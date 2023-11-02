Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с историком

Открыть для себя удивительное сочетание красоты, истории и волшебства на татарской земле

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Озеро Кабан с ханским кладом у многих на слуху.

А что вам известно о духе Шурале и загадочной русалке Су-Анасы? Как насчёт «невидимой» улицы в Казани? И почему татарскую столицу оберегает дракон? На прогулке по центру вы познакомитесь с колоритной историей и культурой края необычно: через яркие фольклорные рассказы. А вашим проводником в прошлое будет наш опытный гид-историк.
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с историком
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с историком
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с историком
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с историком
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с историком
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с историком
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с историком
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с историком
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В путешествии вы увидите, как сказки оживают, а мифы становятся реальностью. Вам предстоит узнать:

  • где находится подземный город, и кто там живёт;
  • почему здесь обитают драконы и где их можно встретить;
  • где именно захоронены сокровища Казанского ханства;
  • для кого Иван Грозный построил башню за семь дней;
  • где искать водяных и лесных духов Казани;
  • как казанские коты оказались в Зимнем дворце в Петербурге.

Пройдя путь по центру города от таинственного озера Кабан до известного по всей России Кота Казанского, вы раскроете множество секретов нашего края. На пути встретите лесного духа и русалку, узнаете об улице под землей в центре татарской столицы, а также увидите старейшую аптеку в городе. Разберёмся, почему Казань оберегает дракон, как Екатерина ll помогла татарам и как правительница Казанского ханства Сююмбике покорила Ивана Грозного.

Организационные детали

  • Прогулка сопровождается графическими материалами, которые позволят лучше почувствовать суть рассказа
  • Экскурсию для вас проведёт гид-историк из нашей команды с 10-летним опытом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Озеро Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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