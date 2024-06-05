1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Казань: Мифы и легенды с гидом-историком
Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида
Начало: Возле озера Кабан
«В путешествии вы увидите, как сказки оживают, а мифы становятся реальностью»
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
«Авто-пешеходная экскурсия по местам городских легенд откроет другую Казань: величественную, притихшую и полную секретов»
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Голубые озёра из Казани: уникальное путешествие и незабываемые впечатления
Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы
Начало: Из отеля оплачивается дополнительно +500₽
12 июня в 07:30
14 июня в 16:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
«А у падающей башни прозвучит легенда о царице Сююмбике»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Соцгород - мифы и реальность города мечты
О рассекреченном районе, где судьбы сталинских соколов переплелись с архитектурой сталинского ампира
Начало: В районе метро Авиастроительная
«И в ее сердце поместила истории, рассказанные мне потомками легенд отечественной авиации»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 300₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов
Начало: На ул. Салимжанова
«Истории и легенда Голубых озёр»
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы
«Масонская символика, легенды о подземных ходах и привидениях подарили улице флёр мистики»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Татарские слободы: история, быт и легенды
Узнать о культуре татар, их традициях и увидеть старинные мечети и аутентичные домики
Начало: на улице Татарстан
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Экскурсия-полуфиналист Всероссийской туристской премии как лучший культурно-познавательный маршрут
Начало: на площади 1 Мая
«Мы прогуляемся по историческому центру, вспомним городские легенды и взвесим их на весах геологической науки»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав5 июня 2024Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)
- ЕЕлена5 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
- ЕЕлена4 июня 2024Я организовывала досуг трех поколений нашей семьи (от 8 до 65 лет), это было непросто. На вопрос: какая из экскурсий
- ААнна4 июня 2024Алмаз прекрасный гид, спасибо ему большое!) прогулка получилась прекрасной)
- ЛЛюбовь2 июня 2024Нам все очень понравилось
- ЕЕвгения2 июня 2024Хочу выразить свою благодарность чудесной экскурсоводу Азалии! Так увлекательно, дружелюбно и познавательно прошло знакомство с Казанью. Хороший маршрут, оптимальная продолжительность, много интересных фактов. Очень рекомендую!
- РРуслана30 мая 2024Были на экскурсии в конце мая, ездили втроём я и двое детей 12 и 19 лет. Отличный формат индивидуальной экскурсии,
- ооксана28 мая 2024Алмаз, замечательный рассказчик) экскурсия прошла на одном дыхании, место необычное и само озеро поражает лазурным цветом. Особая благодарность за душистый чай))
- ООксана26 мая 2024Чингиз организовал не просто экскурсию, а настоящий вид досуга. Чувствовали себя дорогим гостем. Все продумано, чтобы ничего не отвлекало и
- ВВиктор24 мая 2024Экскурсия Тенггиза, вечерняя Казань была заключительной в нашем трехдневном путешествии, поэтому в этой экскурсии мы периодически заезжали в те места,
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 728 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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