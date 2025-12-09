Приглашаю заглянуть за фасад одного из самых узнаваемых зданий Казани — академии тенниса. Вы побываете внутри крупнейшего в России теннисного комплекса, где спрятались 35 кортов. Поймёте, как здесь растят чемпионов и почему академию считают одной из лучших в мире. Узнаете самое интересное о теннисе и увидите, где начинается путь будущих звёзд корта.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- необычное здание, фасад которого представляет собой композицию из натянутой сетки, теннисного мяча и ракетки.
- закрытые тренировочные и соревновательные корты, на одном из которых проходили этапы Кубка Дэвиса.
- открытую территорию, где расположено 27 кортов. Там мы познакомимся с покрытиями хард, грунт и песок.
- закрытый балкон с детскими кортами, который находится прямо над той огромной ракеткой.
Вы узнаете:
- как и когда было построено здание Казанской академии тенниса.
- какие яркие моменты в её истории помнит Казань.
- какие известные люди занимались теннисом и как связан с этим видом спорта Лев Толстой.
- чем отличается классический большой теннис от пляжного и что такое пиклбол.
- каким образом проходят тренировки у спортсменов.
- как совсем малыши отрабатывают свои первые приёмы.
Организационные детали
- Важно! В академии часто проводятся турниры, во время которых нельзя организовать экскурсию. После бронирования я буду уточнять, возможно ли посещение академии в желаемое вами время.
- В стоимость включены входные билеты в академию на время экскурсии.
- Зимой экскурсия проводится только в помещении.
- Трансфер до академии можно заказать за дополнительную плату. Детали обсудим в переписке.
- Пожалуйста, надевайте обувь без высоких и острых каблуков, чтобы было удобно и чтобы не повредить покрытие корта.
- Экскурсия не подойдёт профессиональным теннисистам, которые уже всё знают и видели.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У академии тенниса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 188 туристов
Я аккредитованный экскурсовод по Казани и Казанскому кремлю, а ещё радиоведущая. Казань — мой родной город. В детстве, заполняя школьные анкеты, я писала, что мечтаю стать экскурсоводом — рассказывать гостям
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Крепость и посад: Казанский кремль
Погрузитесь в атмосферу Казани, пройдя по её древним улицам и узнав тайны Казанского кремля и Кремлёвской улицы. История и архитектура ждут вас
Начало: В районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Казанское трио: экскурсия по классическому пешему маршруту
Пешая прогулка по Казани откроет вам исторические и культурные сокровища города. Исследуйте Кремль, улицу Баумана и Старо-Татарскую слободу в одном маршруте
Начало: У Казанского кремля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
2400 ₽ за человека