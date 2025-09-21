Описание экскурсии
Во Вселенском храме (Храм всех религий) не идут службы, но под одной крышей вы увидите переплетение религий и духовных практик. Полюбуетесь разнообразием внутреннего оформления и, возможно, найдёте ответы на неразрешённые вопросы.
На контрасте город IT-технологий — яркий и динамичный Иннополис. Мы побываем в зданиях технопарков, где работают представители современных компаний. Посетим университет и прокатимся по маленькому городку. Маленькому, но очень перспективному! По желанию выпьем кофе с пирожными в прекрасном кафе с роботом-доставщиком.
И мудрый, основательный остров Свияжск. Город-крепость, поражающий историей и ландшафтами в любое время года! Вы прогуляетесь по улицам уездного города и заглянете в старинные храмы (аж 16-го века!). По желанию отведаете свияжскую рыбку.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Geely Atlas PRO
- Это автопешеходная программа — в Свияжске гуляем пешком
Дополнительно оплачивается:
- Билет во Вселенский храм: взрослый — 250 ₽, дети до 10 лет — бесплатно
- Музей-заповедник Свияжска: взрослый — 130₽, льготный — 100 ₽
- Обед и остановка на кофе, чай — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Индивидуальный формат несравним с групповыми экскурсиями. Неспешные прогулки, отсутствие жесткого тайминга и диалог с экскурсоводом.
Всё было
Очень разнообразный маршрут, такая же разнообразная информация.
Рекомендую для тех, кто хочет отдохнуть и неспеша насладиться общением, содержанием и самим маршрутом.
Наш день начался с того, что мы должны были встретиться у Казанского