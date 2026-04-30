Откройте для себя Казань на экскурсии, сочетающей пешую и автобусную части. Вы увидите ключевые достопримечательности города.
Мы прогуляемся по территории Кремля, рассмотрим Дворец Земледельцев, сказочный театр «Экият» и посетим колоритную Старо-Татарскую слободу. Профессиональный гид раскроет историю и легенды города, а еще покажет лучшие виды для фото.
Описание экскурсииПредлагаем в небольшой группе отправиться на обзорную экскурсию по городу, во время которой вы в максимально комфортной обстановке и познакомитесь с Казанью — одним из старейших и красивейших городов России! За 3,5 часа мы увидим и посетим самые главные места: прогуляемся по сердцу города — Казанскому Кремлю, на территории которого находится величественная мечеть Кул-Шариф (с заходом внутрь) и старейший храм города, основанный в XVI веке, — Благовещенский собор(с заходом внутрь); выйдем на одну из самых красивых смотровых площадок, которая находится на территории Кремля; увидим один из самых необычных ЗАГСов страны, прогулявшись вокруг которого узнаем легенду основания города и познакомимся с геральдическими персонажами Казани и Татарстана; прямо под стенами Кремля увидим Дворец Земледельцев и самый красивый район города; проедем по современной и исторической частям города, увидим спортивные объекты и стадион «Казань-Арена», рассчитанный на 45 тыс. человек; заедем в район города когда-то называвшийся «Суконная слобода» и немного поговорим о промышленности Татарстана; увидим детский кукольный театр «Экият», напоминающий сказочный дворец; посетим самую колоритную часть города — Старо-Татарскую слободу, где прогуляемся и поговорим о традициях, культуре и быте татарского народа; заглянем в усадьбу Сабитовых и выйдем к озеру Кабан, где по легенде до сих пор хранятся сокровища Казанских ханов; проедем мимо учебных корпусов Казанского Университета и узнаем, кто же учился в одном из старших ВУЗов страны, основанном ещё в 1804 году. Наше путешествие будет состоять из двух этапов: часть времени мы потратим на пешую прогулку по территории Казанского Кремля, а вторая часть экскурсии проходит на микроавтобусе по городу с выходом у главных достопримечательностей. На протяжении всей экскурсии с вами будет профессиональный экскурсовод, который интересно и последовательно расскажет о разных этапах развития города, а также покажет самые выгодные локации для фото и поможет сделать их. После экскурсии у Вас обязательно сложится общее представление о Казани и Республике Татарстан!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский Кремль
- Мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- ЗАГС Чаша
- Театр кукол «Экият»
- Старо-Татарская слобода
- Казанский Университет
- Дворец Земледельцев
- Озеро Кабан
- Усадьба Сабитовых
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремлёвская улица, 2
Завершение: На выходе из Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо огромное Гульфие за экскурсию, очень интересно, познавательно, за 3 часа мы посмотрели практически все знаковые места Казани и узнали много нового, окунулись как в историческую часть города, так и современную, с замечательным, подробным рассказом Гульфие обо всем.
Е
Шикарная экскурсия! Замечательная организация, без задержек, всё чётко, Экскурсовод Гульнара рассказала множество фактов о Казани и о Татарстане. Всё на одном дыхании. Очень интересно и познавательно. С нами были дети и даже они ни на минутку не заскучали. Обожаю такие экскурсии. Новая информация надолго остаётся и в памяти и в душе🙏💕
А
Замечательная экскурсия — за пару часов узнали много интересного о Казани и увидели самые яркие места города. Большое спасибо гиду!
Р
Огромное спасибо гиду. Нам есть с чем сравнить, до этого на ночной экскурсии были с другим гидом. Так вот, несмотря на "дневной повтор" услышали много новой информации. Интеллигентно, информационно, четко по времени, не перенасыщенно, даже дети не устали. Спасибо огромное за Ваш труд. Обязательно будем рекомендовать именно Вас.
Д
Все было прекрасно, рассказ очень интересный с юмором, Лиля гид очень грамотный
В
Отличная экскурсия, очень нравится когда интересно идет экскурсия, рассказывают, не обычные факты известные всем, а когда обозначают то что узнаёшь только здесь и сейчас, интересно очень, рекомендую Гульфию, грамотная речь приятный собеседник, всё четко и хорошо организовано, 4 часа полезной информации и массы впечатлений. МОЛОДЕЦ!!!
Д
Отличная экскурсия! Удобный и комфортный автобус, вождение спокойное. Гид все рассказывала максимально интересно. 3,5 часа пролетели очень быстро. Однозначно рекомендую всем.
2
Были на обзорной экскурсии по Казани с дочкой и мужем. Очень понравилась экскурсия!!!!! Три часа пролетели незаметно 😜 Наш гид Гульфия познакомила нас с основными достопримечательностями города, рассказала историю возникновения Казани, традиции и культуру. Все было организовано четко и слажено.
Благодарим вас🙏Обязательно еще не раз вернёмся в ваш город❤❤❤🥰
Ю
Вчера нам посчастливилось попасть на экскурсию к Гульфие. Спасибо огромное за такую интересную и познавательную экскурсию.
1. Хороший формат и время - пешая + микроавтобус, за 3,5 часа не устали.
2. Небольшая
П
Это было настоящее погружение в историю! Спасибо за эмоции, атмосферу и прекрасные впечатления, было невероятно интересно! Спасибо Вам за профессионализм! Вы удивительный рассказчик, который доступным языком и великолепным визуалом влюбил нас в эти места! ❤️ Обязательно вернемся в гости❤️
Н
Отличная обзорная экскурсия. За три часа сложилось общее впечатление о городе и истории города.
Е
Замечательная экскурсия. Комфортно, что группа небольшая (до 15 человек). За время экскурсии познакомили с основными достопримечательностями и рассказали про историю Казани. Рассказ понятным и доступным языком для простых туристов, которые совсем не знакомы с культурой и историей Татарстана. Гид заинтересован в том, что сказанная информация усваивается, задает уточняющие вопросы, которые помогают включать голову и память.
Д
Отличная экскурсия, спасибо гиду. Все было очень познавательно и увлекательно.
Р
Были сегодня на экскурсии. Понравилось всё: и удобный автобус, и вежливое общение гида Лилии, а также - интересное повествование. Даже несмотря на погоду, повезло с отсутствием очередей во всех местах,
Т
Были на обзорной экскурсии с экскурсоводом Эльвирой. Остались очень довольны. Увидели много достопримечательностей, узнали много интересного. Приятная и понятная подача информации. Большое спасибо Эльмире за поездку по городу, приятное общение и новые впечатления!
