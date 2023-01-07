Арсений и Оля — ваша команда гидов в Казани

Провели 10466 экскурсий для 15581 туриста

Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить вас с неформальными памятниками Петербурга и раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.