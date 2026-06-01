Йошкар-Ола может удивить даже искушённого путешественника.
Здесь европейская архитектура соседствует с русскими традициями, а необычные памятники словно созданы для фото.
Чего только стоят Йошкин кот и колоритная набережная Брюгге! А разноцветные пряничные домики вдоль реки — будто с ярких открыток.
Поедем в столицу Марий Эл, прежде всего, не за историей пыльных веков, а чтобы увидеть современную жизнь города.
Здесь европейская архитектура соседствует с русскими традициями, а необычные памятники словно созданы для фото.
Чего только стоят Йошкин кот и колоритная набережная Брюгге! А разноцветные пряничные домики вдоль реки — будто с ярких открыток.
Поедем в столицу Марий Эл, прежде всего, не за историей пыльных веков, а чтобы увидеть современную жизнь города.
Описание экскурсии
Маршрут:
- площадь им. Оболенского-Ноготкова;
- самые точные марийские часы — «часы с осликом» на здании Художественной галереи;
- памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову;
- копия Царь-пушки;
- памятник священномученику епископу Марийскому Леониду;
- восемь минут евангельского чуда — часы с движущимися фигурами святых апостолов;
- набережная Амстердам со скульптурными композициями и памятниками известным деятелям искусства;
- Благовещенская башня с боем курантов;
- лавочка с Йошкиным котом.
- Итальянский парк.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3300 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|3100 ₽
|Дети до 12 лет
|3100 ₽
|Студенты
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азат — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 477 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует официальное туристическое агентство в Казани. С радостью покажем вам самые интересные места Татарстана — региона с древней историей и самобытной культурой.
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