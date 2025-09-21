Приглашаю вас в увлекательное путешествие! Вы полюбуетесь убранством необычного храма, познакомитесь с развитием суперсовременного города и прочувствуете степенную мудрость древнего острова-града. Мы обсудим развитие новых туристических объектов и поговорим об истории республики. Я с большим удовольствием проведу для вас экскурсию!

Описание экскурсии

Во Вселенском храме (Храм всех религий) не идут службы, но под одной крышей вы увидите переплетение религий и духовных практик. Полюбуетесь разнообразием внутреннего оформления и, возможно, найдёте ответы на неразрешённые вопросы.

На контрасте город IT-технологий — яркий и динамичный Иннополис. Мы побываем в зданиях технопарков, где работают представители современных компаний. Посетим университет и прокатимся по маленькому городку. Маленькому, но очень перспективному! По желанию выпьем кофе с пирожными в прекрасном кафе с роботом-доставщиком.

И мудрый, основательный остров Свияжск. Город-крепость, поражающий историей и ландшафтами в любое время года! Вы прогуляетесь по улицам уездного города и заглянете в старинные храмы (аж 16-го века!). По желанию отведаете свияжскую рыбку.

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Geely Atlas PRO

Это автопешеходная программа — в Свияжске гуляем пешком

Дополнительно оплачивается: