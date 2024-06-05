По спортивным объектам – экскурсии в Казани

Найдено 10 экскурсий в категории «По спортивным объектам» в Казани, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340 за всё до 4 чел.
Вечерняя Казань вчера и сегодня
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
206 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670 за всё до 4 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
Казань: лучшее за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.
По эпохам Казани - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
60 отзывов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670 за всё до 6 чел.
Вечерняя поездка по сверкающей Казани
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
473 отзыва
Популярное предложение
Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация
Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990 за человека
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045 за человека
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Набережные Казани: от архитектурных шедевров до городских легенд
Познакомьтесь с живописными набережными Казани, их историей и современным искусством в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Ваш отель в центре города
Завтра в 16:00
10 июня в 16:30
74907 116 за всё до 4 чел.
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
126 отзывов
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Обзорная программа с посещением Казанского кремля
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
7 999 за экскурсию
По Казани - со спортивным комментатором
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
По Казани - со спортивным комментатором
Погрузиться в историю казанского спорта - со множеством интересных деталей из первых рук
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Вечерняя поездка по сверкающей Казани
    Приятное вечернее путешествие на автобусе. Экскурсовод с удивительным именем Ландыш рассказала про город и его жителей. Единственное, я не успевала
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    уследить за повествованием, потому что быстро проезжали места, о которых говорилось. Рассмотреть и вникнуть в разные темы, сменяющиеся каждые секунд 30 сложно. Но такова особенность автобусных экскурсий. Зато сидишь в комфорте, смотришь по сторонам, ноги не устают)). Чудесно! А вечерняя подсвеченная Казань - это наслаждение!

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • Ф
    Фаина
    4 июня 2024
    По эпохам Казани - на автомобиле
    Экскурсия с Чингизом на автомобиле прошла очень интересно, познавательно, увлекательно. Узнали историю и современность замечательного города Казань! Чингиз прекрасный рассказчик и приятный собеседник, внимательный к своим туристам (вода в жаркую погоду пришлась кстати). Рекомендую.
  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
    Мне и дочери очень понравилась экскурсия! Алсу много знающий и хорошо излагающий материал экскурсовод. Хороший водитель и просто приятная женщина. Мы получили большое удовольствие от вечернего города и общения. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.
  • А
    Антонина
    31 мая 2024
    Вечерняя Казань вчера и сегодня
    Руфат - прекрасный рассказчик. Узнали много интересного из жизни и быта Казани тогда и сейчас. Проехали по всем крупным достопримечательностям,
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    где-то останавливались, выходили и осматривались. Руфат не отказал в просьбе покататься на колесе обозрения, продолжил экскурсию после аттракциона. Только самые лучшие впечатления!

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
    Были на вечерней экскурсии с Алсу - комфортно, легко и крайне интересно прошло наше общение. Сделали шикарные фотографии, полюбовались видом Кремля,
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    вечерней подсветкой значимых объектов города, послушали много интересных фактов. Алсу отличный водитель, провезла нас по всем знаковым точкам, часть экскурсии прошла пешком. Спасибо большое!! Удачи и процветания! Обязательно будем рекомендовать знакомым и друзьям!

    Были на вечерней экскурсии с Алсу - комфортно, легко и крайне интересно прошло наше общениеБыли на вечерней экскурсии с Алсу - комфортно, легко и крайне интересно прошло наше общениеБыли на вечерней экскурсии с Алсу - комфортно, легко и крайне интересно прошло наше общение
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
    Отличная обзорная экскурсия! Проехали с комфортом по основным туристическим местам, увидели ночную Казань. Алсу - прекрасный рассказчик, мы узнали интересные
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    факты из истории города, а также какая большая работа была проведена по его благоустройству. После экскурсии наметили себе несколько мест и ресторанов для дальнейшего посещения. Было учтено наше пожелание посетить колесо обозрения, а маршрут был составлен так, что закончили мы прямо у нашего отеля, расположенного недалеко от одной из достопримечательностей. Очень рекомендую! Алсу, большое спасибо!

    Отличная обзорная экскурсия! Проехали с комфортом по основным туристическим местам, увидели ночную Казань. Алсу - прекрасныйОтличная обзорная экскурсия! Проехали с комфортом по основным туристическим местам, увидели ночную Казань. Алсу - прекрасный
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Вечерняя Казань вчера и сегодня
    Отлично организованная программа экскурсии, экскурсовод пунктуален, вежлив, материал подан доступно, интересно, с юмором, чувствуешь себя максимально комфортно, в машине удобно, чисто.
  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Вечерняя поездка по сверкающей Казани
    Очень понравилась поездка. Интересный рассказ гида о каждой достопримечательности, делались остановки в красивых местах, где можно было сделать фото. Комфортный автобус и комфортная поездка. Спасибо!!!))
  • М
    Марьяна
    20 мая 2024
    Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
    Экскурсия прошла на отлично. Гид интересно рассказывал, была отличная подборка достопримечательностей. Мы остались очень доволы

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «По спортивным объектам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
  2. Вечерняя Казань вчера и сегодня
  3. Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
  4. Казань: лучшее за три часа
  5. По эпохам Казани - на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "По спортивным объектам" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 990 до 18 667 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1078 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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