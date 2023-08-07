Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Казань — город, где под одним небом дружно живут храмы разных конфессий. Приглашаю приоткрыть их двери. Начнем с экскурсии по Храму всех религий, где я работаю, затем заглянем в гости к мусульманам и православным, иудеям и евангелистам, староверам и индуистам. Вы увидите, что у вероучений много общего, попробуете рассмотреть объединяющий их узор и познаете город с нового ракурса.

Описание экскурсии

Открывая город

Чтобы больше узнать о религиях, прогуляемся по залам Храма всех религий. Я расскажу, кто и с какой целью его построил. В Храме Кришны вы послушаете мантры на счастье, любовь и богатство, узнаете о традициях индуизма. Заглянем в красивейшую купель Чудотворца Александра Свирского в центре города. Я поделюсь, почему казанцы любят небольшую церковь Параскевы Пятницы, и чем ценна для православных Казани Евдокимовская церковь.

Дальше поднимемся на верхний балкон величественной мечети Кул-Шариф. Окунемся в глубину веков в музее старообрядчества с его толстенными древними Библиями, необычными иконостасами и молитвенниками, а еще заглянем в настоящую богадельню. Вы узнаете, как проходят службы в евангелистской церкви и чем Синагога отличается от других храмов.

Заглянуть во все двери

Во время нашей прогулки вы окунетесь в атмосферу различных верований — христианства, католичества, мусульманства, иудаизма и других. Мы постараемся увидеть, в чем сходство всех религий — при столь выраженных внешних различиях. И возможно, найдем ответы на свои вопросы о Боге и о жизни. В любом храме можно будет оставить пожертвование, записки с просьбами или заказать службу, чтобы за вас и за ваших близких помолились.

Организационные детали