Казань славится чайными традициями, но её кофейная история не менее интересна. Идём гулять — я проведу вас по необычным спешелти-кофейням и подскажу, что стоит попробовать.
Расскажу, как здесь появился кофе, как к нему относились Ленин и Шаляпин и чем казанская кофейная культура отличается от московской и петербургской.
Расскажу, как здесь появился кофе, как к нему относились Ленин и Шаляпин и чем казанская кофейная культура отличается от московской и петербургской.
Описание экскурсии
Погуляем:
- по улице Кремлёвской, которая связывает два важных архитектурных и исторических ансамбля города — Казанский кремль и Казанский университет
- мимо Казанского университета, в котором учились Ленин, Толстой и Аксаков и преподавали Бутлеров, Зинин, Симонов и Завойский
- по молодёжной улице баров и модных мест, где жизнь особенно сильно кипит ночью
- старинному парку «Чёрное озеро», где работал ресторан, в котором в 19 веке уже подавали устрицы
Зайдём в две спешелти-кофейни, о которых знают только истинные ценители кофе и его истории.
Вы попробуете кофе — по желанию.
А я расскажу:
- как и когда кофе появился в Казани
- как в начале 20 века относились друг к другу любители чая и кофеманы
- что такое кофейни первой, второй, третьей волны и какие из них представлены в Казани
- чем кофе в Казани отличается от кофе в Москве и Петербурге
- как татарская культура повлияла на вкус этого напитка
Организационные детали
Дополнительные расходы — по желанию: кофе — 400–500 ₽ за чашку.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кремлёвской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 252 туристов
Я аккредитованный экскурсовод по Казани и Казанскому кремлю, а ещё радиоведущая. Казань — мой родной город. В детстве, заполняя школьные анкеты, я писала, что мечтаю стать экскурсоводом — рассказывать гостям
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