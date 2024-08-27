Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой Казани и Голубых озёр. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия тоже возможна, но будет прохладнее, что может повлиять на комфорт прогулок.

Погрузитесь в историю Казани с необычной стороны. Вместе с гидом и геологом вы исследуете легенды о подземельях и узнаете научные факты. Гид расскажет о мифах, а геолог объяснит, как они

соотносятся с реальностью. Вы увидите старинные храмы, узнаете о карстовых провалах и подземных ходах. Геолог поделится байками из экспедиций и расскажет о профессии. Также вас ждёт поездка на Голубые озера, где вы узнаете о феномене их прозрачности

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с историей Казани с необычной стороны — посмотрите не на здания и улицы, а под них. Мы прогуляемся по историческому центру, вспомним городские легенды и взвесим их на весах геологической науки. Вы узнаете:

Из чего состоит порода, на которой построена Казань

Что такое известняки и чем они могут быть опасны для города

Откуда появляются карстовые провалы

Могли ли быть в Казани подземные ходы

Почему обвалился Александровский пассаж и накренилась башня Сююмбике, и есть ли в Казани другие падающие башни

Вас ждут несколько красивых храмов с большой историей, старинные дома во дворах, а ещё необычные уголки в самом центре. Вы выясните:

Где была улочка Замочная Решётка

Кто такой казанский Бегемот

Где читал стихи Маяковский

Что такое Подземный город

Где был Толкучий рынок

И конечно, поговорим о профессии геолога. Вам расскажут, чем занимаются геологи 21 века, какими качествами должен обладать геолог, какие предметы надо знать и что нужно сделать, чтобы получить эту профессию (будет интересно школьникам), где проходят практики и в каких музеях можно найти результаты геологических изысканий.

Также вы узнаете и о необычном городе на Урале, и о работе за Полярным кругом, и множество других любопытных и забавных историй из реального опыта.

Расширенная версия программы

Мы также проводим экскурсию с выездом на Голубые озера. Прозрачные до дна, незамерзающие зимой, излюбленное место казанских дайверов и моржей. Вокруг озёр тоже немало легенд. Гид с геологом объяснят феномен озёр с точки зрения науки. Расскажут, как они образовались, в чём особенность состава воды, как строение водоёмов объясняет геологическая наука и многое другое.

Организационные детали