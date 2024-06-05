1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
9 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
30 июля в 10:30
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Казани в Йошкар-Олу
Познакомиться с европейской архитектурой и самобытной культурой марийской столицы
21 июня в 08:30
22 июня в 08:30
24 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Путешествие на автобусе из Казани в Йошкар-Олу с экскурсионной программой
Вас ждет познавательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с захватывающими рассказами гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города
Завтра в 08:30
19 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Удиви меня, Йошкар-Ола
Автобусная экскурсия из Казани в город, где есть кусочек Брюгге и Амстердама, а также Царевокошайска
Начало: В холле отеля «Ибис»
Расписание: в воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни
Начало: У Казанского кремля
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2600023 400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Ездили 04.06. Сама экскурсия очень понравилась. Новый автобус с кондиционером и хорошим микрофоном. Аккуратный водитель и интересный первый гид. В
- иирина2 июня 2024Отличная экскурсия!!! Экскурсовод Вера выше всех похвал)) Рассказывает все отлично, много фактов узнали про марий эл! Самый лучший экскурсовод. Посмотрели самые интересные места. Автобус тоже отличный, удобный и комфортабельный.
- ООльга2 июня 2024Очень понравилась экскурсия,с самого начала все организовано отлично. По дороге много информации о Марий Эл,сразу по приезду нас отвезли в
- ЕЕлена1 июня 2024Экскурсия интересная!! Практически, вся дорога до Йошкар- Олы по лесу, очень красиво! В городе, есть на что посмотреть и удивиться. Экскурсовод советует пообедать в хорошем и доступном кафе.
- ЛЛариса30 мая 2024Ездили на экскурсию в мае 2024 года экскурсия прошла на отлично спасибо Руслану.
- ИИгорь29 мая 2024Прекрасное путешествие! Всё-таки красота спасёт мир… Мне очень понравилось.
- ООксана26 мая 2024Хочу поблагодарить Руслана за экскурсию в Йошкар-Олу. Еще в процессе бронирования Руслан подробно ответил на все вопросы, обсудили нюансы и
- ППолина22 мая 2024Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские лесаКак сказала моя мама: «Будто с родственницей съездили». Инна очень душевный и позитивный человек. При этом прекрасный организатор и знающий
- ННиколай18 мая 2024Все было прекрасно. Жаль, только настроение немного подпортила погода и дождь
- ИИнна18 мая 2024Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские лесаДолго искали человека, который не только отвезет нас из Казани в Йошкар-Олу, но и покажет город. И нашли! Инну!!! Ни
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Марий-Эл»
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