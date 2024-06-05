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факты из истории города, а также какая большая работа была проведена по его благоустройству. После экскурсии наметили себе несколько мест и ресторанов для дальнейшего посещения. Было учтено наше пожелание посетить колесо обозрения, а маршрут был составлен так, что закончили мы прямо у нашего отеля, расположенного недалеко от одной из достопримечательностей. Очень рекомендую! Алсу, большое спасибо!