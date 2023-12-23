Экскурсия-полуфиналист Всероссийской туристской премии как лучший культурно-познавательный маршрут
А заодно расскажет о случаях в экспедициях, работе геологов в 21 веке и поделится походными байками.
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Описание
Что вас ожидает
Вы познакомитесь с историей Казани с необычной стороны — посмотрите не на здания и улицы, а под них. Мы прогуляемся по историческому центру, вспомним городские легенды и взвесим их на весах геологической науки. Вы узнаете:
- Из чего состоит порода, на которой построена Казань
- Что такое известняки и чем они могут быть опасны для города
- Откуда появляются карстовые провалы
- Могли ли быть в Казани подземные ходы
- Почему обвалился Александровский пассаж и накренилась башня Сююмбике, и есть ли в Казани другие падающие башни
Вас ждут несколько красивых храмов с большой историей, старинные дома во дворах, а ещё необычные уголки в самом центре. Вы выясните:
- Где была улочка Замочная Решётка
- Кто такой казанский Бегемот
- Где читал стихи Маяковский
- Что такое Подземный город
- Где был Толкучий рынок
И конечно, поговорим о профессии геолога. Вам расскажут, чем занимаются геологи 21 века, какими качествами должен обладать геолог, какие предметы надо знать и что нужно сделать, чтобы получить эту профессию (будет интересно школьникам), где проходят практики и в каких музеях можно найти результаты геологических изысканий.
Также вы узнаете и о необычном городе на Урале, и о работе за Полярным кругом, и множество других любопытных и забавных историй из реального опыта.
Расширенная версия программы
Мы также проводим экскурсию с выездом на Голубые озера. Прозрачные до дна, незамерзающие зимой, излюбленное место казанских дайверов и моржей. Вокруг озёр тоже немало легенд. Гид с геологом объяснят феномен озёр с точки зрения науки. Расскажут, как они образовались, в чём особенность состава воды, как строение водоёмов объясняет геологическая наука и многое другое.
Организационные детали
- Казанский кремль осматриваем только снаружи, без посещения территории
- Поездка на озеро добавит +3 часа к маршруту. Стоимость зависит от количества человек и того, какой транспорт мы с вами выберем для этой поездки — уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади 1 Мая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.