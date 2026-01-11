Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Казань очарует вас своими яркими красками и гармоничным сочетанием прошлого и современности.Во время экскурсии вы узнаете о многовековой истории города, посетите знаменитый Кремль с его мечетью Кул Шариф, Пушечным двором

и падающей башней Сююмбике. Прогуляетесь по улице Карла Маркса, увидите Богородицкий монастырь и узнаете о его главной святыне. Посетите университетский городок и старо-татарскую слободу, где жили знатные купцы и просветители. В завершение экскурсии вас ждёт этнографический комплекс Туган Авылым и современные архитектурные шедевры, такие как кукольный театр Экият и центр семьи в виде огромной чаши

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Казани - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться прогулками по историческим местам и природным объектам. Приятная погода и длинные дни сделают ваше путешествие комфортным и запоминающимся.

Сейчас август — это идеальное время.