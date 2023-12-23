Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Индивидуальная экскурсия в Казани

Экскурсия-полуфиналист Всероссийской туристской премии как лучший культурно-познавательный маршрут

Вас будет сопровождать не только гид — в паре с ним будет опытный геолог-практик. Гид изложит исторические факты и популярные легенды о зданиях Казани и их подземельях. Геолог же — в пух и прах разнесёт эти легенды, основываясь на научных геологических принципах.

А заодно расскажет о случаях в экспедициях, работе геологов в 21 веке и поделится походными байками.
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Ближайшие даты:
23
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Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с историей Казани с необычной стороны — посмотрите не на здания и улицы, а под них. Мы прогуляемся по историческому центру, вспомним городские легенды и взвесим их на весах геологической науки. Вы узнаете:

  • Из чего состоит порода, на которой построена Казань
  • Что такое известняки и чем они могут быть опасны для города
  • Откуда появляются карстовые провалы
  • Могли ли быть в Казани подземные ходы
  • Почему обвалился Александровский пассаж и накренилась башня Сююмбике, и есть ли в Казани другие падающие башни

Вас ждут несколько красивых храмов с большой историей, старинные дома во дворах, а ещё необычные уголки в самом центре. Вы выясните:

  • Где была улочка Замочная Решётка
  • Кто такой казанский Бегемот
  • Где читал стихи Маяковский
  • Что такое Подземный город
  • Где был Толкучий рынок

И конечно, поговорим о профессии геолога. Вам расскажут, чем занимаются геологи 21 века, какими качествами должен обладать геолог, какие предметы надо знать и что нужно сделать, чтобы получить эту профессию (будет интересно школьникам), где проходят практики и в каких музеях можно найти результаты геологических изысканий.

Также вы узнаете и о необычном городе на Урале, и о работе за Полярным кругом, и множество других любопытных и забавных историй из реального опыта.

Расширенная версия программы

Мы также проводим экскурсию с выездом на Голубые озера. Прозрачные до дна, незамерзающие зимой, излюбленное место казанских дайверов и моржей. Вокруг озёр тоже немало легенд. Гид с геологом объяснят феномен озёр с точки зрения науки. Расскажут, как они образовались, в чём особенность состава воды, как строение водоёмов объясняет геологическая наука и многое другое.

Организационные детали

  • Казанский кремль осматриваем только снаружи, без посещения территории
  • Поездка на озеро добавит +3 часа к маршруту. Стоимость зависит от количества человек и того, какой транспорт мы с вами выберем для этой поездки — уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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