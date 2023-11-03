Изучить коллекции драгоценностей и узнать, почему «татарскую женщину сначала слышно, а потом видно»
Эта экскурсия даст вам возможность ощутить связь времён и своими глазами увидеть, как менялись изделия казанских мастеров.
Вы изучите серебряные изделия в Казанском кремле и Национальном музее, узнаете способы работы с драгоценными металлами и сможете приобрести уникальные ювелирные украшения, выполненные в традициях прошлого.
Вы изучите серебряные изделия в Казанском кремле и Национальном музее, узнаете способы работы с драгоценными металлами и сможете приобрести уникальные ювелирные украшения, выполненные в традициях прошлого.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Начнётся наше путешествие со знакомства с сердцем города — Казанским кремлём. Там располагаются интереснейшие образцы серебряных изделий татарских и русских мастеров. Это и драгоценные оклады икон Благовещенского собора Казанского кремля, и уникальная серебряная модель мечети Кул-Шариф. Гид расскажет вам о древних способах работы с серебром — зернении, чернении, скани, сохранившихся до наших дней.
Следующей локацией станет Национальный музей Республики Татарстан. Вы посетите кладовую, в которой находятся старинные серебряные украшения татарских женщин, и узнаете почему по воспоминаниям современников «татарскую женщину было сначала слышно, а потом видно».
В завершение посетим пешеходную улицу нашего города — Баумана, на которой располагается большое количество современных ювелирных лавочек. У вас будет возможность примерить и приобрести прекрасные современные ювелирные украшения, выполненные в традициях прошлого.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в пешеходном формате, поэтому рекомендуем одеваться по сезону и даже чуть теплее. Не лишним будет и зонт.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль: взрослые — 150 руб. /чел., школьники/льготники — 130 руб. /чел.
- Стоимость входа в Национальный музей варьируется в зависимости от количества человек в группе (уточняйте в переписке).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Первого мая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Казани
Меня зовут Любовь Эйдельман, и я живу в Казани с рождения. Я аккредитованный экскурсовод по Казани, Свияжску и городу Булгар. Также на данный момент принимаю участие в конкурсе «Лучший гид России» в трех номинациях: «Гастрономия», «Лучший гид. Город», «Лучший Гид. Музей». Вместе со своей командой я познакомлю вас с красотами Татарстана. За новыми яркими впечатлениями — к нам!
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