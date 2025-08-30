Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением музея «Самогон»

Казань очаровывает с первых шагов: древние улицы, легенды Старо-Татарской слободы, величественный Кремль и главные святыни города создают атмосферу, в которую хочется погрузиться полностью.
А завершить это путешествие особенно приятно будет в музее «Самогон» — колоритном месте в самом сердце города.
Вы услышите увлекательный рассказ о традициях самогоноварения в России, увидите уникальные экспонаты и оцените фирменные напитки.
А завершить это путешествие особенно приятно будет в музее «Самогон» — колоритном месте в самом сердце города.
Вы услышите увлекательный рассказ о традициях самогоноварения в России, увидите уникальные экспонаты и оцените фирменные напитки.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия: изучаем самые интересные уголки города (3 часа)
- В аутентичной части Казани, Старо-Татарской слободе, вы познакомитесь с национальным бытом и узнаете о старейшей мечети города. Посетите татарскую усадьбу 19 века. Погуляете по набережной озера Кабан. И отправитесь в исторический центр.
- Вы увидите Дворцовую площадь и полюбуетесь «французской» архитектурой Казанской рублёвки.
- Проедем к главному зданию бывшего Императорского Казанского университета — одного из старейших вузов России. Поговорим об известных личностях, которые жили и учились в Казани, а также о жизни современных студентов.
- Возле Дома Ушковой вы услышите историю шикарного особняка, который когда-то стал свадебным подарком для очаровательной девушки.
- Не обойдём вниманием и Петропавловский собор в стиле петровского барокко, построенный в честь визита в Казань первого императора России. О появлении храма бытует необычная легенда, которую вы услышите при встрече.
- После дорога выведет нас к главному архитектурному ансамблю города — Казанскому кремлю. На территории комплекса будет часовая прогулка: зайдём в мечеть Кул-Шариф и в Благовещенский собор 16 века. Вспомним легенды о знаменитой падающей башне Сююмбике.
- А после вы осмотрите современные объекты Казани — ЗАГС «Чаша», Министерство сельского хозяйства, стадион и Кремлëвскую набережную с прекрасными панорамами Казанского кремля.
Музей самогона (1 час)
Казань — город, где веками переплетались традиции и культуры, что отражается не только в архитектуре и легендах, но и в особенностях русского быта. В Музее «Самогон» эта самобытная сторона истории раскроется через редкие и необычные экспонаты — их более 1500. Вы рассмотрите прототипы первых самогонных аппаратов, старинные награды и предметы разных эпох. Услышите занимательные факты о происхождении известных выражений и традиций, узнаете, как формировались обычаи и ритуалы, связанные с застольем.
А завершит путешествие дегустация, позволяющая ощутить вкус истории и по-новому взглянуть на одно из самых колоритных проявлений народного творчества.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле категории комфорт
- Дополнительные расходы: билеты в Казанский кремль (взрослый — 190 ₽, льготный — 180 ₽); входные билеты и дегустационные сеты в музее «Самогон» — 1500 ₽ с чел.
- Для большего количества участников экскурсию можно провести на арендованном транспорте (минивэны, микроавтобусы и автобусы). Детали уточняйте у организатора
Как проходит экскурсия
- Формат программы смешанный, экскурсия проводится на автомобиле, в главных местах останавливаемся и гуляем пешком
- Мы будем посещать храмы и мечеть, поэтому рекомендую женщинам брать с собой головные уборы
- Экскурсию можно организовать на разных языках (английский, китайский, турецкий и так далее). Детали уточняйте у организатора
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 12860 туристов
В Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
22 августа были на экскурсии «Казань пьянящая». Очень хорошая обзорная экскурсия, в ходе которой можно посмотреть почти все достопримечательности Казани, не особо углубляясь, нам такая подача очень понравилась, потому что в остальные дни мы смогли углубленно ознакомиться с тем, что наиболее заинтересовало. Отдельное спасибо гиду Ильдару, за хорошую подачу материала и за отзывчивость. Экскурсию рекомендуем, экскурсию с Ильдаром, рекомендуем вдвойне.
Спасибо.
Спасибо.
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Все прошло замечательно! От начала до конца. Организаторы всегда на связи: все четко и понятно.
Экскурсия началась вовремя, было очень-очень интересно, экскурсовод отвечал на все наши вопросы. Время быстро пролетело)) Ну, и дегустация супер!
Экскурсия началась вовремя, было очень-очень интересно, экскурсовод отвечал на все наши вопросы. Время быстро пролетело)) Ну, и дегустация супер!
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N
Знакомство с городом проводила Миляуша, это интересный рассказчик, которая знает историю, очень много интересных фактов услышали от нее. Знает свой родной татарский язык. Прекрасно водит автомобиль.
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В
Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Ольгой, встретила на вокзале на машине, показала самые значимые достопримечательности, информация была подана интересно, что даже ребёнок 9 лет не заскучал. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!
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Ю
В Казань приехали в первый раз. Спасибо большое гиду Светлане за проведенную экскурсию. Она нас забрала у отеля на хорошей машине КИА Корневал. Светлана водит профессионально. Интересно,познавательно рассказала о Казани,
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Чудесная экскурсия, замечательный рассказчик Расул. Если честно, нам даже на Кремль времени было маловато - столько информации, и все интересно. А окончание - вообще прекрасно, питейный дом- много разнообразной информации,
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