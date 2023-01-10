Наш гид-фотограф проведет вас по знаковым местам в самом сердце татарской столицы и запечатлеет вас на фоне культовых достопримечательностей города. В нашей программе: Кремль с башней Сююмбике и мечетью Кул Шариф, парадная улица Баумана и Казанская набережная. Откройте самые интересные ракурсы и получите удовольствие от фотосессии в комфортной и располагающей атмосфере.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по центральной улице Казани, которую нередко именуют казанским Арбатом, — улице Баумана со множеством исторических зданий, церквями и ресторанами. Узнаете о секретной аллее, где проходят фестивали. А также полюбуетесь Петропавловским собором, построенным в память о визите Петра I. Храм интересен большим количеством деталей на фасаде и цветами, сохраненными с 18 века.

Конечно, особое внимание будет уделено кремлевскому комплексу и его достопримечательностям, старинным и новым. Вы увидите изумительную мечеть Кул Шариф, стены самой цитадели, легендарную башню Сююмбике. А также полюбуетесь кованными воротами «День и Ночь» и узнаете о задумке проекта татарского зодчего Р. М. Забирова.

Прогулка закончится на Казанской набережной, где зимой случается настоящая сказка и открывается самый длинный каток в Европе. Летом здесь царит прохлада и благоухают цветы.

Гид-фотограф проведет для вас увлекательную, небанальную экскурсию, поможет почувствовать себя расслабленно и спокойно перед камерой и подскажет лучшие ракурсы.

Организационные детали

Вы получите 50+ обработанных фото на почту в течение 7 дней после прогулки. Фото и обработка входят в стоимость фотопрогулки.

По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации

Также можно увеличить число участников, доплата составит 600 руб. /чел. для компании 5-9 человек, 300 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов.

Экскурсию для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды.