Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Чтобы больше узнать о религиях, прогуляемся по залам Храма всех религий. Я расскажу, кто и с какой целью его построил. В Храме Кришны вы послушаете мантры на счастье, любовь и богатство, узнаете о традициях индуизма. Заглянем в красивейшую купель Чудотворца Александра Свирского в центре города. Я поделюсь, почему казанцы любят небольшую церковь Параскевы Пятницы, и чем ценна для православных Казани Евдокимовская церковь.
Дальше поднимемся на верхний балкон величественной мечети Кул-Шариф. Окунемся в глубину веков в музее старообрядчества с его толстенными древними Библиями, необычными иконостасами и молитвенниками, а еще заглянем в настоящую богадельню. Вы узнаете, как проходят службы в евангелистской церкви и чем Синагога отличается от других храмов.
Заглянуть во все двери
Во время нашей прогулки вы окунетесь в атмосферу различных верований — христианства, католичества, мусульманства, иудаизма и других. Мы постараемся увидеть, в чем сходство всех религий — при столь выраженных внешних различиях. И возможно, найдем ответы на свои вопросы о Боге и о жизни. В любом храме можно будет оставить пожертвование, записки с просьбами или заказать службу, чтобы за вас и за ваших близких помолились.
Организационные детали
Это экскурсия-конструктор, вы можете сами выбрать, какие храмы посетить или в каких задержаться подольше
Все дополнительные расходы включены в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 187 туристов
Здравствуйте! Я работаю в фонде Ильдара Ханова, основателя Храма всех религий в Казани. Я рассказываю людям о религии и толерантности, помогаю увидеть их единство на фоне всем известных видимых различий.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Интересная, познавательная экскурсия. проходит в неспешной прогулке за рассказами и историями. Наталья увлекает своим рассказом о храмах в Казани, религии в целом. Есть о чем подумать. Очень впечатлил Храм всех религий. Интересное место. Желаю развития и процветания. Но желательно там бывать с человеком знающим его историю изнутри. Остается приятное послевкусие) Приятно общаться с человеком, увлеченным. Спасибо большое!
+2
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Елена
Благодарим Наталью за экскурсию. Но хотелось бы отметить, что из 3х заявленных по экскурсии часов 2 прошло немного сумбурно и в подаче материала и в самом маршруте передвижения. Итог неуспевали читать дальшеуменьшить
по времени, а так как у нас потом была следующая экскурсия с другим гидом в Свияжск,о чем мы заранее предупредили Наталью,то потом началась спешка. При этом хотелось бы отметить очень познавательный и интересный материал, который Наталья, как раз таки выдавала в последний спешный час в посещении Храма всех религий и далее Центр познания Кришны. Если подвести итог, то Очень рекомендую Наталью как гида именно в эти два обьекта, по времени не менее 2-3 часов и обязательно спланировать в центре познания Кришны попасть на обед (куда мы конечно же не попали, потому что заранее об этом не знали:((). В связи с тем,что экскурсия в Храме всех религий прошла "бегом" мы благодарны Наталья за присланный нам видеоматериал. Наталья вам от души желаем дальнейшего такого интересного в познавательном смысле пути и благодарны,что вы делитесь им с такими как мы путешественниками. Елена Алматы. Казахстан
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С
Софья
Экскурсия «В поисках Бога» оставила неизгладимое впечатление. Удалось полностью погрузиться в духовную и историческую атмосферу. Мы посетили православные храмы, мечети, синагогу и даже побывали в храме всех религий, где каждый читать дальшеуменьшить
зал был посвящен определенной вере. Экскурсовод был глубоко информирован и отвечал на все интересующие нас вопросы. Если вы хотите узнать как можно больше о религии, культуре другого народа, то точно стоит побывать на этой экскурсии.
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Ольга
экскурсия проходила 7 октября 2022 под дождем, который мы не замечали благодаря удивительным и содержательным рассказам Натальи. Такие экскурсоводы большая редкость: ведь сочетать в себе знания и донести эти знания читать дальшеуменьшить
до людей так, как это делает Наташа, может не каждый экскурсовод. Слушали мы,затаив дыхание и боясь пропустить какой-то факт. И, конечно же, апофеоз экскурсии - Вселенский храм,где мы не только посетили все залы, которые доступны для посещения, но и познакомились с сооснователем храма Ильгизом Хановым. Спасибо Наташе за все!!
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Анна
Были на прогулке с Натальей 2 августа 2022 года с тремя детьми 14, 12 и 7 лет. Наталья сразу предложила маршрут минуя те мечети и церкви, в которых мы уже читать дальшеуменьшить
были, что бы не повторяться. И мы построили маршрут таким образом, что бы детям то же было интересно. Благодаря ей посетили церковь св. Евдокии и окунулись в купель, посетили мечеть Ирек и Казанский собор, синагогу и Храм всех Религий. Наталья очень много знает о религиях, их схожести и различиях. Прогулка получилась очень познавательная. Очень рекомендую эту экскурсию.
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ирина
21.08.22г. Я с сыном были на экскурсии «в поисках Бога. Прогулка по Казани.». Экскурсовод Наталья- очень творческий и неординарный человек. Интересно и познавательно рассказывала о храмах и соборах Казани. Увлекательная, читать дальшеуменьшить
эмоциональная и познавательная подача материала позволила мне узнать много нового, а также поразмыслить о существующих фактах и вымыслах в истории религии. Наталья своим рассказом заставляет думать, сомневаться и, главное, верить. Потрясающая экскурсия.
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