Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Один храм для всех религий
Храм всех религий собрал вместе 16 разных религий. Здесь есть как элементы современных конфессий, так и исчезнувших.
Мы посетим залы:
Восточный.
Буддийский.
Католический.
Зал Шивы.
И другие….
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты
Трансфер
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Казань, ул. Кремлевская д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: 10:00, 13:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.