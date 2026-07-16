Представьте, как вы идете по живописным улочкам Казани, вокруг вас история, культура и неповторимый колорит.
Ваш личный гид-фотограф ведет вас через Старо-Татарскую слободу, показывает необычный театр Камала и рассказывает легенды Юнусовской
Ваш личный гид-фотограф ведет вас через Старо-Татарскую слободу, показывает необычный театр Камала и рассказывает легенды Юнусовской
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 🕵️♂️ Открытие скрытых уголков Казани
- 🎭 Уникальные архитектурные объекты
- 📚 Узнаете местные легенды и истории
- 🌳 Прогулка по историческим кварталам
- 👫 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются идеальными для фото-прогулки в Казани. В это время город оживает, а его исторические кварталы и культурные достопримечательности предстают в наилучшем свете. Долгие световые дни и мягкий естественный свет позволяют сделать отличные фотографии. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой Казани. В это время года погода остаётся комфортной для прогулок, а городская архитектура и природа приобретают особый шарм. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает менее оживлённые улицы и спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старо-Татарская слобода
- Театр Камала
- Озеро Кабан
- Юнусовская площадь
- Сады Любви, Печали, Танцев и Майдан
Описание фото-прогулки
- Вы посетите Старо-Татарскую слободу — сердце национальной казанской жизни со времен Ивана Грозного до советского периода, особый район со своим укладом, ценностями и культурой. Увидите татарские дома в стиле барокко, древние каменные мечети, знаменитые татарские ворота. Представите быт и устройство аутентичных жилых домов.
- Гуляя по историческим кварталам, вместе с гидом вы раскроете тайны переулков и особняков.
- Рассмотрите необычный театр Камала — здание-корабль на берегу озера Кабан. Ветер раздувает огромный парусник с бирюзовым отливом. В здании множество галерей и террас, напоминающих корабельные палубы. А само сооружение украшено мозаикой национального орнамента в виде театральных масок.
- Кроме того, вам предстоит узнать легенды и истории Юнусовской площади — одной из самых древних в Казани. Здесь же находится четырехчастный, по исламской традиции, сад с поэтичными названиями — сады Любви, Печали, Танцев и Майдан.
- Некоторые точки мы оставим в секрете, чтобы не раскрывать все тайны.
Гид-фотограф проведет для вас увлекательную, небанальную экскурсию, поможет почувствовать себя расслабленно и спокойно перед камерой и подскажет лучшие ракурсы.
Организационные детали
- Вы получите 50+ обработанных фото на почту в течение семи рабочих дней после прогулки. Фото и обработка входят в стоимость фотопрогулки
- Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji со светосильными объективами
- По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
- Возможно проведение прогулки для большего количества участников. Доплата составит 830 руб. /чел. для компании 5-9 человек, 700 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается
- В случае непогоды мы предложим перенос нашей встречи или отменим заказ с возвратом предоплаты, если перенос вам не подойдёт
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 62938 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 512 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательная атмосферная прогулка. Отдельная благодарность гиду-фотографу Елене. Гуляли вчетвером - 3 взрослых и ребенок 9 лет. Всем очень понравилось.
Путешествуйте, наслаждайтесь, наполняйтесь атмосферой новых мест и людей. Спасибо за экскурсию.
Путешествуйте, наслаждайтесь, наполняйтесь атмосферой новых мест и людей. Спасибо за экскурсию.
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Была проездом в Казани и не могла не остановиться, хотя бы на два дня. Тем более этот город стал частичкой меня уже давно. При бронировании жилья, увидела сообщение о данной
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Спасибо фотографу Насте за интересную беседу, познавательный рассказ и красивые фотографии!
Очень понравился формат экскурсии, непринужденно, позитивно, интересно, с индивидуальным подходом. А в памяти останется не только информация, но и профессиональные фото. Даже мой сын, подросток, которого очень сложно сфотографировать, прекрасно позировал Анастасии! Спасибо!
Очень понравился формат экскурсии, непринужденно, позитивно, интересно, с индивидуальным подходом. А в памяти останется не только информация, но и профессиональные фото. Даже мой сын, подросток, которого очень сложно сфотографировать, прекрасно позировал Анастасии! Спасибо!
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Перепутала дату при бронировании. Спасибо, что смогли организовать фотоэкскурсию день в день. Изначально планировалась прогулка по Старо-Татарской слободе, поэтому пишу отзыв сюда.
Елена большая молодец - создала непринужденную атмосферу, подсказывала как лучше позировать, успевала интересные факты о Казани рассказывать. В общем всё прошло легко и непринуждённо. Фотографии прислали вовремя. Качеством довольна. Спасибо за такую замечательную память о Казани).
Елена большая молодец - создала непринужденную атмосферу, подсказывала как лучше позировать, успевала интересные факты о Казани рассказывать. В общем всё прошло легко и непринуждённо. Фотографии прислали вовремя. Качеством довольна. Спасибо за такую замечательную память о Казани).
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Очень комфортная прогулка с замечательным фотографом Еленой.
Она заинтересовала даже ребёнка, не очень настроенного на прогулку).
Остались замечательные впечатления и отличные фотографии на память.
Она заинтересовала даже ребёнка, не очень настроенного на прогулку).
Остались замечательные впечатления и отличные фотографии на память.
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С
взяли фотопрогулку чтобы оставить фото на память! а получили познавательный рассказ который даже мой ребенок бегающий от нас и обратно запомнил информацию.
было очень легко, позировать помогали. Под наш темп подстроилась Елена, т. к. мама ходит медленно, но нам везде было комфортно.
мы уставшие после 8 часов дороги, а фото живые и легкие получились. Елене огромное спасибо!!
было очень легко, позировать помогали. Под наш темп подстроилась Елена, т. к. мама ходит медленно, но нам везде было комфортно.
мы уставшие после 8 часов дороги, а фото живые и легкие получились. Елене огромное спасибо!!
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