читать дальше

Людмила проявила максимум терпения и вместе нашли подходящий вариант. 2. Знание предмета. Мы задавали миллион уточняющих вопросов. На каждый был дан исчерпывающий ответ. 3. Сервисность и готовность помочь. Мы получили дополнительную пользу: где вкусно и недорого покушать, что еще посмотреть, к кому обратиться за помощью - за это отдельное спасибо Людмиле "доволен как слон" - это про нас после экскурсии Людмилы)))