Казань — столица закатов. Мы проверяем это утверждение каждую неделю на сапбордах. Поехали с нами? Проведём вечер на воде с впечатляющими видами.
Посмотрим на Казань в золотых лучах заката, проплывём мимо тихих заводей, услышим пение птиц, а на обратном пути встретим огни вечернего города и подсвеченный мост Миллениум.
Посмотрим на Казань в золотых лучах заката, проплывём мимо тихих заводей, услышим пение птиц, а на обратном пути встретим огни вечернего города и подсвеченный мост Миллениум.
Описание экскурсии
- На воду вместе с гостями выходит инструктор и сопровождает группу на протяжении всего маршрута. Если понадобится помощь с фото или видео, мы всегда рядом и с удовольствием поможем.
- Стартуем недалеко от «Ак Барс Арены», дойдём почти до моста Миллениум, а затем свернём в тихие заводи, о которых знают немногие. Именно благодаря своей уединённости они особенно хороши.
- По пути будем провожать последние лучи заходящего солнца, наблюдать, как в окнах загорается свет и как постепенно меняется вечерняя Казань.
Организационные детали
В стоимость включено:
- большой двухместный сап (на нем реально удобно стоять)
- спасательный жилет и весло
- водонепроницаемый чехол
- инструктаж и сопровождение по маршруту
- чаепитие в завершении со сладостями
С вами будет гид-инструктор из нашей команды.
в субботу и воскресенье в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона «Ак Барс Арена»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Мы — камерное бюро путешествий по Казани, Татарстану и ближайшей округе (Чувашия, Марий Эл, Самарская область). Делаем людей счастливее с октября 2023 года. Предлагаем десятки авторских неизбитых маршрутов — от сплавов,
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