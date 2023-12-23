Вас будет сопровождать не только гид — в паре с ним будет опытный геолог-практик. Гид изложит исторические факты и популярные легенды о зданиях Казани и их подземельях. Геолог же — в пух и прах разнесёт эти легенды, основываясь на научных геологических принципах. А заодно расскажет о случаях в экспедициях, работе геологов в 21 веке и поделится походными байками.

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Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с историей Казани с необычной стороны — посмотрите не на здания и улицы, а под них. Мы прогуляемся по историческому центру, вспомним городские легенды и взвесим их на весах геологической науки. Вы узнаете:

Из чего состоит порода, на которой построена Казань

Что такое известняки и чем они могут быть опасны для города

Откуда появляются карстовые провалы

Могли ли быть в Казани подземные ходы

Почему обвалился Александровский пассаж и накренилась башня Сююмбике, и есть ли в Казани другие падающие башни

Вас ждут несколько красивых храмов с большой историей, старинные дома во дворах, а ещё необычные уголки в самом центре. Вы выясните:

Где была улочка Замочная Решётка

Кто такой казанский Бегемот

Где читал стихи Маяковский

Что такое Подземный город

Где был Толкучий рынок

И конечно, поговорим о профессии геолога. Вам расскажут, чем занимаются геологи 21 века, какими качествами должен обладать геолог, какие предметы надо знать и что нужно сделать, чтобы получить эту профессию (будет интересно школьникам), где проходят практики и в каких музеях можно найти результаты геологических изысканий.

Также вы узнаете и о необычном городе на Урале, и о работе за Полярным кругом, и множество других любопытных и забавных историй из реального опыта.

Расширенная версия программы

Мы также проводим экскурсию с выездом на Голубые озера. Прозрачные до дна, незамерзающие зимой, излюбленное место казанских дайверов и моржей. Вокруг озёр тоже немало легенд. Гид с геологом объяснят феномен озёр с точки зрения науки. Расскажут, как они образовались, в чём особенность состава воды, как строение водоёмов объясняет геологическая наука и многое другое.

Организационные детали