то, чтобы рассказать обычным людям о том, как живут люди с ограниченными возможностями здоровья. Я обожаю Казань и горжусь, что в нашем городе реализуется огромное количество важных, интересных и креативных проектов для таких людей. Почему бы не рассказать об этом? Это экскурсия про людей, про любовь к жизни, про возможности, а не ограничения. Если Вы занимаетесь подобными проектами у себя в городе, то мы с Вами поделимся друг с другом опытом. Если Вы новичок, то, возможно, Вы откроете для себя новое вдохновение и смыслы.