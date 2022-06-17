Наталия проводит ещё 6 экскурсий

Эта прогулка поможет вам не только погрузиться в тысячелетнюю историю Казани, но и сохранить впечатления о городе в семейном фотоальбоме.
Вы прогуляетесь по территории кремля или улочкам Старо-Татарской слободы, узнаете о татарских традициях и сможете примерить национальные костюмы. А фотограф запечатлеет ваши эмоции на качественных снимках.
Вы прогуляетесь по территории кремля или улочкам Старо-Татарской слободы, узнаете о татарских традициях и сможете примерить национальные костюмы. А фотограф запечатлеет ваши эмоции на качественных снимках.
Описание фото-прогулки
Ваш идеальный маршрут по центру города
Перед экскурсией мы обсудим, что вам больше всего хочется увидеть в Казани, и составим оптимальный маршрут прогулки. кремль, улица Баумана, Старо-Татарская слобода — я проведу вам по ключевым уголкам города, помогу составить его цельный образ и расскажу казанские истории. Например, вы узнаете, кем была первая любовь Льва Толстого, услышите про казанскую красавицу Сююмбике и отыщете место, где загадывают желания молодожены.
Фотосессия в знаковых уголках Казани
Сопровождать нас будет опытный фотограф, который сохранит ваше знакомство с городом на ярких снимках. После прогулки вы непременно пополните семейный альбом или добавите свежие фото в социальные сети. А если захотите, дополнительно мы сможем взять напрокат национальные костюмы, чтобы сделать несколько колоритных кадров.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в кремль (если мы договоримся включить его в маршрут): 200 ₽/взрослые, 180 ₽/школьники
- Экскурсию проведёт фотограф-экскурсовод
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon 750D
- Исходники отправим в течение дня после прогулки, 15-20 обработанных фото вышлем через 2 недели
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3045 туристов
Я работаю гидом с 18 лет, создала ряд авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призёром
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Фотопрогулка мне очень понравилась. Мы хотели подробнее узнать о Казанском Кремле,поэтому фотоэкскурсию взяли именно по этому маршруту. Спасибо гиду Анастасии все показала, рассказала! Даже когда пошел дождь(его мы пережидали в
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Поскольку я путешествую одна и в Казани была проездом, мне нужна была прогулка с фотографом, что бы осталась хорошая память. Все было отлично, фотографии классные, за 1,5 часа мы обошли практически основные достопримечательности и Катя очень здорово все рассказала и показала. Рекомендую.
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Большое спасибо фотографу Екатерине. Были первый раз в Казани, поэтому положились на ее вкус и гуляли в Кремле и на набережной. Фотопрогулка была насыщенная, интересная и очень позитивная. В результате получились прекрасные снимки. Всем рекомендую фотопрогулку с фотографом Екатериной!
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Экскурсия была интересной, познавательной и дружелюбной, что тоже очень важно! Ведь гид оставляет впечатление и о самом городе в памяти, он как проводник для впечатлений и воспоминаний!!! Благодарность гиду Диляре и фотографу Екатерине! С вами было комфортно и весело!
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Фотопрогулка мне очень понравилась, в первый раз в Казани и столько хороших эмоций!!! Спасибо гиду Наталие все показала, рассказала! Все очень интересно, а главное все прошло в веселой обстановке! Фотографу Екатерине отдельное спасибо, фотки супер!
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Это была великолепная фотопрогулка. Сразу нашли с Катериной общий язык. Я обычно очень скованно чувствую себя перед камерой, но с ней всё далось легко и играючи. Сама Казань просто великолепна. Спасибо большое за прекрасно проведенное время 😘
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