В этом туре вы узнаете про создателя Вселенского храма и его последователя, услышите историю создания этого удивительного места и увидите красоту всех представленных религий. Это место не для тех, у кого рамки взглядов не расширяются. Храм притягателен своей неоднозначностью и пониманием. Поехали посмотрим.