Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Гульнара – представитель из Казани

Казань покорит вас яркими красками, разнообразием и органичным сочетанием прошлого и современности.



Вы погрузитесь в ее многовековую историю 📖, оцените эклектичную архитектуру, узнаете местные легенды и посетите главные здания Кремля.



А также увидите национальные костюмы и расшифруете татарские традиции и обычаи.