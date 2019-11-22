14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увидеть главное

Мы проедем по исторической части города и центральным улицам — Карла Маркса, Толстого, Горького. Вы увидите Казанский федеральный университет, где учились Ленин и Лобачевский, а также и Казанскую Ратушу, величественное здание в стиле неоренессанса. Полюбуетесь Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля и витиеватыми украшениями Петропавловского собора, узнаете легенды о сокровищах озера Кабан. А Старо-татарская слобода очарует вас полудеревянными домиками, эклектичными особняками и древними мечетями.

Сердце города

Казанский кремль — это сочетание русской и татарской культуры. Старинные храмы, башни и крепостные стены соседствуют с современной мечетью Кул-Шариф, открытой в 2005 году в честь тысячелетия Казани. Мы полюбуемся её внутренним убранством и после посетим Благовещенский собор. А в Богородицком мужском монастыре вы увидите главную святыню нашего города — Казанскую икону Божьей Матери — и услышите её удивительную историю.