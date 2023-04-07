Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением музея «Самогон»

Казань прекрасна, она очаровывает и дурманит, особенно если в конце путешествия заглянуть на рюмочку-другую в питейный дом. Вы познакомитесь с историей самобытной Старо-Татарской слободы и главными святынями города. Услышите старинные легенды и исследуете кремль. А в колоритном заведении оцените фирменные алкогольные напитки с национальными деликатесами (для детей — какао с чак-чаком).

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Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия: изучаем самые интересные уголки города (3 часа)

В аутентичной части Казани, Старо-Татарской слободе , вы познакомитесь с национальным бытом и узнаете о старейшей мечети города. Посетите татарскую усадьбу 19 века. Погуляете по набережной озера Кабан. И отправитесь в исторический центр.

, вы познакомитесь с национальным бытом и узнаете о старейшей мечети города. Посетите татарскую усадьбу 19 века. Погуляете по набережной озера Кабан. И отправитесь в исторический центр. Вы увидите Дворцовую площадь и побываете в Богородицком монастыре — месте обретения особо чтимой Казанской иконы Божией Матери.

— месте обретения особо чтимой Казанской иконы Божией Матери. Проедем к главному зданию бывшего Императорского Казанского университета — одного из старейших вузов России. Поговорим об известных личностях, которые жили и учились в Казани, а также о жизни современных студентов.

— одного из старейших вузов России. Поговорим об известных личностях, которые жили и учились в Казани, а также о жизни современных студентов. Возле Дома Ушковой вы услышите историю шикарного особняка, который когда-то стал свадебным подарком для очаровательной девушки.

вы услышите историю шикарного особняка, который когда-то стал свадебным подарком для очаровательной девушки. Не обойдём вниманием и Петропавловский собор в стиле петровского барокко, построенный в честь визита в Казань Петра I. О появлении храма бытует необычная легенда, которую вы услышите при встрече.

в стиле петровского барокко, построенный в честь визита в Казань Петра I. О появлении храма бытует необычная легенда, которую вы услышите при встрече. После дорога выведет нас к главному архитектурному ансамблю города — Казанскому кремлю . На территории комплекса будет часовая прогулка: зайдём в мечеть Кул-Шариф и в Благовещенский собор 16 века. Вспомним легенды о знаменитой падающей башне Сююмбике .

. На территории комплекса будет часовая прогулка: зайдём в и в 16 века. Вспомним легенды о знаменитой падающей . А после вы осмотрите современные объекты Казани — ЗАГС «Чаша», Министерство сельского хозяйства, стадион и Кремлëвскую набережную с прекрасными панорамами Казанского кремля.

Питейный дом (1 час)

Казань — не только мусульманский город. Веками здесь переплетались культуры разных народов. Так, в нашу традицию давно вошли и питейные дома. В одном из них вы побываете. Это очень уютное и колоритное место с прекрасными дегустационными залами, этнической фотозоной и магазином фирменной продукции.

Для вас проведут экскурсию и расскажут о крупной алкогольной компании «Татспиртпром». А после подадут дегустационные сеты, которые вы выберете заранее — все варианты пришлём при бронировании. К напиткам предлагаются национальные закуски и деликатесы.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле категории комфорт

Дополнительные расходы: билеты в Казанский кремль (взрослый — 150 руб., льготный — 130 руб.); дегустационные сеты в питейном доме от 350 до 600 руб. /чел.

Для большего количества участников экскурсию можно провести на арендованном транспорте: для групп из 5-6 человек — плюс 3 000 руб., для групп 7-19 человек — плюс 4 500 руб.

Как проходит экскурсия