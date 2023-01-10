Парадная Казань: прогулка с фотографом

Рассмотреть главные символы города и пополнить фотоколлекцию оригинальными художественными снимками

Наш гид-фотограф проведет вас по знаковым местам в самом сердце татарской столицы и запечатлеет вас на фоне культовых достопримечательностей города.

В нашей программе: Кремль с башней Сююмбике и мечетью Кул Шариф, парадная улица Баумана и Казанская набережная.

Откройте самые интересные ракурсы и получите удовольствие от фотосессии в комфортной и располагающей атмосфере.
Парадная Казань: прогулка с фотографом
Парадная Казань: прогулка с фотографом
Парадная Казань: прогулка с фотографом
Парадная Казань: прогулка с фотографом
Парадная Казань: прогулка с фотографом
Парадная Казань: прогулка с фотографом
Парадная Казань: прогулка с фотографом
Парадная Казань: прогулка с фотографом
Парадная Казань: прогулка с фотографом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы прогуляетесь по центральной улице Казани, которую нередко именуют казанским Арбатом, — улице Баумана со множеством исторических зданий, церквями и ресторанами. Узнаете о секретной аллее, где проходят фестивали. А также полюбуетесь Петропавловским собором, построенным в память о визите Петра I. Храм интересен большим количеством деталей на фасаде и цветами, сохраненными с 18 века.
  • Конечно, особое внимание будет уделено кремлевскому комплексу и его достопримечательностям, старинным и новым. Вы увидите изумительную мечеть Кул Шариф, стены самой цитадели, легендарную башню Сююмбике. А также полюбуетесь кованными воротами «День и Ночь» и узнаете о задумке проекта татарского зодчего Р. М. Забирова.
  • Прогулка закончится на Казанской набережной, где зимой случается настоящая сказка и открывается самый длинный каток в Европе. Летом здесь царит прохлада и благоухают цветы.

Гид-фотограф проведет для вас увлекательную, небанальную экскурсию, поможет почувствовать себя расслабленно и спокойно перед камерой и подскажет лучшие ракурсы.

Организационные детали

  • Вы получите 50+ обработанных фото на почту в течение 7 дней после прогулки. Фото и обработка входят в стоимость фотопрогулки.
  • По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
  • Также можно увеличить число участников, доплата составит 600 руб. /чел. для компании 5-9 человек, 300 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов.

Экскурсию для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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