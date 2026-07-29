Это увлекательная экскурсия в игровой форме для детей и их родителей.
Каждый участник встретится с будущим, ведь мы окажемся в единственном городе в России, где будущее уже наступило, — в Иннополисе.
Дети исследуют его территорию с помощью индивидуальных карт с наклейками, узнают о местном университете, Роверах, Роботакси и многом другом!
Каждый участник встретится с будущим, ведь мы окажемся в единственном городе в России, где будущее уже наступило, — в Иннополисе.
Дети исследуют его территорию с помощью индивидуальных карт с наклейками, узнают о местном университете, Роверах, Роботакси и многом другом!
Описание экскурсии
- Исследуя Иннополис, вы раскроете, зачем нужны Роверы и с какой скоростью они ездят по улицам нашего города, как заказать Роботакси и почему в нём присутствует инженер-испытатель
- Также вы осмотрите величественное здание Университета Иннополиса, где узнаете, почему ребята со всего мира стремятся поступить сюда и какие предметы нужно углублённо изучать для поступления.
- В Технопарке имени А. С. Попова мы вспомним, чем знаменит учёный, в честь которого он назван, увидим живые картины и получим предсказание от наших гостеприимных программистов
Немного о формате
Эта экскурсия создана прежде всего для детей, но будет интересна и взрослым-сопровождающим. В игровой форме ребята познакомятся с городом ИТ-профессий и современных технологий. Каждый ребёнок получит карту с наклейками и во время прогулки будет определять, где находится, подбирая нужную наклейку. Мы сознательно отказались от использования гаджетов, чтобы развивать мелкую моторику, логику и пространственное мышление. Постараемся, чтобы интересно было и взрослым, но главные герои этого путешествия — дети!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Мы все живём в Иннополисе!
- Из Казани в Иннополис по расписанию ездит комфортабельный автобус. Стоимость проезда — 270 ₽/чел. при оплате наличными, 300 ₽/чел. при оплате картой. Билет покупается у водителя. Можно добраться также на личном автомобиле, такси, каршеринге.
- Мы можем провести эту экскурсию для учеников начальной школы (для группы от 10 до 200 человек), но есть нюансы, которые мы сможем обсудить во время переписки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Иннополисе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9532 туристов
Меня зовут Аида, я нескучный учитель истории и влюблённый в свой край гид. Большую часть времени провела в Казани, но уже 5 лет живу в Иннополисе. Экскурсии проводит команда замечательных гидов, проживающих в городе и знающих о городе всё и даже чуточку больше! С радостью покажем вам лучшие места и расскажем о них с любовью, душой и азартом!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Огромная благодарность Константину за увлекающую экскурсию и очень живой рассказ про город. Прочувствовали всей семьей любовь и вовлеченность в судьбу города и его развитие. Очень желаем, чтобы жизнь у Иннополитян
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Л
Дети в полном восторге от экскурсии! При том, что возраст младшего не соответствовал возрасту заявленному в экскурсии (ему 4), но даже он был в полном восторге) С нами была Аида, так что особое ей спасибо, что уделяла столько внимания и маленьким, и нам тоже хватало "взрослой" информации!
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И
23 мая 2026 года были в Иннополисе по делам, после завершения оставшееся время решили посвятить прогулке по городу. Забронировали экскурсию заранее. Нашим экскурсоводом была Светлана. С ней мы прошли квест
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Н
Всем родителям с маленькими детьми рекомендую данную экскурсию с замечательной Татьяной! дети и мы в восторге 👍
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Е
все прошло отлично, экскурсию нам провела Татьяна, иннополисянка все понятно, информации много и вся структурирована, ре пеку 9 лет было комфортно и интересно удалось увидеть роверов-доставщиков и прокатиться на беспилотном такси
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Е
Впервые были с ребенком 10 лет в городе. Проводила экскурсию Елена. По окончании, когда спросили о впечатлении- сказал: «Классно», а не как обычно: «Нормально». Для нас это говорит о многом.))
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