Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Откройте для себя Казань на экскурсии, сочетающей пешую и автобусную части. Вы увидите ключевые достопримечательности города.



Мы прогуляемся по территории Кремля, рассмотрим Дворец Земледельцев, сказочный театр «Экият» и посетим колоритную Старо-Татарскую слободу. Профессиональный гид раскроет историю и легенды города, а еще покажет лучшие виды для фото. 5 41 отзыв

Гульфия Ваш гид в Казани Задать вопрос Групповая экскурсия 1899 ₽ за человека 5 41 отзыв 3.5 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Предлагаем в небольшой группе отправиться на обзорную экскурсию по городу, во время которой вы в максимально комфортной обстановке и познакомитесь с Казанью — одним из старейших и красивейших городов России! За 3,5 часа мы увидим и посетим самые главные места: прогуляемся по сердцу города — Казанскому Кремлю, на территории которого находится величественная мечеть Кул-Шариф (с заходом внутрь) и старейший храм города, основанный в XVI веке, — Благовещенский собор(с заходом внутрь); выйдем на одну из самых красивых смотровых площадок, которая находится на территории Кремля; увидим один из самых необычных ЗАГСов страны, прогулявшись вокруг которого узнаем легенду основания города и познакомимся с геральдическими персонажами Казани и Татарстана; прямо под стенами Кремля увидим Дворец Земледельцев и самый красивый район города; проедем по современной и исторической частям города, увидим спортивные объекты и стадион «Казань-Арена», рассчитанный на 45 тыс. человек; заедем в район города когда-то называвшийся «Суконная слобода» и немного поговорим о промышленности Татарстана; увидим детский кукольный театр «Экият», напоминающий сказочный дворец; посетим самую колоритную часть города — Старо-Татарскую слободу, где прогуляемся и поговорим о традициях, культуре и быте татарского народа; заглянем в усадьбу Сабитовых и выйдем к озеру Кабан, где по легенде до сих пор хранятся сокровища Казанских ханов; проедем мимо учебных корпусов Казанского Университета и узнаем, кто же учился в одном из старших ВУЗов страны, основанном ещё в 1804 году. Наше путешествие будет состоять из двух этапов: часть времени мы потратим на пешую прогулку по территории Казанского Кремля, а вторая часть экскурсии проходит на микроавтобусе по городу с выходом у главных достопримечательностей. На протяжении всей экскурсии с вами будет профессиональный экскурсовод, который интересно и последовательно расскажет о разных этапах развития города, а также покажет самые выгодные локации для фото и поможет сделать их. После экскурсии у Вас обязательно сложится общее представление о Казани и Республике Татарстан!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Казанский Кремль

Мечеть Кул-Шариф

Благовещенский собор

ЗАГС Чаша

Театр кукол «Экият»

Старо-Татарская слобода

Казанский Университет

Дворец Земледельцев

Озеро Кабан

Усадьба Сабитовых Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Кремлёвская улица, 2 Завершение: На выходе из Кремля Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.