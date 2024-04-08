Путешествие через века

Казанский кремль — это сердце нашего тысячелетнего города, и во время экскурсии мы совершим путешествие через века. Казанский Кремль — это огромный комплекс, в котором гармонично и самобытно сочетаются русские и татарские культурные традиции. Мы с вами посетим эту древнюю крепость и узнаем её невероятную историю. Гид расскажет вам:

каким был Кремль до завоевания Казани Иваном Грозным;

какой крепость стала в русский период правления;

что представляет собой Казанский кремль в наши дни. Во время экскурсии вы увидите оборонительные башни Казанского кремля, древнейший православный памятник Поволжья — Благовещенский собор и самое современное сооружение крепости — мечеть Кул Шариф, а с высокого Кремлевского холма вам откроется потрясающая панорама на город. Я приглашаю Вас на пешеходную экскурсию по Казанскому кремлю!

Важно знать:

Билеты в Казанский кремль не входят в стоимость экскурсии и приобретаются в кассе непосредственно перед началом экскурсии.