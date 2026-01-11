Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Казань очарует вас своими яркими красками и гармоничным сочетанием прошлого и современности.
Во время экскурсии вы узнаете о многовековой истории города, посетите знаменитый Кремль с его мечетью Кул Шариф, Пушечным двором
Во время экскурсии вы узнаете о многовековой истории города, посетите знаменитый Кремль с его мечетью Кул Шариф, Пушечным двором
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Посещение Казанского Кремля
- 📚 Узнаете историю и легенды
- 🏛 Эклектичная архитектура
- 🌳 Прогулки по живописным местам
- 🎭 Современные архитектурные шедевры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Казани - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться прогулками по историческим местам и природным объектам. Приятная погода и длинные дни сделают ваше путешествие комфортным и запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кремль
- Мечеть Кул Шариф
- Пушечный двор
- Падающая башня Сююмбике
- Благовещенский собор
- Богородицкий монастырь
- Университетский городок
- Улица Карла Маркса
- Старо-татарская слобода
- Мечеть Марджани
- Дом Муллина
- Усадьба Кушаевых
- Озеро Кабан
- Туган Авылым
- Кукольный театр Экият
- Центр семьи
- Футбольный стадион Казань-Арена
- Дворец Земледельцев
Описание экскурсии
Великолепная Казань
Мы покажем вам все знаковые места города. В программе экскурсии:
- Кремль — вы познакомитесь с историей завоевания Казанского ханства. Рассмотрите современную мечеть Кул Шариф, Пушечный двор, падающую башню Сююмбике и Благовещенский собор XVI века.
- Богородицкий монастырь — поговорим о его главной святыне, иконе Казанской Божьей матери.
- Университетский городок — архитектурный ансамбль, занимающий целый квартал на Кремлевской улице. Вы узнаете, какие знаменитые люди в нем учились.
- Улица Карла Маркса — одна из старейших магистралей города, связанная с именами Баратынского, Державина, Шаляпина и Горького.
- Старо-татарская слобода — район, где жили знатные купцы и просветители. Вы увидите мечеть Марджани, дом Муллина и усадьбу Кушаевых с надворными постройками. А также полюбуетесь живописным озером Кабан.
- Туган Авылым — стилизованный под старину этнографический комплекс, который поможет вам понять татарские традиции и культуру.
- Современная архитектура — вы рассмотрите сказочный кукольный театр Экият, центр семьи в виде огромной чаши, футбольный стадион Казань-Арена и роскошный дворец Земледельцев.
Организационные детали
- Экскурсия предполагает выходы из автомобиля и прогулки по историческим местам
- Билет в кремль оплачивается дополнительно — 150 руб. /взрослый, 130 руб. /льготный
- При количестве гостей от 4 до 6 человек экскурсия проводится на минивэне, доплата за минивэн составит 500 рублей на группу
- По запросу мы можем организовать трансфер до места встречи. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4359 туристов
Я окончила филологический факультет Казанского педагогического университета. Работаю в команде профессиональных гидов — мы с радостью познакомим вас с местными достопримечательностями и расскажем о татарских традициях и обычаях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 434 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать экскурсоводом от Бога!
Во-первых, хочется отметить невероятную любовь Гульнары к своему городу. Она не просто
Во-первых, хочется отметить невероятную любовь Гульнары к своему городу. Она не просто
+2
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Если бы было 10 звезд, поставил бы 10! Удивительное знание истории, культуры, просто жизненных ситуаций! Очень интересно, увлекательно, с чувством юмора.)) С удовольствием встречусь еще раз, только теперь летом.)) Спасибо огромное!
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А
Все очень понравилось! Очень информативно!
Индивидуальный подход это еще один большой плюс 🔥
Индивидуальный подход это еще один большой плюс 🔥
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Очень понравилась и сама Гульнара и экскурсия. Всё было познавательно и в тоже время очень легко для восприятия. Будучи местным жителем Гульнара очень колоритно рассказывает о татарских обычаях, украшая свой рассказ красивыми стихами на татарском, а будучи в мечети зачитывала аят на арабском. Приятным бонусом был рассказ рецепта губадии по домашнему рецепту
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Н
Благодарим Гульнару за проведённую экскурсию и рекомендуем как интересного гида. Понравилось то, что были учтены наши пожелания, что были показаны интересные места Казани. Особенно понравилась смотровая площадка библиотеки. Первое свидание с Казанью было запоминающим ❤️
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Ю
Прошло уже несколько месяцев с экскурсии, но впечатления волшебные так и остались. Удержать несколько часов внимание детей 10 и 12 лет - искусство! Все продумано, интересные места, нет нудятины, продуманно, местами оес как актриса входит в роль
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