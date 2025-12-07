Я — не профессиональный гид, а тот, кто лично организует помощь и знает изнутри все трудности и победы в благотворительном секторе. С гордостью и позитивом расскажу об интересных и необычных проектах Казани.
Познакомлю вас с людьми, для которых благотворительность — это не слёзы, а реальные дела и образ жизни.
Описание экскурсии
Мы посетим 2–3 локации в зависимости от ваших интересов и выносливости:
- Первый инклюзивный сквер Казани. Познакомимся друг с другом, прогуляемся по скверу и увидим, какие незаметные, но очень важные детали обустройства среды нужны для людей с ограниченными возможностями
- Один из крупнейших реабилитационно-спортивных центров для людей с ОВЗ. Пообщаемся с хазратом (мусульманским священнослужителем) и обсудим, как устроена система Брайля
- Выставка творческих работ, сделанных людьми с особенностями. Вы узнаете про судьбы авторов и историю создания некоторых экспонатов
На экскурсии:
- Я расскажу, где в Казани паралич ног не мешает танцевать вальс, а отсутствие рук — рисовать картины, которые выставляют в галерее
- Объясню, почему люди с аутизмом не зевают
- Познакомлю вас с человеком с тотальной слепотой, который может чувствовать пространство на 8 метров с помощью своего дыхания
Эта встреча для:
- Тех, кто интересуется добрыми делами, желает помогать другим и узнать пошагово, как это сделать
- Гостей Казани, кто уже занимается благотворительностью и хочет понять, как организована эта система в нашем городе
Ваше любопытство напрямую поможет благотворительности. Вы покупаете не билет на экскурсию, а инвестируете в реальную помощь. Средства от экскурсии идут на счёт РОО родителей детей с ограниченными возможностями «Солнечный круг», которая занимается поддержкой семей с детьми-инвалидами.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Skoda Fabia или Volkswagen Touran
- Рекомендуемый возраст — от 12 лет. Детям младше может быть скучно, так как экскурсия посвящена историям о взрослых людях
- В зависимости от дня недели и ваших интересов возможно проведение мастер-класса, а также посещение репетиции инклюзивного театра. Детали — в переписке
- По желанию вы можете внести благотворительный взнос для поддержки деятельности людей, с которыми познакомитесь на экскурсии
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Казани
Меня зовут Мария, я врач-остеопат, кандидат медицинских наук, участвую в различных благотворительных проектах, связанных с поддержкой родителей детей с инвалидностью.
