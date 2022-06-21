Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

В поисках Бога: урок толерантности в Казани

Прогуляться по храмам разных конфессий и увидеть, что их объединяет

Казань — город, где под одним небом дружно живут храмы разных конфессий. Приглашаю приоткрыть их двери.

Начнем с экскурсии по Храму всех религий, где я работаю, затем заглянем в гости к мусульманам и православным, иудеям и евангелистам, староверам и индуистам.

Вы увидите, что у вероучений много общего, попробуете рассмотреть объединяющий их узор и познаете город с нового ракурса.
В поисках Бога: урок толерантности в Казани
В поисках Бога: урок толерантности в Казани
В поисках Бога: урок толерантности в Казани
В поисках Бога: урок толерантности в Казани
В поисках Бога: урок толерантности в Казани
В поисках Бога: урок толерантности в Казани
В поисках Бога: урок толерантности в Казани
В поисках Бога: урок толерантности в Казани
В поисках Бога: урок толерантности в Казани
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Открывая город

Чтобы больше узнать о религиях, прогуляемся по залам Храма всех религий. Я расскажу, кто и с какой целью его построил. В Храме Кришны послушаем мантры на счастье, любовь и богатство, и вы узнаете о традициях индуизма. Заглянем в красивейшую купель Чудотворца Александра Свирского в центре города. Я расскажу, почему казанцы любят небольшую церковь Параскевы Пятницы, и чем ценна для православных Казани Евдокимовская церковь.

Дальше поднимемся на верхний балкон величественной мечети Кул-Шариф. Окунемся в глубину веков в музее старообрядчества с его толстенными древними Библиями, необычными иконостасами и молитвенниками, а еще заглянем в настоящую богадельню. Вы узнаете, как проходят службы в евангелистской церкви, и чем Синагога отличается от других храмов.

Заглянуть во все двери

Во время нашей прогулки вы окунетесь в атмосферу различных верований — христианства, католичества, мусульманства, иудаизма и других. Мы постараемся увидеть, в чем сходство всех религий — при столь выраженных внешних различиях. И возможно, найдем ответы на свои вопросы о Боге и о жизни. В любом храме можно будет оставить пожертвование, записки с просьбами или заказать службу, чтобы за вас и за ваших близких помолились.

Организационные детали

  • Это экскурсия-конструктор, вы можете сами выбрать, какие храмы посетить или в каких задержаться подольше
  • Все дополнительные расходы включены в стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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