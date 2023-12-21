Аида — ваша команда гидов в Казани

Провели экскурсии для 4098 туристов

Меня зовут Аида, я нескучный учитель истории и влюбленный в свой край гид. Большую часть времени провела в Казани, но уже 5 лет живу в Иннополисе. Экскурсии проводит команда замечательных гидов, проживающих в городе и знающих о городе всё и даже чуточку больше! С радостью покажем вам лучшие места и расскажем о них с любовью, душой и азартом!

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