Из Казани - в Йошкар-Олу на автобусе

Исследовать достопримечательности марийской столицы
Йошкар-Ола встречает неожиданным сочетанием: здесь краснокирпичный кремль соседствует с фламандскими фасадами, а набережные напоминают Амстердам и Брюгге. Вы осмотрите знаковые локации и погуляете по городу, который не похож на привычное Поволжье.
Описание экскурсии

  • Царевококшайский кремль. Краснокирпичные стены и башни, которые отсылают к старому облику города Царевококшайска
  • Патриаршая площадь. Одна из самых известных площадей Йошкар-Олы с замком, часами и композицией «Вход Господень в Иерусалим»
  • Фламандская набережная Брюгге. Яркие домики у воды, благодаря которым город часто сравнивают с Европой
  • Набережная Амстердам. Необычный уголок на Малой Кокшаге с голландскими мотивами в архитектуре
  • Итальянский парк. Любимое место прогулок горожан с памятником Лоренцо Медичи
  • Площадь Пресвятой Девы Марии. Благовещенский собор, Благовещенская башня, фонтан и памятники Богородице и Архангелу Гавриилу
  • Йошкин кот. Знаменитый символ города, который принято гладить на счастье
  • Площадь Оболенского-Ноготкова. Нарядное пространство с художественной галереей в стиле Дворца дожей

Вы узнаете:

  • как появился Царевококшайск
  • как Йошкар-Ола изменилась внешне
  • какие городские символы стали особенно любимыми у жителей и путешественников

Ориентировочный тайминг

9:00–9:30 — сбор группы и выезд
11:30–11:45 — прибытие в Йошкар-Олу
11:45–12:40 — обед
12:40–16:30 — экскурсия по городу
16:30–19:00 — возвращение в Казань

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на большом комфортабельном автобусе Yutong
  • Аудиогид с одноразовыми наушниками входит в стоимость. Обед оплачивается отдельно и по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3300 ₽
Дети до 12 лет3100 ₽
Пенсионеры3100 ₽
Студенты3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Баумана 26 офис Хан Тур
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 185 туристов
Мы оказываем услуги в сфере туризма и экскурсий с 2018 года. Комфортабельные и современные автобусы и теплоходы делают экскурсии в Казани и за её пределами максимально удобными, интересными и приятными. В наши программы входят обзорные экскурсии по Казани, посещение таких популярных направлений, как Болгар, Свияжск, Раифа, туры в Елабугу и Йошкар-Олу. Все экскурсии проводятся в сопровождении опытного гида.

