Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Казань — первое свидание

Познакомиться с одним из древнейших городов страны на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Гульнара
Гульнара – представитель из Казани
Казань покорит вас яркими красками, разнообразием и органичным сочетанием прошлого и современности.

Вы погрузитесь в ее многовековую историю 📖, оцените эклектичную архитектуру, узнаете местные легенды и посетите главные здания Кремля.

А также увидите национальные костюмы и расшифруете татарские традиции и обычаи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 32002 880 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Казань — первое свидание
Казань — первое свидание

Что вас ожидает

Великолепная Казань
Я покажу вам все знаковые места города. В программе экскурсии:

  • Кремль — вы познакомитесь с историей 📖 завоевания Казанского ханства. Рассмотрите современную мечеть Кул Шариф, Пушечный двор, падающую башню Сююмбике и Благовещенский собор XVI века.
  • Богородицкий монастырь — я расскажу о его главной святыне, иконе Казанской Божьей матери.
  • Университетский городок — архитектурный ансамбль, занимающий целый квартал на Кремлевской улице. Вы узнаете, какие знаменитые люди в нем учились.
  • Улица Карла Маркса — одна из старейших магистралей города, связанная с именами Баратынского, Державина, Шаляпина и Горького.
  • Старо-татарская слобода — район, где жили знатные купцы и просветители. Вы увидите мечеть Марджани, дом Муллина и усадьбу Кушаевых с надворными постройками. А также полюбуетесь живописным озером Кабан.
  • Туган Авылым — стилизованный под старину этнографический комплекс, который поможет вам понять татарские традиции и культуру.
  • Современная архитектура — вы рассмотрите сказочный кукольный театр Экият, центр семьи в виде огромной чаши, футбольный стадион 🏟️ Казань-Арена и роскошный дворец Земледельцев.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ предполагает выходы из автомобиля и прогулки по историческим местам
  • Билет 🎫 в Кремль не включен в стоимость — 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Площадь Тукая
Казань — первое свидание
Казань — первое свидание
Казань — первое свидание
Казань — первое свидание
Казань — первое свидание
Казань — первое свидание
Казань — первое свидание
Казань — первое свидание
Казань — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гульнара
Гульнара
Меня зовут Гульнара, я закончила филологический факультет Казанского педагогического университета. Работаю в команде профессиональных гидов: мы с радостью познакомим вас с местными достопримечательностями и расскажем о татарских традициях и обычаях.
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