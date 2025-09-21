Мои заказы

Единство противоположностей: Вселенский храм, Иннополис, Свияжск

Топ-3 мест Татарстана - в индивидуальном формате
Приглашаю вас в увлекательное путешествие! Вы полюбуетесь убранством необычного храма, познакомитесь с развитием суперсовременного города и прочувствуете степенную мудрость древнего острова-града. Мы обсудим развитие новых туристических объектов и поговорим об истории республики. Я с большим удовольствием проведу для вас экскурсию!
5
10 отзывов
Единство противоположностей: Вселенский храм, Иннополис, Свияжск© Инна
Единство противоположностей: Вселенский храм, Иннополис, Свияжск© Инна
Единство противоположностей: Вселенский храм, Иннополис, Свияжск© Инна
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Во Вселенском храме (Храм всех религий) не идут службы, но под одной крышей вы увидите переплетение религий и духовных практик. Полюбуетесь разнообразием внутреннего оформления и, возможно, найдёте ответы на неразрешённые вопросы.

На контрасте город IT-технологий — яркий и динамичный Иннополис. Мы побываем в зданиях технопарков, где работают представители современных компаний. Посетим университет и прокатимся по маленькому городку. Маленькому, но очень перспективному! По желанию выпьем кофе с пирожными в прекрасном кафе с роботом-доставщиком.

И мудрый, основательный остров Свияжск. Город-крепость, поражающий историей и ландшафтами в любое время года! Вы прогуляетесь по улицам уездного города и заглянете в старинные храмы (аж 16-го века!). По желанию отведаете свияжскую рыбку.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Geely Atlas PRO
  • Это автопешеходная программа — в Свияжске гуляем пешком

Дополнительно оплачивается:

  • Билет во Вселенский храм: взрослый — 250 ₽, дети до 10 лет — бесплатно
  • Музей-заповедник Свияжска: взрослый — 130₽, льготный — 100 ₽
  • Обед и остановка на кофе, чай — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 774 туристов
Меня зовут Инна. По профессии я историк, работа гидом для меня — хобби и настоящее наслаждение. Мои экскурсии по Казани и республике всегда динамичные, информативные, веселые и развивающие. Я с огромным желанием передаю то ценное, что знаю сама. Жду вас, дорогие гости!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Т
Татьяна
21 сен 2025
Прекрасная поездка с Инной(экскурсоводом) состоялась! Было комфортно и очень интересно. Любые темы от исторических до философских было возможно обсудить с гидом. Четко выстроенный маршрут, глубина исторической информации и лайфхаки для
читать дальше

туристов (как лучше встать, чтобы получилось отличное фото, где вкуснее кофе и тп), все это организовала Инна. Мы ездили вдвоем с подругой на автомобиле гида. Пока ехали, слушали экскурсию и наслаждались видами природы. Большая благодарность Инне за такое прекрасное путешествие.

М
Маргарита
23 авг 2025
Экскурсия нам понравилась. Познавательно, комфортно. Масса прекрасных впечатлений! Спасибо большое! ❤️
Елена
Елена
20 авг 2025
Однозначно рекомендуем Инну и сам маршрут! Инна - мега-профессионал, всё рассказала, максимально показала. Да, случился форс-мажор с жуткой пробкой, но Инна до конца была крайне внимательна к нам, и поездка этим обстоятельством не была омрачена. Зато есть, что вспомнить)))
И
Ирина
6 авг 2025
От глубокой старины в Свияжске через мега современный Иннополис в Храм всех религий (Вселенский храм).
Индивидуальный формат несравним с групповыми экскурсиями. Неспешные прогулки, отсутствие жесткого тайминга и диалог с экскурсоводом.
Всё было
читать дальше

очень интересно. За один день «пролетели» через несколько веков. Инна окружила историей и погрузила (именно погрузила) в творчество талантливых людей. Нам понравилось всё. А у нас еще одна экскурсия с Инной в Йошкар-Олу 😉

Е
Елена
20 июл 2025
Безумно интересно. Были дети 13 и 14 лет, взрослые 70 и 47. Всем очень понравилось, время прошло так быстро на одном дыхании, мы даже не заметили.
О
Ольга
6 июн 2025
Прекрасно организованная поездка. Все замечательно: маршрут, компетенция гида, тайминг, и даже погода!
П
Павел
1 июн 2025
Неспешная, размеренная прогулка.
Очень разнообразный маршрут, такая же разнообразная информация.
Рекомендую для тех, кто хочет отдохнуть и неспеша насладиться общением, содержанием и самим маршрутом.
Юлия
Юлия
5 мая 2025
Инна влюблена в свой край, это так проникновенно чувствовалось на протяжении всей экскурсии! Я очень долго выбираю именно на первый день в любом городе(будь то КМВ,Калининград или что-то другое) именно
читать дальше

первую большую экскурсию, честно скажу-не прогадала! Ноги мои были хоть отстегивай-находили мы,судя по трекингу-км 12!!! Для меня это подвиг, но подвиг приятный! Я поражена именно экскурсии по Свияжску(сын и муж были больше утомлены, это не их формат),мне же было так интересно! Пусть я и уставала, но второе дыхание открывалось постоянно! Мне немножко отдохнуть-и я снова в путь! Храм всех религий-это отдельная экскурсия СКАЗКА, здесь понравилось всей нашей семье безоговорочно! Слушайте Инну во время вашего путешествия, запоминайте, я ей благодарна-много нового и интересного узнала!

Инна влюблена в свой край, это так проникновенно чувствовалось на протяжении всей экскурсии! Я очень долгоИнна влюблена в свой край, это так проникновенно чувствовалось на протяжении всей экскурсии! Я очень долгоИнна влюблена в свой край, это так проникновенно чувствовалось на протяжении всей экскурсии! Я очень долго
Катерина
Катерина
9 апр 2025
Спасибо за потрясающую экскурсию! За один день удалось посетить три локации в окрестностях Казани. Все они очень разные, каждая со своей изюминкой. Первой точкой стал Храм всех религий, уникальное место,
читать дальше

раскрывшийся благодаря рассказам Инны. Далее мы побывали в городе Иннополис, попробовали очень вкусный чай, который привез робот. Очень впечатляет! И отправились в древний город Свияжск, где экскурсовод не просто провела нас по знаковым местам, а раскрыла каждое строение. Так знакомится с историей интереснее в сто крат! А еще угостились местными блюдами в трактире, куда удалось сесть именно благодаря Инне. Это был потрясающий день, я очень рекомендую эту поездку для тех, кто хочет не просто посмотреть красоты, но и узнать о местах много нового.

Спасибо за потрясающую экскурсию! За один день удалось посетить три локации в окрестностях Казани. Все ониСпасибо за потрясающую экскурсию! За один день удалось посетить три локации в окрестностях Казани. Все ониСпасибо за потрясающую экскурсию! За один день удалось посетить три локации в окрестностях Казани. Все ониСпасибо за потрясающую экскурсию! За один день удалось посетить три локации в окрестностях Казани. Все ониСпасибо за потрясающую экскурсию! За один день удалось посетить три локации в окрестностях Казани. Все ониСпасибо за потрясающую экскурсию! За один день удалось посетить три локации в окрестностях Казани. Все ониСпасибо за потрясающую экскурсию! За один день удалось посетить три локации в окрестностях Казани. Все ониСпасибо за потрясающую экскурсию! За один день удалось посетить три локации в окрестностях Казани. Все ониСпасибо за потрясающую экскурсию! За один день удалось посетить три локации в окрестностях Казани. Все ониСпасибо за потрясающую экскурсию! За один день удалось посетить три локации в окрестностях Казани. Все они
С
Сергей
1 фев 2025
Эта экскурсия была одной из лучших, на которых я когда-либо бывал (если не самая лучшая)! Инна просто великолепный экскурсовод!
Наш день начался с того, что мы должны были встретиться у Казанского
читать дальше

цирка, но так как мы снимали квартиру далековато от него, попросили у Инны встретить нас поближе к нашему месту проживания, и она без проблем подъехала к нам в удобное для нас время.
Сначала посетили Храм Всех Религий, где нам подробно рассказали о всех деталях фасада храма, со всей предысторией, а после этого провели по всем залам храма, где мы также получили много новой, полезной и интересной информации.
После этого направились в Иннополис, где получилась обзорная экскурсия по городу. Проехались на машине по окрестностям, по улочкам города. Погода была не самая теплая, было ветренно, но из окна машины, где было тепло и уютно, было все хорошо видно, и Инна рассказывала про каждое здание в этом городке.
В заключение нашего дня мы направились в Свияжск, где мы сначала зашли перекусить в трактир (был очень вкусный борщ), а потом прогулялись по самому острову, зашли во всевозможные храмы, и Инна также все подробно рассказывала обо всем, что нас окружало.
В общем и целом, экскурсия, которая продлилась аж 9 часов, пролетела незаметно. Вся поездка получилась очень комфортной, информативной и интересной.
Рекомендую! Инне большое спасибо!

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
На машине
9 часов
126 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Казани: Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа
Откройте для себя самые интересные места Татарстана! Храм всех религий, Иннополис, Свияжск и Раифа ждут вас на увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Символы Татарстана: Иннополис, Раифа и остров Свияжск - за 1 день
На машине
7 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Символы Татарстана: Иннополис, Раифа и остров Свияжск - за 1 день
Узнать главное о республике, познакомиться с её символами и проникнуться атмосферой острова-града
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
12 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
18 900 ₽ за всё до 4 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
На машине
7 часов
211 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани