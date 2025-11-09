Иннополис и Вселенский храм — на первый взгляд, такие разные и вместе с тем похожие.
Гуляя по улицам «города будущего» и среди зданий Храма всех религий, вы удивитесь тому, как в их архитектуре сочетаются разноплановые элементы и тенденции.
И убедитесь, что это — лучшая иллюстрация многообразия Татарстана, диалога культур, современных технологий и бережного отношения к истории.
Описание экскурсии
Путевая экскурсия
По дороге из Казани мы познакомимся со старинным Кировским районом Казани. Обсудим, чем он богат, и какое отношение к нему имеют Пётр I и Екатерина II
Самый молодой город России
Мы прогуляемся по его основным улицам и увидим самые интересные объекты: здание университета и технопарка, фудкорт, спортивную и жилую зоны.
Храм всех религий
Это архитектурный памятник основным мировым религиям, с доступными к посещению 18 залами. Вас поразят яркие мозаичные фасады, необычайная архитектура, знаки самых различных конфессий над куполами храма и удивительная история
Организационные детали
- Поездка проходит на новом автомобиле Haval M6
- Дополнительно оплачивается входной билет в Храм всех религий: 250 ₽ за взрослого, 150 ₽ за школьника
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгуль — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 153 туристов
Привет, друзья, меня зовут Айгуль, я гид по Казани и её окрестностям. Я здесь родилась, с 2005 года работаю гидом и переводчиком с французского и английского, влюбляя гостей в прекрасную Казань.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
9 ноя 2025
Добрый день, экскурсия в Иннополис была очень интересной и познавательной. Наш экскурсовод Айгуль, очень подробно и интересно нам все рассказала и показала. Мы были поражены масштабами и потенциалом этого города.
Ольга
9 ноя 2025
Всем доброе утро!
Замечательная экскурсия и превосходная гид!
Пунктуальная, знающая, контактная, самая чудесная женщина!
Интересный рассказчик.
Можно говорить только хвалебные слова.
Всем рекомендую и при случае сама снова буду обращаться!
И
Инна
22 окт 2025
Выражаю огромную благодарность Айгуль. Интересно, красиво и насыщенно
Я влюбилась в Иннополис! Хочется еще раз туда вернуться.
Вселенский храм интересный))
А
Андрей
5 окт 2025
Огромное спасибо Айгуль! Великолепная экскурсия в формате диалога с посещением всех внутренних помещений как Иннополиса, так и Храма. Рассказы и пояснения очень содержательны и познавательны! Рады что воспользовались Вашими услугами!
Жанна
8 авг 2025
100% рекомендуем Айгуль и воспользуемся ее услугами при следующем посещении Казани. Очень доброжелательная, знания истории, Казани, посещаемых объектов - на высочайшем уровне!!! Благодарим Айгуль и приглашаем в Сургут, нам тоже есть что показать и рассказать))
Ирина
16 июл 2025
Экскурсия была очень интересной и содержательной. 4 часа с детьми 12-14лет самое то,не успевают устать. Были в городе будущего Иннополис. Посмотрели как устроен этот город, где что находится. Узнали как
М
Мария
23 июн 2025
Получили большое удовольствие! Интересно, легко, комфортно. Спасибо!
И
Ирина
17 июн 2025
Все очень понравилось. Комфортная поездка, интересный и доброжелательный гид, ответит на любой вопрос.
Марина
17 мая 2025
Айгуль очень веселая, доброжелательная. Интересно рассказывает в процессе экскурсии и про историю родного края (города) и про посещаемые нами места. Плюс мы получили неожиданный бонус: прокатились на пароме по Волге
Л
Людмила
19 апр 2025
Очень ненавязчиво и комфортно провели день с Айгуль, рекомендую если вы любите баланс во всем.
