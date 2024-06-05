Откройте для себя мифы и легенды Казани с нашими экскурсиями

Найдено 10 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Казани, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
92 отзыва
Казань: Мифы и легенды с гидом-историком
Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида
Начало: Возле озера Кабан
«В путешествии вы увидите, как сказки оживают, а мифы становятся реальностью»
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 400 за всё до 4 чел.
Загадочная Казань после заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
«Авто-пешеходная экскурсия по местам городских легенд откроет другую Казань: величественную, притихшую и полную секретов»
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000 за всё до 6 чел.
Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
92 отзыва
Голубые озёра из Казани: уникальное путешествие и незабываемые впечатления
Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы
Начало: Из отеля оплачивается дополнительно +500₽
12 июня в 07:30
14 июня в 16:30
6 700 за всё до 4 чел.
Легенды и загадки Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
146 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Казанский кремль и Музей исламской культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
«А у падающей башни прозвучит легенда о царице Сююмбике»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 5 чел.
Соцгород - мифы и реальность города мечты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Соцгород - мифы и реальность города мечты
О рассекреченном районе, где судьбы сталинских соколов переплелись с архитектурой сталинского ампира
Начало: В районе метро Авиастроительная
«И в ее сердце поместила истории, рассказанные мне потомками легенд отечественной авиации»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 300 за всё до 5 чел.
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
84 отзыва
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов
Начало: На ул. Салимжанова
«Истории и легенда Голубых озёр»
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
2 000 за человека
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы
«Масонская символика, легенды о подземных ходах и привидениях подарили улице флёр мистики»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 3 600 за всё до 5 чел.
Татарские слободы: история, быт и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Татарские слободы: история, быт и легенды
Узнать о культуре татар, их традициях и увидеть старинные мечети и аутентичные домики
Начало: на улице Татарстан
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
6 000 за всё до 5 чел.
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Экскурсия-полуфиналист Всероссийской туристской премии как лучший культурно-познавательный маршрут
Начало: на площади 1 Мая
«Мы прогуляемся по историческому центру, вспомним городские легенды и взвесим их на весах геологической науки»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    5 июня 2024
    Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
    Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Загадочная Казань после заката
    Я организовывала досуг трех поколений нашей семьи (от 8 до 65 лет), это было непросто. На вопрос: какая из экскурсий
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    (их было три в других местах) вам понравилась больше всего, хором ответили:"Эта". Удобно, комфортно, познавательно. Хорошая машина, предложена бесплатная вода. Татары работящий, хозяйственный народ, любящий свою землю, свой город. Мы это ощутили. Соглашусь с одним из комментаторов, часто на вопрос звучал ответ:"Расскажу потом подробнее, здесь это неуместно и т. д". Это немного создавало ощущение неловкости, как будто ты нерадивый ученик на уроке. Вообще на вопросы отвечал(когда-таки наступал нужный момент) с юмором, подробно. Представляю, насколько часто туристы спрашивали про "сироту казанскую", гид ответил блестяще. Читала другие версии, но с исторической точки зрения версия Чингиза самая обоснованная. О родовитых "заложниках" в исторческих источниках встречала упоминания и при освоении Сибири. Видимо, успешная была практика. В общем и целом- интересно, интеллектуально, современно. Рекомендую.

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
    Алмаз прекрасный гид, спасибо ему большое!) прогулка получилась прекрасной)
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
    Нам все очень понравилось
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
    Хочу выразить свою благодарность чудесной экскурсоводу Азалии! Так увлекательно, дружелюбно и познавательно прошло знакомство с Казанью. Хороший маршрут, оптимальная продолжительность, много интересных фактов. Очень рекомендую!
    Хочу выразить свою благодарность чудесной экскурсоводу Азалии! Так увлекательно, дружелюбно и познавательно прошло знакомство с Казанью
  • Р
    Руслана
    30 мая 2024
    Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
    Были на экскурсии в конце мая, ездили втроём я и двое детей 12 и 19 лет. Отличный формат индивидуальной экскурсии,
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    очень комфортно, спокойно, детям и мне очень понравилось. Большое спасибо Алмазу за отличный отдых,он рассказывал нам все по делу, ничего лишнего, мы задавали много вопросов и получили ответы на все, что нам было интересно. Отдохнули душой, получили заряд позитивной энергии.

  • о
    оксана
    28 мая 2024
    Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
    Алмаз, замечательный рассказчик) экскурсия прошла на одном дыхании, место необычное и само озеро поражает лазурным цветом. Особая благодарность за душистый чай))
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Загадочная Казань после заката
    Чингиз организовал не просто экскурсию, а настоящий вид досуга. Чувствовали себя дорогим гостем. Все продумано, чтобы ничего не отвлекало и
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    позволило полностью погрузиться в атмосферу города и его богатую историю. Маршрут построен очень логично, чувствуется авторский подход. Подача материала легкая и интересная, информации много, но благодаря стилю рассказа и небольшой игры между участками легко запоминается. 3 часа пролетели незаметно и стали настоящим отдыхом. Как бонус нам посоветовали места в Казани, где сможем пройтись самостоятельно. Прислушались к совету и место стало для нас открытием.

    Чингиз организовал не просто экскурсию, а настоящий вид досуга. Чувствовали себя дорогим гостем. Все продумано, чтобы
  • В
    Виктор
    24 мая 2024
    Загадочная Казань после заката
    Экскурсия Тенггиза, вечерняя Казань была заключительной в нашем трехдневном путешествии, поэтому в этой экскурсии мы периодически заезжали в те места,
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    где уже были на других экскурсиях. Но к чести Тенгиза его информация не пересекалась с информацией других гидов. У него абсолютно авторский неповторимый тур. И информация, которую он рассказывает воспринимается очень легко. Видно, что человек очень знает и любит свой город, и с удовольствием доносит материал. Экскурсия началась в 20-30. И прошла вся на едином дыхании. Когда же экскурсия закончилась, я подумал, что из обещанных 3 часов мы уложились в 2, но когда посмотрел, время было уже 24 часа, то есть вместо 3 часов Тенгиз с нами работал 3, 5 часа. Настолько, интересно и увлекательно, что время пролетело вообще незаметно. Ни чуть не пожалел, что пригласил этого гиде провести экскурсию для нашей компании. Очень рекомендую его авторские туры. Особенно для обзорной экскурсии по Казани.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
  2. Загадочная Казань после заката
  3. Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
  4. Легенды и загадки Казани
  5. Казанский кремль и Музей исламской культуры
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 728 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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