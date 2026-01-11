Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Казань - первое свидание

Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Казань очарует вас своими яркими красками и гармоничным сочетанием прошлого и современности.

Во время экскурсии вы узнаете о многовековой истории города, посетите знаменитый Кремль с его мечетью Кул Шариф, Пушечным двором
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и падающей башней Сююмбике. Прогуляетесь по улице Карла Маркса, увидите Богородицкий монастырь и узнаете о его главной святыне. Посетите университетский городок и старо-татарскую слободу, где жили знатные купцы и просветители.

В завершение экскурсии вас ждёт этнографический комплекс Туган Авылым и современные архитектурные шедевры, такие как кукольный театр Экият и центр семьи в виде огромной чаши

4.9
434 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Посещение Казанского Кремля
  • 📚 Узнаете историю и легенды
  • 🏛 Эклектичная архитектура
  • 🌳 Прогулки по живописным местам
  • 🎭 Современные архитектурные шедевры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Казани - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться прогулками по историческим местам и природным объектам. Приятная погода и длинные дни сделают ваше путешествие комфортным и запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Казань - первое свидание
Казань - первое свидание
Казань - первое свидание

Что можно увидеть

  • Кремль
  • Мечеть Кул Шариф
  • Пушечный двор
  • Падающая башня Сююмбике
  • Благовещенский собор
  • Богородицкий монастырь
  • Университетский городок
  • Улица Карла Маркса
  • Старо-татарская слобода
  • Мечеть Марджани
  • Дом Муллина
  • Усадьба Кушаевых
  • Озеро Кабан
  • Туган Авылым
  • Кукольный театр Экият
  • Центр семьи
  • Футбольный стадион Казань-Арена
  • Дворец Земледельцев

Описание экскурсии

Великолепная Казань

Мы покажем вам все знаковые места города. В программе экскурсии:

  • Кремль — вы познакомитесь с историей завоевания Казанского ханства. Рассмотрите современную мечеть Кул Шариф, Пушечный двор, падающую башню Сююмбике и Благовещенский собор XVI века.
  • Богородицкий монастырь — поговорим о его главной святыне, иконе Казанской Божьей матери.
  • Университетский городок — архитектурный ансамбль, занимающий целый квартал на Кремлевской улице. Вы узнаете, какие знаменитые люди в нем учились.
  • Улица Карла Маркса — одна из старейших магистралей города, связанная с именами Баратынского, Державина, Шаляпина и Горького.
  • Старо-татарская слобода — район, где жили знатные купцы и просветители. Вы увидите мечеть Марджани, дом Муллина и усадьбу Кушаевых с надворными постройками. А также полюбуетесь живописным озером Кабан.
  • Туган Авылым — стилизованный под старину этнографический комплекс, который поможет вам понять татарские традиции и культуру.
  • Современная архитектура — вы рассмотрите сказочный кукольный театр Экият, центр семьи в виде огромной чаши, футбольный стадион Казань-Арена и роскошный дворец Земледельцев.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает выходы из автомобиля и прогулки по историческим местам
  • Билет в кремль оплачивается дополнительно — 150 руб. /взрослый, 130 руб. /льготный
  • При количестве гостей от 4 до 6 человек экскурсия проводится на минивэне, доплата за минивэн составит 500 рублей на группу
  • По запросу мы можем организовать трансфер до места встречи. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4359 туристов
Я окончила филологический факультет Казанского педагогического университета. Работаю в команде профессиональных гидов — мы с радостью познакомим вас с местными достопримечательностями и расскажем о татарских традициях и обычаях.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 434 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11
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Власова
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать экскурсоводом от Бога!
Во-первых, хочется отметить невероятную любовь Гульнары к своему городу. Она не просто
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рассказывает факты и цифры, а погружает вас в атмосферу истории, показывает город глазами местного жителя, влюбленного в каждый уголок родного края. Её рассказы наполнены теплотой, искренностью и глубиной понимания культуры и традиций региона.
Отдельно хочу подчеркнуть знание материала. Казалось бы, невозможно объять необъятное, но Гульнара умело балансирует между историческими фактами, культурными особенностями и современными реалиями города. Каждый её рассказ сопровождается интересными деталями, анекдотами и легендами, благодаря чему экскурсия превращается в настоящее путешествие во времени.
Особое внимание Гульнара уделяет интересам и запросам туристов. Если вам интересна архитектура, она проведет виртуальное знакомство с лучшими зданиями города. Любителям искусства покажет музеи и галереи. Желающим познакомиться с местной кухней расскажет о лучших ресторанах и кафе. Словом, экскурсии с Гульнарой индивидуальны и неповторимы. Общение с таким профессионалом приносит истинное удовольствие и надолго остается в памяти. Спасибо большое, Гульнара, за ваш труд, энтузиазм и профессионализм! Обязательно порекомендую вас друзьям и знакомым!

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать+2
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Гульнаре! Это настоящий профессионал своего дела, которого смело можно назвать
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Игорь
Если бы было 10 звезд, поставил бы 10! Удивительное знание истории, культуры, просто жизненных ситуаций! Очень интересно, увлекательно, с чувством юмора.)) С удовольствием встречусь еще раз, только теперь летом.)) Спасибо огромное!
Если бы было 10 звезд, поставил бы 10! Удивительное знание истории, культуры, просто жизненных ситуаций! Очень
Если бы было 10 звезд, поставил бы 10! Удивительное знание истории, культуры, просто жизненных ситуаций! Очень
Если бы было 10 звезд, поставил бы 10! Удивительное знание истории, культуры, просто жизненных ситуаций! Очень
Если бы было 10 звезд, поставил бы 10! Удивительное знание истории, культуры, просто жизненных ситуаций! Очень
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А
Все очень понравилось! Очень информативно!
Индивидуальный подход это еще один большой плюс 🔥
Все очень понравилось! Очень информативно!
Все очень понравилось! Очень информативно!
Все очень понравилось! Очень информативно!
Все очень понравилось! Очень информативно!
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Элина
Очень понравилась и сама Гульнара и экскурсия. Всё было познавательно и в тоже время очень легко для восприятия. Будучи местным жителем Гульнара очень колоритно рассказывает о татарских обычаях, украшая свой рассказ красивыми стихами на татарском, а будучи в мечети зачитывала аят на арабском. Приятным бонусом был рассказ рецепта губадии по домашнему рецепту
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Н
Благодарим Гульнару за проведённую экскурсию и рекомендуем как интересного гида. Понравилось то, что были учтены наши пожелания, что были показаны интересные места Казани. Особенно понравилась смотровая площадка библиотеки. Первое свидание с Казанью было запоминающим ❤️
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Ю
Прошло уже несколько месяцев с экскурсии, но впечатления волшебные так и остались. Удержать несколько часов внимание детей 10 и 12 лет - искусство! Все продумано, интересные места, нет нудятины, продуманно, местами оес как актриса входит в роль
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