Иннополис и Вселенский храм — на первый взгляд, такие разные и вместе с тем похожие. Гуляя по улицам «города будущего» и среди зданий Храма всех религий, вы удивитесь тому, как в их архитектуре сочетаются разноплановые элементы и тенденции. И убедитесь, что это — лучшая иллюстрация многообразия Татарстана, диалога культур, современных технологий и бережного отношения к истории.

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

По дороге из Казани мы познакомимся со старинным Кировским районом Казани. Обсудим, чем он богат, и какое отношение к нему имеют Пётр I и Екатерина II

Самый молодой город России

Мы прогуляемся по его основным улицам и увидим самые интересные объекты: здание университета и технопарка, фудкорт, спортивную и жилую зоны.

Храм всех религий

Это архитектурный памятник основным мировым религиям, с доступными к посещению 18 залами. Вас поразят яркие мозаичные фасады, необычайная архитектура, знаки самых различных конфессий над куполами храма и удивительная история

