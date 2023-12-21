В интерактивном формате познакомиться с Городом будущего и его обитателями - Робокотом и другими
Это увлекательная экскурсия в игровой форме для детей и их родителей.
Каждый участник встретится с будущим, ведь мы окажемся в единственном городе в России, где будущее уже наступило, — в Иннополисе.
Дети исследуют его территорию с помощью индивидуальных карт с наклейками, узнают о местном университете, Роверах, Роботакси и многом другом!
Каждый участник встретится с будущим, ведь мы окажемся в единственном городе в России, где будущее уже наступило, — в Иннополисе.
Дети исследуют его территорию с помощью индивидуальных карт с наклейками, узнают о местном университете, Роверах, Роботакси и многом другом!
Ближайшие даты:
21
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Описание
Что вас ожидает
- Исследуя Иннополис, вы раскроете, зачем нужны Роверы и с какой скоростью они ездят по улицам нашего города, как заказать Роботакси и почему в нём присутствует инженер-испытатель
- Также вы побываете в Университете Иннополиса, где узнаете, почему ребята со всего мира стремятся поступить сюда, в каких условиях проживают студенты и какие предметы нужно углублённо изучать для поступления
- В Технопарке имени А. С. Попова мы вспомним, чем знаменит учёный, в честь которого он назван, запустим ракету в космос и получим предсказание от наших гостеприимных программистов
Немного о формате
Экскурсия ориентирована на детей и взрослых-сопровождающих. Каждый ребёнок получает карту с наклейками и во время экскурсии определяет, где он находится, и подбирает необходимую наклейку. Мы заведомо отказались от использования гаджетов на детской экскурсии, понимая, как важно развивать мелкую моторику, логику и пространственное мышление.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Мы все живём в Иннополисе!
- Из Казани до Иннополиса можно доехать на такси, каршеринге или общественном транспорте. Детали будут в вашем билете.
- Стоимость указана на группу от 1 до 4 человек. Если вас больше (до 8 человек), то стоимость — 1000 руб. /чел.
- Мы можем провести эту экскурсию для учеников начальной школы (для группы от 10 до 50 человек), но есть нюансы, которые мы сможем обсудить во время переписки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Иннополисе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 4098 туристов
Меня зовут Аида, я нескучный учитель истории и влюбленный в свой край гид. Большую часть времени провела в Казани, но уже 5 лет живу в Иннополисе. Экскурсии проводит команда замечательных гидов, проживающих в городе и знающих о городе всё и даже чуточку больше! С радостью покажем вам лучшие места и расскажем о них с любовью, душой и азартом!
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