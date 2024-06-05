Экскурсии из Казани в Йошкар-Олу

Найдено 7 экскурсий в категории «Марий-Эл» в Казани, цены от 2 610 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
85 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610 за человека
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
30 июля в 10:30
17 000 за всё до 4 чел.
Из Казани в Йошкар-Олу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
28 отзывов
Из Казани в Йошкар-Олу
Познакомиться с европейской архитектурой и самобытной культурой марийской столицы
21 июня в 08:30
22 июня в 08:30
24 800 за всё до 4 чел.
Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
204 отзыва
Путешествие на автобусе из Казани в Йошкар-Олу с экскурсионной программой
Вас ждет познавательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с захватывающими рассказами гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 900 за человека
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города
Завтра в 08:30
19 июня в 08:30
20 000 за всё до 4 чел.
Удиви меня, Йошкар-Ола
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Удиви меня, Йошкар-Ола
Автобусная экскурсия из Казани в город, где есть кусочек Брюгге и Амстердама, а также Царевокошайска
Начало: В холле отеля «Ибис»
Расписание: в воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 900 за человека
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни
Начало: У Казанского кремля
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2600023 400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
    Ездили 04.06. Сама экскурсия очень понравилась. Новый автобус с кондиционером и хорошим микрофоном. Аккуратный водитель и интересный первый гид. В
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    Йошкар-Оле второй гид просто выше всех похвал. Сначала обзорная экскурсия по городу, только потом в конце личное время на сувениры и местные вкусняшки. А вот с рассадкой в автобусе все же нужно что-то делать. Автобус стоял не у места встречи, а немного поодаль. И когда гид сказал номер автобуса, оголтелые мамаши сказали своим детям «ФАС» и те понеслись сломя голову в автобус занимать лучшие места, из-за чего чуть не возникла драка. Сделайте опцию выбора места в автобусе платной! В остальном все отлично. Обед был в простой еде. Обычная столовая, большой выбор вкусных блюд. В целом, все понравилось. Радиогиды вещи необходимая. То, что они платные заявлено еще при бронировании экскурсии. Девочки в месте оплаты любезно разменяли деньги для оплаты радиогидов без сдачи.

  • и
    ирина
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Отличная экскурсия!!! Экскурсовод Вера выше всех похвал)) Рассказывает все отлично, много фактов узнали про марий эл! Самый лучший экскурсовод. Посмотрели самые интересные места. Автобус тоже отличный, удобный и комфортабельный.
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
    Очень понравилась экскурсия,с самого начала все организовано отлично. По дороге много информации о Марий Эл,сразу по приезду нас отвезли в
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    недорогое кафе мы вкусно и недорого пообедали. Нам хватило времени и на фото красивых мест и на поход в магазины за сувенирами. Центр Йошкар-Олы всем очень понравился,экскурсовод рассказывает с любовью о городе и нам захотелось приехать сюда еще раз, но уже не на один день. Спасибо за экскурсию!

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Экскурсия интересная!! Практически, вся дорога до Йошкар- Олы по лесу, очень красиво! В городе, есть на что посмотреть и удивиться. Экскурсовод советует пообедать в хорошем и доступном кафе.
  • Л
    Лариса
    30 мая 2024
    Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
    Ездили на экскурсию в мае 2024 года экскурсия прошла на отлично спасибо Руслану.
  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
    Прекрасное путешествие! Всё-таки красота спасёт мир… Мне очень понравилось.
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
    Хочу поблагодарить Руслана за экскурсию в Йошкар-Олу. Еще в процессе бронирования Руслан подробно ответил на все вопросы, обсудили нюансы и
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    не было сомнений, что все будет на отлично. Сама экскурсия построена очень грамотно, Руслан следит за временем (тайминг для данного тура очень важен) и корректирует маршрут, чтобы успеть увидеть все важное. Рассказ построен логично и интересно. Легкая, интеллигентная подача материала. Подготовлены фото и видео, которые раскрывают марийскую культуру, так как по основным достопримечательностям это, к сожалению, сделать нельзя. Как бонус по дороге рассказ о Казани и Татарстане. И, конечно, стоит отметить удобный автомобиль и аккуратный стиль вождения, что является важным фактором для дальней поездки.

  • П
    Полина
    22 мая 2024
    Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса
    Как сказала моя мама: «Будто с родственницей съездили». Инна очень душевный и позитивный человек. При этом прекрасный организатор и знающий
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    гид. Провели чудесный день, получили массу удовольствия, новых впечатлений и положительных эмоций. Очень рады, что познакомились с симпатичным городом и интересным человеком. Прекрасная расслабляющая экскурсия. Приятная поездка с приятным человеком. Охотно съездили бы с Инной по любому другому маршруту.

  • Н
    Николай
    18 мая 2024
    Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
    Все было прекрасно. Жаль, только настроение немного подпортила погода и дождь
  • И
    Инна
    18 мая 2024
    Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса
    Долго искали человека, который не только отвезет нас из Казани в Йошкар-Олу, но и покажет город. И нашли! Инну!!! Ни
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    разу о своем выборе не пожалели! Легкая, позитивная, с чувством юмора. Словом, умница-красавица! Рассказала о городе, не торопила, как делают некоторые гиды, показывала особенные места, на которые стоит обратить внимание. Словом, вела себя как хороший друг-знаток города. По дороге поставила аудиозапись с рассказами о марийцах, что было неожиданно и познавательно. Ну и бонусом на обратном пути еще и на красивое озеро нас завезла, где мы насладились красотой марийской природы. В общем, от души рекомендую. Спасибо, Инна, огромное!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Марий-Эл»

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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Марий-Эл" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 610 до 24 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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