Наталия проводит ещё 6 экскурсий

Эта прогулка поможет вам не только погрузиться в тысячелетнюю историю Казани, но и сохранить впечатления о городе в семейном фотоальбоме. Вы прогуляетесь по территории кремля или улочкам Старо-Татарской слободы, узнаете о татарских традициях и сможете примерить национальные костюмы. А фотограф запечатлеет ваши эмоции на качественных снимках.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Ваш идеальный маршрут по центру города

Перед экскурсией мы обсудим, что вам больше всего хочется увидеть в Казани, и составим оптимальный маршрут прогулки. кремль, улица Баумана, Старо-Татарская слобода — я проведу вам по ключевым уголкам города, помогу составить его цельный образ и расскажу казанские истории. Например, вы узнаете, кем была первая любовь Льва Толстого, услышите про казанскую красавицу Сююмбике и отыщете место, где загадывают желания молодожены.

Фотосессия в знаковых уголках Казани

Сопровождать нас будет опытный фотограф, который сохранит ваше знакомство с городом на ярких снимках. После прогулки вы непременно пополните семейный альбом или добавите свежие фото в социальные сети. А если захотите, дополнительно мы сможем взять напрокат национальные костюмы, чтобы сделать несколько колоритных кадров.

Организационные детали