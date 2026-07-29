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по городу и осмотрели технопарки, жилой квартал, садик, университет, спорт комплекс и многое другое. Было очень познавательно и интересно даже ребенку 6-ти лет. Предоставленной карте с наклейками сын был рад и с удовольствием оставил себе на память.

Уже отдельно после экскурсионной программы погуляли по городу:

-прокатились на беспилотном такси(без водителя, пилотируется роботом) Ощущения -10/10, немного непривычно и абсолютно бесплатно в рамках тестирования;

- рассмотрели стоянку роботов- доставщиков(в день такая крошка может развести до 15 заказов)💪;

- пообедали на фудкорте, обслуживаемом роботом официантом. Ну просто милейшее создание этот котик, улыбается и мурлыкает если погладить его за ушком😍❤️ -получили свои предсказания на "стене предсказаний". Проходишь по понравившемуся Qr-коду и получаешь свою "порцию". Не знаю как это работает, но у нас совпало 🔥 -купили сувениры.

Впечатления от города остались самые приятные, чтобы понять каким будет мир через 20 лет, можно приехать сюда.