани
Фотопрогулка по колоритной Казани
Фотопрогулка по колоритной Казани
Фотопрогулка по колоритной Казани
Фотопрогулка по колоритной Казани
Фотопрогулка по колоритной Казани

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Наталия
Наталия
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я представляю профессиональную команду гидов, влюбленных в свой город и край. Работаю экскурсоводом с 18 лет, то есть на протяжении уже 20 лет. Начинала работать в компании Интурист. Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призером конкурса «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Наша команда проводит экскурсии по всем местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другие направления. Цель нашей работы — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
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Наталия проводит ещё 6 экскурсий

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