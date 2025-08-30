Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением музея «Самогон»

Казань очаровывает с первых шагов: древние улицы, легенды Старо-Татарской слободы, величественный Кремль и главные святыни города создают атмосферу, в которую хочется погрузиться полностью. А завершить это путешествие особенно приятно будет в музее «Самогон» — колоритном месте в самом сердце города. Вы услышите увлекательный рассказ о традициях самогоноварения в России, увидите уникальные экспонаты и оцените фирменные напитки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия: изучаем самые интересные уголки города (3 часа)

В аутентичной части Казани, Старо-Татарской слободе , вы познакомитесь с национальным бытом и узнаете о старейшей мечети города. Посетите татарскую усадьбу 19 века. Погуляете по набережной озера Кабан. И отправитесь в исторический центр.

, вы познакомитесь с национальным бытом и узнаете о старейшей мечети города. Посетите татарскую усадьбу 19 века. Погуляете по набережной озера Кабан. И отправитесь в исторический центр. Вы увидите Дворцовую площадь и полюбуетесь «французской» архитектурой Казанской рублёвки.

Проедем к главному зданию бывшего Императорского Казанского университета — одного из старейших вузов России. Поговорим об известных личностях, которые жили и учились в Казани, а также о жизни современных студентов.

— одного из старейших вузов России. Поговорим об известных личностях, которые жили и учились в Казани, а также о жизни современных студентов. Возле Дома Ушковой вы услышите историю шикарного особняка, который когда-то стал свадебным подарком для очаровательной девушки.

вы услышите историю шикарного особняка, который когда-то стал свадебным подарком для очаровательной девушки. Не обойдём вниманием и Петропавловский собор в стиле петровского барокко, построенный в честь визита в Казань первого императора России. О появлении храма бытует необычная легенда, которую вы услышите при встрече.

в стиле петровского барокко, построенный в честь визита в Казань первого императора России. О появлении храма бытует необычная легенда, которую вы услышите при встрече. После дорога выведет нас к главному архитектурному ансамблю города — Казанскому кремлю . На территории комплекса будет часовая прогулка: зайдём в мечеть Кул-Шариф и в Благовещенский собор 16 века. Вспомним легенды о знаменитой падающей башне Сююмбике .

. На территории комплекса будет часовая прогулка: зайдём в и в 16 века. Вспомним легенды о знаменитой падающей . А после вы осмотрите современные объекты Казани — ЗАГС «Чаша», Министерство сельского хозяйства, стадион и Кремлëвскую набережную с прекрасными панорамами Казанского кремля.

Музей самогона (1 час)

Казань — город, где веками переплетались традиции и культуры, что отражается не только в архитектуре и легендах, но и в особенностях русского быта. В Музее «Самогон» эта самобытная сторона истории раскроется через редкие и необычные экспонаты — их более 1500. Вы рассмотрите прототипы первых самогонных аппаратов, старинные награды и предметы разных эпох. Услышите занимательные факты о происхождении известных выражений и традиций, узнаете, как формировались обычаи и ритуалы, связанные с застольем.

А завершит путешествие дегустация, позволяющая ощутить вкус истории и по-новому взглянуть на одно из самых колоритных проявлений народного творчества.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле категории комфорт

Дополнительные расходы: билеты в Казанский кремль (взрослый — 190 ₽, льготный — 180 ₽); входные билеты и дегустационные сеты в музее «Самогон» — 1500 ₽ с чел.

Для большего количества участников экскурсию можно провести на арендованном транспорте (минивэны, микроавтобусы и автобусы). Детали уточняйте у организатора

Как проходит экскурсия