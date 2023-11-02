Открыть для себя удивительное сочетание красоты, истории и волшебства на татарской земле
Озеро Кабан с ханским кладом у многих на слуху.
А что вам известно о духе Шурале и загадочной русалке Су-Анасы? Как насчёт «невидимой» улицы в Казани? И почему татарскую столицу оберегает дракон? На прогулке по центру вы познакомитесь с колоритной историей и культурой края необычно: через яркие фольклорные рассказы. А вашим проводником в прошлое будет наш опытный гид-историк.
А что вам известно о духе Шурале и загадочной русалке Су-Анасы? Как насчёт «невидимой» улицы в Казани? И почему татарскую столицу оберегает дракон? На прогулке по центру вы познакомитесь с колоритной историей и культурой края необычно: через яркие фольклорные рассказы. А вашим проводником в прошлое будет наш опытный гид-историк.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В путешествии вы увидите, как сказки оживают, а мифы становятся реальностью. Вам предстоит узнать:
- где находится подземный город, и кто там живёт;
- почему здесь обитают драконы и где их можно встретить;
- где именно захоронены сокровища Казанского ханства;
- для кого Иван Грозный построил башню за семь дней;
- где искать водяных и лесных духов Казани;
- как казанские коты оказались в Зимнем дворце в Петербурге.
Пройдя путь по центру города от таинственного озера Кабан до известного по всей России Кота Казанского, вы раскроете множество секретов нашего края. На пути встретите лесного духа и русалку, узнаете об улице под землей в центре татарской столицы, а также увидите старейшую аптеку в городе. Разберёмся, почему Казань оберегает дракон, как Екатерина ll помогла татарам и как правительница Казанского ханства Сююмбике покорила Ивана Грозного.
Организационные детали
- Прогулка сопровождается графическими материалами, которые позволят лучше почувствовать суть рассказа
- Экскурсию для вас проведёт гид-историк из нашей команды с 10-летним опытом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Озеро Кабан
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 26795 туристов
Здравствуйте! Мы — Арсений и Ольга, организаторы крутых и необычных экскурсий. Мы — творческие люди, состоявшиеся в профессии, любящие путешествовать, познавать культуру стран и городов изнутри. Наша главная цель — увлечь вас так, чтобы после поездки вы увезли с собой самое главное — крутые эмоции и впечатления. Мы думаем, что лучшие проводники в приключение — жители этого города, влюбленные в него. Именно такие люди — профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, художники и музыканты работают у нас. Мы создали авторские маршруты, договорились с местами, куда не попасть обычному туристу, придумали, как сделать мероприятие максимально удобным и увлекательным для вас. До встречи!:)
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