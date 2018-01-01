Наталия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Ваш идеальный маршрут по центру города

Перед экскурсией мы обсудим, что вам больше всего хочется увидеть в Казани, и составим оптимальный маршрут прогулки. Кремль, улица Баумана, Старо-Татарская слобода — я проведу вам по ключевым уголкам города, помогу составить его цельный образ и расскажу казанские истории 📖. Например, вы узнаете, кем была первая любовь Льва Толстого, услышите про казанскую красавицу Сююмбике и отыщете место, где загадывают желания молодожены.

Фотосессия в знаковых уголках Казани

Сопровождать нас будет опытный фотограф, который сохранит ваше знакомство с городом на ярких профессиональных снимках. После прогулки вы непременно пополните семейный альбом или ленту инстаграма. А если заходите, дополнительно мы сможем взять напрокат национальные костюмы, чтобы сделать несколько колоритных кадров.

Организационные детали