Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом

Открыть самые атмосферные места в городе и получить душевные снимки-воспоминания

В Казани красивейший центр с яркими достопримечательностями. Но в сердце татарской столицы есть и другие места, заслуживающие внимания.

Наш гид-фотограф покажет интересные и скрытые от первого взгляда локации в самобытной Старо-Татарской слободе, приведет к театру с парусами и откроет легенды одной из древнейших местных площадей. А на память у вас останутся художественные кадры вашей встречи с городом.
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Ближайшие даты:
1
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы посетите Старо-Татарскую слободу — сердце национальной казанской жизни со времен Ивана Грозного до советского периода, особый район со своим укладом, ценностями и культурой. Увидите татарские дома в стиле барокко, древние каменные мечети, знаменитые татарские ворота. Представите быт и устройство аутентичных жилых домов.
  • Гуляя по историческим кварталам, вместе с гидом вы раскроете тайны переулков и особняков.
  • Рассмотрите необычный театр Камала — здание-корабль на берегу озера Кабан. Ветер раздувает огромный парусник с бирюзовым отливом. В здании множество галерей и террас, напоминающих корабельные палубы. А само сооружение украшено мозаикой национального орнамента в виде театральных масок.
  • Кроме того, вам предстоит узнать легенды и истории Юнусовской площади — одной из самых древних в Казани. Здесь же находится четырехчастный, по исламской традиции, сад с поэтичными названиями — сады Любви, Печали, Танцев и Майдан.
  • Некоторые точки мы оставим в секрете, чтобы не раскрывать все тайны.

Гид-фотограф проведет для вас увлекательную, небанальную экскурсию, поможет почувствовать себя расслабленно и спокойно перед камерой и подскажет лучшие ракурсы.

Организационные детали

  • Вы получите 50+ обработанных фото на почту в течение 7 дней после прогулки. Фото и обработка входят в стоимость фотопрогулки.
  • По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
  • Также можно увеличить число участников, доплата составит 600 руб. /чел. для компании 5-9 человек, 300 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников👵Для пенсионеров⚙️Необычные☀️Летние📸ФотопрогулкиСтаро-татарская слобода🗽Популярные местаТеатр имени КамалаДля студентовЭкспресс-экскурсии

Похожие туры в Казани

Квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
2.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 22 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
5
1 отзыв
Квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Вы готовы открыть все тайны самого восточного уголка Казани
Габдуллы Тукая 74
7 янв
8 янв
9 янв
10 янв
от 4 500 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по колоритной Казани
1.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталия
Наталия
4.7
10 отзывов
Фотопрогулка по колоритной Казани
Познакомиться с историческим центром города и сохранить на память фотографии
Завтра
2 янв
3 янв
4 янв
5 500 за всё до 4 чел.
Вечерняя Казань - Город в огнях подсветки
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Чингиз
Чингиз
5
5 отзывов
Вечерняя Казань - Город в огнях подсветки
Мы совершим путешествие по Казани после заката на автомобиле
Уточняю адрес встречи после предоплаты
Сегодня
Завтра
2 янв
4 янв
от 4 500 за всё до 4 чел.
Казань - город чемпионов (Спортивная Казань)
3 часа
🚌 На автобусе
Входной билет
Организатор экскурсии Резеда
Резеда
4.9
7 отзывов
Казань - город чемпионов (Спортивная Казань)
Казань - не только уникальный город с многовековой историей, но и центр спортивной жизни Татарстана
ул. Ташаяк, 2а, офис Kazan 360, Казань
1 600 за 1 человека
Казань для детей: прогулка по центру города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Рамиль
Рамиль
Нет отзывов
Казань для детей: прогулка по центру города
Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
на площади 1 Мая
Завтра
2 янв
4 янв
5 янв
5 000 за всё до 6 чел.
Респектабельный центр Казани: Площадь Свободы и Красная слобода
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Марк
Марк
Нет отзывов
Респектабельный центр Казани: Площадь Свободы и Красная слобода
Если вы видели в Казани всё самое основное, эта неспешная прогулка дополнит образ нашего города
Площадь Свободы, Казань
8 янв
9 янв
10 янв
11 янв
от 4 000 за всё до 9 чел.
Казань брал! Стань своим человеком в городе
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Казань
Казань
4.9
26 отзывов
Казань брал! Стань своим человеком в городе
Приглашаем вас отправится в увлекательное путешествие по центру Казани
Городские часы на площади Тукая
2 янв
3 янв
4 янв
5 янв
1 000 за 1 человека
Царская прогулка «Романовы в Казани»
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Альберт
Альберт
3
2 отзыва
Царская прогулка «Романовы в Казани»
Моя экскурсия представляет собой концептуальную прогулку по местам
Кремль, 1Б. Тайницкая башня казанского Кремля
1 200 за 1 человека
Город Казань глазами жителя
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
Нет отзывов
Город Казань глазами жителя
Экскурсия по городу Казань, по интересным таинственным улочкам
ул. Кремлевская д. 2, Казань
Сегодня
Завтра
2 янв
3 янв
6 500 за всё до 4 чел.
Казань иностранная: автомобильная прогулка по городу с гидом-переводчиком
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Элеонора
Элеонора
Нет отзывов
Казань иностранная: автомобильная прогулка по городу с гидом-переводчиком
Увидеть город, попрактиковаться в английском и выпить чаю с носителем языка
Сегодня
Завтра
2 янв
4 янв
8 500 за всё до 4 чел.
Красавица моя Казань
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.8
8 отзывов
Красавица моя Казань
Приглашаю вас на прогулку по Казани, во время которой вы увидите все лучшее, что есть в нашем прекрасном городе
По договоренности
от 4 000 за всё до 6 чел.
Ночная экскурсия «Огни Казани»
2 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
279 отзывов
Ночная экскурсия «Огни Казани»
Благодаря автобусной экскурсии по ночному городу у вас есть все шансы еще раз влюбиться
Сегодня
Завтра
2 янв
3 янв
900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
ХОРОШО
🧭
ТАМ