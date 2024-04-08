Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погружение в культуру и историю
Недаром Казанский кремль считается сердцем тысячелетнего города, и на экскурсии вы узнаете почему. Вы совершите настоящее путешествие сквозь века и поймете, как менялся Кремль в разные эпохи.
Мы посмотрим на оборонительные башни, древнейший православный памятник Поволжья и на знаменитую мечеть Кул Шариф.
Мы посмотрим на оборонительные башни, древнейший православный памятник Поволжья и на знаменитую мечеть Кул Шариф.
Ближайшие даты:
Что вас ожидает:
- Оборонительные сооружения Казанского кремля
- Благовещенский собор
- Губернаторский дворец
- Юнкерское училище
- Пушечный двор
- Мечеть Кул Шариф
Описание
Путешествие через века
Казанский кремль — это сердце нашего тысячелетнего города, и во время экскурсии мы совершим путешествие через века. Казанский Кремль — это огромный комплекс, в котором гармонично и самобытно сочетаются русские и татарские культурные традиции. Мы с вами посетим эту древнюю крепость и узнаем её невероятную историю. Гид расскажет вам:
- каким был Кремль до завоевания Казани Иваном Грозным;
- какой крепость стала в русский период правления;
- что представляет собой Казанский кремль в наши дни. Во время экскурсии вы увидите оборонительные башни Казанского кремля, древнейший православный памятник Поволжья — Благовещенский собор и самое современное сооружение крепости — мечеть Кул Шариф, а с высокого Кремлевского холма вам откроется потрясающая панорама на город. Я приглашаю Вас на пешеходную экскурсию по Казанскому кремлю!
Важно знать:
Билеты в Казанский кремль не входят в стоимость экскурсии и приобретаются в кассе непосредственно перед началом экскурсии.
по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оборонительные сооружения Казанского кремля
- Благовещенский собор
- Губернаторский дворец
- Юнкерское училище
- Пушечный двор
- Мечеть Кул Шариф
Что входит
- Услуги гида
Что не входит
- Билеты в Кремль
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1 мая
Завершение: Тайницкая башня Казанского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Билеты в Казанский кремль не входят в стоимость экскурсии. Билеты приобретаются в кассе Казанского Кремля. Билеты необходимо приобрести непосредственно перед началом экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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