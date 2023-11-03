Что вас ожидает

Начнётся наше путешествие со знакомства с сердцем города — Казанским кремлём. Там располагаются интереснейшие образцы серебряных изделий татарских и русских мастеров. Это и драгоценные оклады икон Благовещенского собора Казанского кремля, и уникальная серебряная модель мечети Кул-Шариф. Гид расскажет вам о древних способах работы с серебром — зернении, чернении, скани, сохранившихся до наших дней.

Следующей локацией станет Национальный музей Республики Татарстан. Вы посетите кладовую, в которой находятся старинные серебряные украшения татарских женщин, и узнаете почему по воспоминаниям современников «татарскую женщину было сначала слышно, а потом видно».

В завершение посетим пешеходную улицу нашего города — Баумана, на которой располагается большое количество современных ювелирных лавочек. У вас будет возможность примерить и приобрести прекрасные современные ювелирные украшения, выполненные в традициях прошлого.

Организационные детали