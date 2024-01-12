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мне позвонила - то есть всегда была на связи.



Теперь о самой экскурсии. Важный момент, что это было в достаточно холодную погоду) мы переживали, что замерзнем, так как есть уличная часть, до этого уже был опыт зимней уличной экскурсии. Однако переживать не стоило, всё очень грамотно организовано - между прогулками по улице мы посетили мечеть, храм, музей, магазинчик. Больше было в помещении. Замерзнуть не успевали, но одеваться действительно зимой лучше потеплее) и без сомнений это отличный вариант зимней пешей экскурсии.



В самом начале Любовь уточнила, в первый раз мы в Казани или нет. Для тех, кто первый раз, в том числе более подробно рассказывается о важных объектах по пути. То есть это хорошее совмещение тематической и обзорной экскурсии) Есть уклон в ювелирное искусство, что будет очень интересно девушкам. Любовь очень хорошо разбирается в теме и с удовольствием отвечает на все вопросы, ждёт, пока все нафотографируются и выберут украшения (в конце посещение магазина с татарскими серебряными украшениями). Осталось приятное тёплое ощущение после экскурсии. Как будто мы погуляли с местным другом по Казани. Никаких толп туристов, всё было только для нас) в этом большой плюс индивидуальных экскурсий. Поболтали даже о нашумевшем сериале)



Порадовало, что билет в Национальный музей действует до конца дня, и можно вернуться осмотреть другие экспозиции. Любовь посоветовала нам, что посмотреть после, на какие экспонаты обратить внимание.



Мне очень понравилась экскурсия) и это при том, что мне тяжело долго воспринимать информацию на слух. Здесь всего было в меру, информация подаётся легко, никакой лишней информации. Для желающих, уверена, Любовь расскажет более подробно. Наша гид отличный рассказчик, образованный человек, которая знает всё о своём родном городе. Спасибо Вам большое, Любовь!)