Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Великолепная Казань Я покажу вам все знаковые места города. В программе экскурсии:
Кремль — вы познакомитесь с историей 📖 завоевания Казанского ханства. Рассмотрите современную мечеть Кул Шариф, Пушечный двор, падающую башню Сююмбике и Благовещенский собор XVI века.
Богородицкий монастырь — я расскажу о его главной святыне, иконе Казанской Божьей матери.
Университетский городок — архитектурный ансамбль, занимающий целый квартал на Кремлевской улице. Вы узнаете, какие знаменитые люди в нем учились.
Улица Карла Маркса — одна из старейших магистралей города, связанная с именами Баратынского, Державина, Шаляпина и Горького.
Старо-татарская слобода — район, где жили знатные купцы и просветители. Вы увидите мечеть Марджани, дом Муллина и усадьбу Кушаевых с надворными постройками. А также полюбуетесь живописным озером Кабан.
Туган Авылым — стилизованный под старину этнографический комплекс, который поможет вам понять татарские традиции и культуру.
Современная архитектура — вы рассмотрите сказочный кукольный театр Экият, центр семьи в виде огромной чаши, футбольный стадион 🏟️ Казань-Арена и роскошный дворец Земледельцев.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ предполагает выходы из автомобиля и прогулки по историческим местам
Билет 🎫 в Кремль не включен в стоимость — 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Площадь Тукая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Гульнара, я закончила филологический факультет Казанского педагогического университета. Работаю в команде профессиональных гидов: мы с радостью познакомим вас с местными достопримечательностями и расскажем о татарских традициях и обычаях.