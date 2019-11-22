14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского Кремля и Старо-татарской слободы

Наталья
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Наталья – экскурсионное агентство
На комфортном автобусе вы объедете главные достопримечательности города.

Увидите овеянное легендами озеро Кабан и нарядно украшенный Петропавловский собор, Казанский университет и парадную Ратушу.

Домики Старо-татарской слободы покажутся игрушечными на контрасте с мощными стенами Кремля.

Мы посетим современную мечеть Кул-Шариф и древний Благовещенский собор, а после отправимся в Богородицкий мужской монастырь, где находится одна из самых почитаемых икон в России — Казанская икона Божьей Матери.
599 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча — гостиница Татарстан, Пушкина, 4
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У этой экскурсии14 отзывов
4.57
Первый день в Казани
Первый день в Казани

Что вас ожидает

Увидеть главное
Мы проедем по исторической части города и центральным улицам — Карла Маркса, Толстого, Горького. Вы увидите Казанский федеральный университет, где учились Ленин и Лобачевский, а также и Казанскую Ратушу, величественное здание в стиле неоренессанса. Полюбуетесь Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля и витиеватыми украшениями Петропавловского собора, узнаете легенды о сокровищах озера Кабан. А Старо-татарская слобода очарует вас полудеревянными домиками, эклектичными особняками и древними мечетями.

Сердце города
Казанский кремль — это сочетание русской и татарской культуры. Старинные храмы, башни и крепостные стены соседствуют с современной мечетью Кул-Шариф, открытой в 2005 году в честь тысячелетия Казани. Мы полюбуемся её внутренним убранством и после посетим Благовещенский собор. А в Богородицком мужском монастыре вы увидите главную святыню нашего города — Казанскую икону Божьей Матери — и услышите её удивительную историю.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Первый день в Казани
Первый день в Казани
Первый день в Казани
Первый день в Казани
Первый день в Казани
Первый день в Казани
Первый день в Казани
Первый день в Казани
Первый день в Казани
Первый день в Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура — гостиница Татарстан, Пушкина, 4.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, я представляю команду профессиональных гидов. Экскурсии проводят неоднократные лауреаты Национальной туристической премии им. Ю. Сенкевича и победители конкурса «Лидер туризма Республики Татарстан». Приезжайте в гости, мы покажем вам нашу прекрасную Казань!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 ноября 2019
Всё вообщем понравилось, но я бы добавила немного и современной Казани(Ревьеру, театр Кукол, колесо обозрения) и т. д. И ещё, в газели холодно!
4 сентября 2019
Большое спасибо!
12 августа 2019
Отлично, интересно, познавательно! Однозначно рекомендую, тем более если Вы в Казани первый раз!
2 августа 2019
Огромное спасибо гиду Фарида за профессионализм и прекрасное знание истории!
Мы очень довольны! Супер!
29 июля 2019
Экскурсия понравилась, посетили много интересных месть, интересный рассказ, единственное хочется отметить что группы большие, выдавайте экскурсоводам микрофоны, многое не слышно так как стоишь порой далеко и ветер мешает еще.
28 июля 2019
Была на экскурсии 27 июля с 11 ч. В этот день в Казани проводился триатлон, что нарушило все планы гида (улицы были перекрыты). Много времени ушло на кружение автобуса и поиск парковки. Уходя на экскурсию в Кремль, гид предупредила, что те, кто потеряется в 13 ч подходят к автобусу, чтобы ехать дальше. К сожалению я потерялась, не успев осмотреть и половины Кремля. Но на часах уже было 12.50. Боясь отстать от группы и не имея номера телефона экскурсовода, вернулась к автобусу. Группа же подошла к автобусу в 13.25. При этом были организационные неувязки. Автобус с водителем был заказан с 11 ч до 13 ч. Отчего водитель нервничал и звонил гиду, которая не брала трубку. Потом ещё немного 5 мин. покатались и вернулись за отставшими к цирку (у женщин оказался телефон гида). Мне в этом плане повезло меньше. Съездили в Татарскую Слободу и к 14 ч экскурсия завершилась. Проблему окончания срока аренды автобуса гид решала параллельно с рассказом о городе. Это же сложно! И не её проблема. Ну и о содержательной части. Нас засыпали незнакомыми фамилиями архитекторов, как студентов. Годами постройки простых старинных домов. Лучше бы рассказали, почему Алексей Пешков захотел покончить жизнь самоубийствоми другими историями из жизни Казани
14 июля 2019
При получении билетов в кассе экскурсионного бюро нас обвинили в том, что мы пришли за 5 минут до сбора участников, хотя информации о необходимости прибыть заранее указано не было. Бронь мы не отменяли, звонка не поступало.
Поведение в такой ситуации показалось нам грубым и испортило впечатление о гостеприимстве жителей Казани.
24 июня 2019
Незабываемые впечатления, экскурсия очень понравилась, экскурсовод рассказывал всё интересно, если кому то что-то было не понятно, объяснял подробно. Единственное когда покупаешь билет на экскурсию, надо читать что написано в билете или спрашивать, привезет ли экскурсионный автобус обратно на то место откуда вы садились на экскурсию. Мы тоже не прочитали и были удивлены, когда нам сказали, что назад не повезут. Но это не испортило нам впечатление. Полный восторг.
24 мая 2019
Маршрут как-то не впечатлил, наверное, от того, что при выходе на улицу, мы забегали и быстро выбегали...
И не охватили другой берег с Аренами и Казаном...
Экскурсовод достаточно внимательная и милая.
Господа-организаторы, пожалуйста, выдавайте экскурсоводам громкоговорящие устройства, а лучше радиоприемники с наушниками, пусть даже ценой дополнительных 100р!!!🙏🙏🙏
29 апреля 2019
Вчера мы были на экскурсии с гидом Наталией. Погода, конечно, немного испортила впечатление. Но было очень интересно. Я обычно плохо запоминаю историческую хронику, но рассказ об обретении иконы Казанской Божьей Матери очень впечатлил. Из замечаний: хотелось бы в Кремле немного больше информации получать. Там есть надгробные плиты, но нам ничего не рассказали о том, кто там захоронен. Но в целом - здорово и очень интересно. Вообще, Казань - волшебный город!
Ещё 4 отзыва

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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