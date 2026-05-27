Йошкар-Ола встречает неожиданным сочетанием: здесь краснокирпичный кремль соседствует с фламандскими фасадами, а набережные напоминают Амстердам и Брюгге. Вы осмотрите знаковые локации и погуляете по городу, который не похож на привычное Поволжье.
Описание экскурсии
- Царевококшайский кремль. Краснокирпичные стены и башни, которые отсылают к старому облику города Царевококшайска
- Патриаршая площадь. Одна из самых известных площадей Йошкар-Олы с замком, часами и композицией «Вход Господень в Иерусалим»
- Фламандская набережная Брюгге. Яркие домики у воды, благодаря которым город часто сравнивают с Европой
- Набережная Амстердам. Необычный уголок на Малой Кокшаге с голландскими мотивами в архитектуре
- Итальянский парк. Любимое место прогулок горожан с памятником Лоренцо Медичи
- Площадь Пресвятой Девы Марии. Благовещенский собор, Благовещенская башня, фонтан и памятники Богородице и Архангелу Гавриилу
- Йошкин кот. Знаменитый символ города, который принято гладить на счастье
- Площадь Оболенского-Ноготкова. Нарядное пространство с художественной галереей в стиле Дворца дожей
Вы узнаете:
- как появился Царевококшайск
- как Йошкар-Ола изменилась внешне
- какие городские символы стали особенно любимыми у жителей и путешественников
Ориентировочный тайминг
9:00–9:30 — сбор группы и выезд
11:30–11:45 — прибытие в Йошкар-Олу
11:45–12:40 — обед
12:40–16:30 — экскурсия по городу
16:30–19:00 — возвращение в Казань
Организационные детали
- Экскурсия проходит на большом комфортабельном автобусе Yutong
- Аудиогид с одноразовыми наушниками входит в стоимость. Обед оплачивается отдельно и по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3300 ₽
|Дети до 12 лет
|3100 ₽
|Пенсионеры
|3100 ₽
|Студенты
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Баумана 26 офис Хан Тур
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 185 туристов
Мы оказываем услуги в сфере туризма и экскурсий с 2018 года. Комфортабельные и современные автобусы и теплоходы делают экскурсии в Казани и за её пределами максимально удобными, интересными и приятными. В наши программы входят обзорные экскурсии по Казани, посещение таких популярных направлений, как Болгар, Свияжск, Раифа, туры в Елабугу и Йошкар-Олу. Все экскурсии проводятся в сопровождении опытного гида.
