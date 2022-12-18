Храм всех религий

В этом туре вы узнаете про создателя Вселенского храма и его последователя

В этом туре вы узнаете про создателя Вселенского храма и его последователя, услышите историю создания этого удивительного места и увидите красоту всех представленных религий. Это место не для тех, у кого рамки взглядов не расширяются. Храм притягателен своей неоднозначностью и пониманием. Поехали посмотрим.
Храм всех религий
Храм всех религий
Храм всех религий
Храм всех религий
Храм всех религий

Что вас ожидает 🤩

  • Восточный зал
  • Буддийский зал
  • Католический зал
  • Зал Шивы
  • И другие…
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Один храм для всех религий

Храм всех религий собрал вместе 16 разных религий. Здесь есть как элементы современных конфессий, так и исчезнувших.

Мы посетим залы:

  • Восточный.
  • Буддийский.
  • Католический.
  • Зал Шивы.
  • И другие….

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Казань, ул. Кремлевская д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: 10:00, 13:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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