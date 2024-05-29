1 чел.
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Групповая
45 минут
В тренде
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
Расписание: Сезон 2022 окончен. До встречи в 2023!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 290₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие по Казанскому Кремлю
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Расписание: В любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Казанским Кремлем
Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тысяча огней Казани | вечерняя экскурсия
Начало: Ул. Кремлёвская д. 2, Казань
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 7 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Начало: Станция метро Кремлёвская, у памятника дракону
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 499₽ за всё до 10 чел.
Билеты
1.5 часа
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Начало: Возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая
Расписание: Ежедневно с 13.30 и 16.30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
800₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль - сердце Казани
Начало: Площадь 1 Мая, Казань
Расписание: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю Казанского кремля
Начало: Спасская башня Казанского кремля, Казань
Расписание: Ежедневно, выходные и праздничные дни по запросу
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 2 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Царская прогулка «Романовы в Казани»
Начало: Кремль, 1Б. Тайницкая башня казанского Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
День в Казани с местным жителем
Начало: Спасская Башня Казанского Кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 999₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий29 мая 2024Всё на высоте, а аккордеон был приятным бонусом.
- ИИрина29 мая 2024Выехали немного с опозданием (минут 15-20), зато были ближе к закату. Если у вас нет налика без сдачи, то удобнее сразу оплатить онлайн через сайт. Мы бежали как ненормальные, что бы успеть внести оплату за полчаса до поездки)
- ЕЕлена28 мая 2024Понравилось. Интересная и познавательная экскурсия. Гид и экскурсию провел и культурную программу. Было весело. Единственный минус - это ужасная работа
- ККсения27 мая 2024Диляра, очень профессиональный гид. Жалко что экскурсия была всего 2 часа.
- УУстина26 мая 2024Отличная прогулка, отличный персонал, все очень понрасилось!
- ААнастасия25 мая 2024Экскурсия понравилось, специально брали индивидуальную, без большого количества народу. Спокойно погуляли по территории, посмотрели Кремль. Зашли в Мечеть и Храм. Экскурсовод Анжелика приятная, доброжелательная, интересно рассказывала. Спасибо большое!
- ССветлана2 мая 2024Людмила провела для нас экскурсию по Крелю 29/04/2024. Рекомендую на все 100%. 1. Индивидуальный подход. Оформление заказа было не по стандартной процедуре,
- ААнастасия18 апреля 2024Замечательная экскурсия, лёгкое общение с Эмилем оставило приятное впечатление и дополнительные знания о г. Казань.
- ННадежда9 апреля 2024Спасибо Диляре за экскурсию! Все было замечательно! рекомендую.
- ООксана10 марта 2024Казанский Кремль очень красивое и знаковое место. На экскурсии узнали много как подлинных исторических фактов, так и легенд. Экскурсовод-молодая девушка, волновалась, но очень старалась. Поэтому поставила 5 звезд. Спасибо Амелии за экскурсию. (накануне экскурсии организатор поменяла экскурсовода)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Спасская Башня Казанского Кремля»
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