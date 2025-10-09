Индивидуальная
до 5 чел.
Темная сторона Казани
Посмотреть на историю города с другого угла и узнать о местных загадочных преступлениях
Начало: На ул. Кремлевская
Сегодня в 16:00
12 окт в 16:00
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Новогодний кремль - сказка в центре Казани
Казанский кремль в новогодние праздники преображается: подсветка, история, секреты и традиции ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 5385 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомство с Казанью: гуляем по улице Баумана
Главная улица города и её достопримечательности
Начало: На станция метро «Площадь Тукая»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 3800 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Две важных площади Казани
От исторической - до парадной
Начало: На площади 1 Мая
Завтра в 16:00
14 окт в 16:00
1000 ₽ за человека
-
55%
Индивидуальная
Казань глазами местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Казани, исследуя её улицы и пробуя местные блюда. Увидите знаковые места и попробуете самогон в музее
Начало: В районе метро Суконная Слобода
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
6750 ₽
15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха
Начало: На площади 1 Мая
Завтра в 09:30
11 окт в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Казань на рубеже 19-20 веков
Прогуляться по неизведанным местам исторического центра и погрузиться в эпоху
Начало: В Лядском садике
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
-
30%
Мини-группа
до 3 чел.
Секреты Сабантуя в Казани
Посетить национальный комплекс «Туган Авылым» и погрузиться в атмосферу татарского деревенского быта
Начало: На улице Туфана Миннуллина
Расписание: в будние дни в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2450 ₽
3500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Деревянная архитектура Казани - от народного зодчества до модерна
Изучить архитектуру, формирующую своеобразный облик казанского центра
Начало: В районе улицы Петербургской
11 окт в 11:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия-расследование «Криминальные истории 19 века в Казани» (14+)
Узнать о громких зверских делах, знаменитых следователях и найти преступников по горячим следам
Начало: У Казанского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
