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Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней

Изучить коллекции драгоценностей и узнать, почему «татарскую женщину сначала слышно, а потом видно»
Эта экскурсия даст вам возможность ощутить связь времён и своими глазами увидеть, как менялись шедевры казанских мастеров.

Вы изучите серебряные изделия в Казанском кремле и Национальном музее, узнаете способы работы с драгоценными металлами и сможете приобрести уникальные ювелирные украшения, выполненные в традициях прошлого.
5
9 отзывов
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнётся наше путешествие со знакомства с сердцем города — Казанским кремлём. Там располагаются интереснейшие образцы серебряных изделий татарских и русских мастеров. Это и драгоценные оклады икон Благовещенского собора Казанского кремля, и уникальная серебряная модель мечети Кул-Шариф. Гид расскажет вам о древних способах работы с серебром, сохранившихся до наших дней, — зернении, чернении, скани.
Следующей локацией станет Национальный музей Республики Татарстан. Вы посетите кладовую, в которой находятся старинные серебряные украшения татарских женщин, и узнаете, почему по воспоминаниям современников «татарскую женщину было сначала слышно, а потом видно».
В завершение посетим пешеходную улицу Баумана, на которой располагается большое количество современных ювелирных лавочек. У вас будет возможность примерить и приобрести прекрасные современные ювелирные украшения, выполненные в традициях прошлого.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в пешеходном формате, поэтому рекомендуем одеваться по сезону и даже чуть теплее. Не лишним будет и зонт.
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в кремль: взрослые — 190 ₽/чел., школьники/льготники — 180 ₽/чел.
  • Стоимость входа в Национальный музей варьируется в зависимости от количества человек в группе (уточняйте в переписке).
  • Женщинам для посещения мечети нужен платок.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Первого мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 97 туристов
Я аккредитованный гид (первой категории) по Казани, Национальному музею РТ, музею-мемориалу ВОВ, Свияжску и городу Булгар. Имею общероссийскую аккредитацию. Являюсь постоянным гостем передач, посвящённых туризму на телевидении. Вместе со своей командой я познакомлю вас с красотами Татарстана. За новыми яркими впечатлениями — к нам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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1
Дарья
Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля, места, какие локации будем смотреть. Далее мы продолжили путь в Кремль, к мечети Кул
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Шариф и к Благовещенскому собору, посетили их, затем посетили исторический музей и современный ювелирный магазин с татарскими украшениями. В ходе экскурсии мы коснулись не только темы украшений и ювелирного искусства, но и погрузились в историю Казани, что было для нас очень ценно, информация подавалась легко, интересно, Любовь рассказывала истории и легенды места, которые очень увлекли нас. Мы смогли задать вопросы и получить информацию, которая нас интересовала в полном объеме. От экскурсии осталось легкое приятное теплое ощущение, несмотря на морозы. Очень понравился рассказ про ювелирное искусство Казани, про украшения татарских мужчин и женщин в историческом музее. Спасибо большое за экскурсию, буду рекомендовать друзьям и знакомым!

Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля,
Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля,
Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля,
Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля,
Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля,
Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля,
Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля,
Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля,+2
Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля,
Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля,
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Мария
В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на все вопросы ответила, за день до начала смску прислала) И даже в день проведения
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мне позвонила - то есть всегда была на связи.

Теперь о самой экскурсии. Важный момент, что это было в достаточно холодную погоду) мы переживали, что замерзнем, так как есть уличная часть, до этого уже был опыт зимней уличной экскурсии. Однако переживать не стоило, всё очень грамотно организовано - между прогулками по улице мы посетили мечеть, храм, музей, магазинчик. Больше было в помещении. Замерзнуть не успевали, но одеваться действительно зимой лучше потеплее) и без сомнений это отличный вариант зимней пешей экскурсии.

В самом начале Любовь уточнила, в первый раз мы в Казани или нет. Для тех, кто первый раз, в том числе более подробно рассказывается о важных объектах по пути. То есть это хорошее совмещение тематической и обзорной экскурсии) Есть уклон в ювелирное искусство, что будет очень интересно девушкам. Любовь очень хорошо разбирается в теме и с удовольствием отвечает на все вопросы, ждёт, пока все нафотографируются и выберут украшения (в конце посещение магазина с татарскими серебряными украшениями). Осталось приятное тёплое ощущение после экскурсии. Как будто мы погуляли с местным другом по Казани. Никаких толп туристов, всё было только для нас) в этом большой плюс индивидуальных экскурсий. Поболтали даже о нашумевшем сериале)

Порадовало, что билет в Национальный музей действует до конца дня, и можно вернуться осмотреть другие экспозиции. Любовь посоветовала нам, что посмотреть после, на какие экспонаты обратить внимание.

Мне очень понравилась экскурсия) и это при том, что мне тяжело долго воспринимать информацию на слух. Здесь всего было в меру, информация подаётся легко, никакой лишней информации. Для желающих, уверена, Любовь расскажет более подробно. Наша гид отличный рассказчик, образованный человек, которая знает всё о своём родном городе. Спасибо Вам большое, Любовь!)

В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на
В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на
В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на
В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на
В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на
В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на
В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на
В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на+2
В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на
В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на
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Светлана
Очень понравилась экскурсия! Прежде всего хочется поблагодарить нашего экскурсовода Любовь. Она хорошо выстраивает коммуникацию, поэтому общение проходит очень легко)). А ещё на каждый ваш вопрос есть интересный ответ (к сожалению
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этим может похвастаться не каждый экскурсовод).

Что касается самой экскурсии, то мы крайне беспокоились о температуре на улице, ведь было очень холодно, однако это оказалось напрасным беспокойством, т. к. перемещение между локациями (мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор Казанского кремля, музей и магазинчик) было довольно коротким и освежающим, за это время мы успели обсудить несколько интересных местных легенд и известных личностей (особенно понравилась история про ссылку Василия Сталина), и нашумевший современный сериал "Слово пацана".

Экскурсия показывает постепенное развитие ювелирного промысла и искусности татарских мастеров, что особенно заметно благодаря различным локациям с которыми работает экскурсовод. Особенно интересно было увидеть разнообразные монеты различных времен и народов. Вообще музей довольно интересен, поэтому было особенно приятно узнать, что в него можно будет вернуться в течение дня и внимательнее рассмотреть экспонаты.

Экскурсия оказалось очень интересной и колоритной, после неё остались очень теплые ощущения на душе, как будто погулял с местным жителем по городу и узнал много новой информации, которую практически не возможно найти ни водном справочнике или сети. После этой экскурсии город раскрылся с новой стороны))))

Очень понравилась экскурсия! Прежде всего хочется поблагодарить нашего экскурсовода Любовь. Она хорошо выстраивает коммуникацию, поэтому общение
Очень понравилась экскурсия! Прежде всего хочется поблагодарить нашего экскурсовода Любовь. Она хорошо выстраивает коммуникацию, поэтому общение
Очень понравилась экскурсия! Прежде всего хочется поблагодарить нашего экскурсовода Любовь. Она хорошо выстраивает коммуникацию, поэтому общение
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Юля
Большое спасибо Любови за полноценное погружение в ювелирное искусство Казани. За приятную атмосферу вечера. Всем рекомендую прогулку с профессиональным экскурсоводом.
Большое спасибо Любови за полноценное погружение в ювелирное искусство Казани. За приятную атмосферу вечера. Всем рекомендую
Большое спасибо Любови за полноценное погружение в ювелирное искусство Казани. За приятную атмосферу вечера. Всем рекомендую
Большое спасибо Любови за полноценное погружение в ювелирное искусство Казани. За приятную атмосферу вечера. Всем рекомендую
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Д
Содержательная экскурсия, но нам не хватило части про драгоценности, возможно в следующий раз разнообразят какие-нибудь мастер-классы по изготовлению украшений. Но как обзорная экскурсия для погружения в историю Казани самое оно.
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О
Добрый день! Мы благодарны судьбе за встречу с таким профессионалом, как Любовь! Очень легко и доступно подаётся информация. Мы - опытные туристы! Часто берём индивидуальные экскурсии, иногда принимаем участие в групповых мероприятиях.
Для себя отметили, что Любовь готова к любым вопросам, много дополнительной информации. Приятно порадовали рекомендации ювелирных лавочек и ресторанчика для ужина! Было оооочень вкусненько!!!! Спасибо!
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