Эта экскурсия даст вам возможность ощутить связь времён и своими глазами увидеть, как менялись шедевры казанских мастеров.
Вы изучите серебряные изделия в Казанском кремле и Национальном музее, узнаете способы работы с драгоценными металлами и сможете приобрести уникальные ювелирные украшения, выполненные в традициях прошлого.
Вы изучите серебряные изделия в Казанском кремле и Национальном музее, узнаете способы работы с драгоценными металлами и сможете приобрести уникальные ювелирные украшения, выполненные в традициях прошлого.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Начнётся наше путешествие со знакомства с сердцем города — Казанским кремлём. Там располагаются интереснейшие образцы серебряных изделий татарских и русских мастеров. Это и драгоценные оклады икон Благовещенского собора Казанского кремля, и уникальная серебряная модель мечети Кул-Шариф. Гид расскажет вам о древних способах работы с серебром, сохранившихся до наших дней, — зернении, чернении, скани.
Следующей локацией станет Национальный музей Республики Татарстан. Вы посетите кладовую, в которой находятся старинные серебряные украшения татарских женщин, и узнаете, почему по воспоминаниям современников «татарскую женщину было сначала слышно, а потом видно».
В завершение посетим пешеходную улицу Баумана, на которой располагается большое количество современных ювелирных лавочек. У вас будет возможность примерить и приобрести прекрасные современные ювелирные украшения, выполненные в традициях прошлого.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в пешеходном формате, поэтому рекомендуем одеваться по сезону и даже чуть теплее. Не лишним будет и зонт.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в кремль: взрослые — 190 ₽/чел., школьники/льготники — 180 ₽/чел.
- Стоимость входа в Национальный музей варьируется в зависимости от количества человек в группе (уточняйте в переписке).
- Женщинам для посещения мечети нужен платок.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Первого мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 97 туристов
Я аккредитованный гид (первой категории) по Казани, Национальному музею РТ, музею-мемориалу ВОВ, Свияжску и городу Булгар. Имею общероссийскую аккредитацию. Являюсь постоянным гостем передач, посвящённых туризму на телевидении. Вместе со своей командой я познакомлю вас с красотами Татарстана. За новыми яркими впечатлениями — к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля, места, какие локации будем смотреть. Далее мы продолжили путь в Кремль, к мечети Кул
+2
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В первую очередь хочется поблагодарить Любовь! Замечательная местный гид, приятный человек. Экскурсию Любовь быстро подтвердила, на все вопросы ответила, за день до начала смску прислала) И даже в день проведения
+2
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Очень понравилась экскурсия! Прежде всего хочется поблагодарить нашего экскурсовода Любовь. Она хорошо выстраивает коммуникацию, поэтому общение проходит очень легко)). А ещё на каждый ваш вопрос есть интересный ответ (к сожалению
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Большое спасибо Любови за полноценное погружение в ювелирное искусство Казани. За приятную атмосферу вечера. Всем рекомендую прогулку с профессиональным экскурсоводом.
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Д
Содержательная экскурсия, но нам не хватило части про драгоценности, возможно в следующий раз разнообразят какие-нибудь мастер-классы по изготовлению украшений. Но как обзорная экскурсия для погружения в историю Казани самое оно.
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О
Добрый день! Мы благодарны судьбе за встречу с таким профессионалом, как Любовь! Очень легко и доступно подаётся информация. Мы - опытные туристы! Часто берём индивидуальные экскурсии, иногда принимаем участие в групповых мероприятиях.
Для себя отметили, что Любовь готова к любым вопросам, много дополнительной информации. Приятно порадовали рекомендации ювелирных лавочек и ресторанчика для ужина! Было оооочень вкусненько!!!! Спасибо!
Для себя отметили, что Любовь готова к любым вопросам, много дополнительной информации. Приятно порадовали рекомендации ювелирных лавочек и ресторанчика для ужина! Было оооочень вкусненько!!!! Спасибо!
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