Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением музея «Самогон»

Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Казань прекрасна, она очаровывает и дурманит, особенно если в конце путешествия заглянуть на рюмочку-другую в питейный дом. Вы познакомитесь с историей самобытной Старо-Татарской слободы и главными святынями города. Услышите старинные легенды и исследуете кремль.
А в колоритном заведении оцените фирменные алкогольные напитки с национальными деликатесами (для детей — какао с чак-чаком).
А в колоритном заведении оцените фирменные алкогольные напитки с национальными деликатесами (для детей — какао с чак-чаком).
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Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия: изучаем самые интересные уголки города (3 часа)
- В аутентичной части Казани, Старо-Татарской слободе, вы познакомитесь с национальным бытом и узнаете о старейшей мечети города. Посетите татарскую усадьбу 19 века. Погуляете по набережной озера Кабан. И отправитесь в исторический центр.
- Вы увидите Дворцовую площадь и побываете в Богородицком монастыре — месте обретения особо чтимой Казанской иконы Божией Матери.
- Проедем к главному зданию бывшего Императорского Казанского университета — одного из старейших вузов России. Поговорим об известных личностях, которые жили и учились в Казани, а также о жизни современных студентов.
- Возле Дома Ушковой вы услышите историю шикарного особняка, который когда-то стал свадебным подарком для очаровательной девушки.
- Не обойдём вниманием и Петропавловский собор в стиле петровского барокко, построенный в честь визита в Казань Петра I. О появлении храма бытует необычная легенда, которую вы услышите при встрече.
- После дорога выведет нас к главному архитектурному ансамблю города — Казанскому кремлю. На территории комплекса будет часовая прогулка: зайдём в мечеть Кул-Шариф и в Благовещенский собор 16 века. Вспомним легенды о знаменитой падающей башне Сююмбике.
- А после вы осмотрите современные объекты Казани — ЗАГС «Чаша», Министерство сельского хозяйства, стадион и Кремлëвскую набережную с прекрасными панорамами Казанского кремля.
Питейный дом (1 час)
Казань — не только мусульманский город. Веками здесь переплетались культуры разных народов. Так, в нашу традицию давно вошли и питейные дома. В одном из них вы побываете. Это очень уютное и колоритное место с прекрасными дегустационными залами, этнической фотозоной и магазином фирменной продукции.
Для вас проведут экскурсию и расскажут о крупной алкогольной компании «Татспиртпром». А после подадут дегустационные сеты, которые вы выберете заранее — все варианты пришлём при бронировании. К напиткам предлагаются национальные закуски и деликатесы.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле категории комфорт
- Дополнительные расходы: билеты в Казанский кремль (взрослый — 150 руб., льготный — 130 руб.); дегустационные сеты в питейном доме от 350 до 600 руб. /чел.
- Для большего количества участников экскурсию можно провести на арендованном транспорте: для групп из 5-6 человек — плюс 3 000 руб., для групп 7-19 человек — плюс 4 500 руб.
Как проходит экскурсия
- Формат программы смешанный, экскурсия проводится на автомобиле, в главных местах останавливаемся и гуляем пешком
- Мы будем посещать храмы и мечеть, поэтому рекомендую женщинам брать с собой головные уборы
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — ваша команда гидов в Казани
Провели 511 экскурсий для 1091 туриста
Всем привет) Меня зовут Рената, в Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по Казани и буду рада показать вам город. Иногда меня заменяют мои коллеги, также профессиональные экскурсоводы и единомышленники. Все, кто приходит к нам на экскурсии, становятся желанными гостями и друзьями, которым мы стремимся показать самое сердце Казани через достопримечательности, историю, народные обычаи, вековые традиции. Ждем всех в Казани, до скорых встреч, друзья!
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Казанский кремль
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Петропавловский собор
Башня Сююмбике
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