Развенчаем мифы Казани - с настоящим бородатым геологом
Откройте для себя Казань с уникальной стороны - узнайте, что скрывается под её улицами и зданиями, с опытным геологом и гидом
Погрузитесь в историю Казани с необычной стороны. Вместе с гидом и геологом вы исследуете легенды о подземельях и узнаете научные факты. Гид расскажет о мифах, а геолог объяснит, как они читать дальшеуменьшить
соотносятся с реальностью. Вы увидите старинные храмы, узнаете о карстовых провалах и подземных ходах. Геолог поделится байками из экспедиций и расскажет о профессии. Также вас ждёт поездка на Голубые озера, где вы узнаете о феномене их прозрачности
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой Казани и Голубых озёр. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия тоже возможна, но будет прохладнее, что может повлиять на комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Казанский кремль
Александровский пассаж
Башня Сююмбике
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с историей Казани с необычной стороны — посмотрите не на здания и улицы, а под них. Мы прогуляемся по историческому центру, вспомним городские легенды и взвесим их на весах геологической науки. Вы узнаете:
Из чего состоит порода, на которой построена Казань
Что такое известняки и чем они могут быть опасны для города
Откуда появляются карстовые провалы
Могли ли быть в Казани подземные ходы
Почему обвалился Александровский пассаж и накренилась башня Сююмбике, и есть ли в Казани другие падающие башни
Вас ждут несколько красивых храмов с большой историей, старинные дома во дворах, а ещё необычные уголки в самом центре. Вы выясните:
Где была улочка Замочная Решётка
Кто такой казанский Бегемот
Где читал стихи Маяковский
Что такое Подземный город
Где был Толкучий рынок
И конечно, поговорим о профессии геолога. Вам расскажут, чем занимаются геологи 21 века, какими качествами должен обладать геолог, какие предметы надо знать и что нужно сделать, чтобы получить эту профессию (будет интересно школьникам), где проходят практики и в каких музеях можно найти результаты геологических изысканий.
Также вы узнаете и о необычном городе на Урале, и о работе за Полярным кругом, и множество других любопытных и забавных историй из реального опыта.
Расширенная версия программы
Мы также проводим экскурсию с выездом на Голубые озера. Прозрачные до дна, незамерзающие зимой, излюбленное место казанских дайверов и моржей. Вокруг озёр тоже немало легенд. Гид с геологом объяснят феномен озёр с точки зрения науки. Расскажут, как они образовались, в чём особенность состава воды, как строение водоёмов объясняет геологическая наука и многое другое.
Организационные детали
Казанский кремль осматриваем только снаружи, без посещения территории
Поездка на озеро добавит +3 часа к маршруту. Стоимость зависит от количества человек и того, какой транспорт мы с вами выберем для этой поездки — уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2073 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из читать дальшеуменьшить
них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала лучшим экскурсоводом Казани. Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасём город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюблённых в своё дело гидов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Иван
Сначала мне показалось, что гиды слабовато подошли к научному наполнению экскурсии. Но потом это впечатление прошло. Очень познавательно и интересно. Нас провели по необычным локациям, о существовании которых мы даже читать дальшеуменьшить
не предполагали, хотя уже несколько раз гуляли по этому району. Мифов было рзвенчано много. Но вот геологического наполнения лично мне (как почвоведу) не хватило. Я ожидал больше рассказов о составе и свойствах использованных при строительстве пород, а по факту было больше инженерной геологии (но это тоже геология, так что организаторы всё честно написали). Всячески рекомендую эту экскурсию!
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Т
Татьяна
Очень интересная экскурсия. Проводят два человека - экскурсовод и геолог. Рассказали о грунтах, на которых стоит Казань, об особенностях строительства домов и храмов. Узнали интересные факты про подземные переходы на улице Баумана. И про то, как фрагмент храма 16 века стал учебным материалов для студентов. Рекомендуем! Мы были с детьми 15 и 10 лет. Все остались довольны.
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