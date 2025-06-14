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Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»

Удивительное путешествие по Казани, где современность встречается с историей. Исследуйте контрасты элитного района и узнайте его тайны
Когда-то бедный район Казани превратился в престижный уголок.

Здесь можно увидеть Тюремный замок, Национальную библиотеку и место, где церковь соседствует с мечетью. Узнайте, почему район называли Кошачкой, и найдите Кошачий переулок. Вспомните знаменитых казанцев, таких как Лев Толстой и Максим Горький.

Это путешествие подарит уникальный взгляд на историю и современность Казани, без обязательных дополнительных расходов
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать историю элитного района
  • 📚 Посетить Национальную библиотеку
  • ⛪ Увидеть церковь и мечеть рядом
  • 🐈 Найти Кошачий переулок
  • 🎨 Вспомнить знаменитых казанцев

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Казанской Рублёвке - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для пеших экскурсий. В это время вы сможете насладиться теплыми днями и ясным небом. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за холодов, но при этом сохраняется возможность насладиться зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»

Что можно увидеть

  • Тюремный замок
  • Национальная библиотека
  • Церковь 18 века
  • Мечеть 21 века

Описание экскурсии

«Казанская Рублёвка» — один из самых элитных районов в Казани. Здесь расположены жилые комплексы «Готика» и «Ренессанс», Дворец Земледельцев, закрытый коттеджный поселок, который знают как «городок нефтяников». Но ещё недавно это был очень бедный район, который называли Кошачкой. За наше путешествие мы попробуем разобраться: чего же здесь сейчас больше — Кошачки или Рублёвки?

Вы увидите:

  • Тюремный замок, где с начала 19 века и по сей день находится тюрьма
  • Современную Национальную библиотеку
  • Место, где напротив друг друга стоят церковь 18 века и мечеть 21 века
  • И многое другое!

Вы узнаете:

  • Почему район называли Кошачкой и где был Кошачий переулок
  • Где стоял «Кошкин дом»
  • Какой домик называют «Чайным»
  • Где находилась Попова и Пригонная гора и почему они так назывались
  • Какой знаменитый казанец жил напротив тюремного замка
  • Какова судьба казанской табачки и при чём здесь одно из потерянных сокровищ Казани
  • Где найти забытую башню и для чего она была нужна

Какие прозвучат имена:

  • Писателя Льва Толстого
  • Композитора Софьи Губайдуллиной
  • Математика Четаева
  • Писателя Максима Горького
  • Художника Николая Фешина

И это далеко не весь список людей, связанных с Кошачкой!

Кому подойдёт программа

Ограничений по возрасту нет, но в плане подачи материала это не детская экскурсия. Она будет интересна тем, кто:

  • не первый раз в Казани,
  • хочет посмотреть непарадные туристические места,
  • любит искать контрасты старого и нового,
  • хочет увидеть исторический центр Казани под иным ракурсом,
  • любит старинные уголки города, забытые истории и тайны.

Организационные детали

  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Большая Красная и Батурина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2072 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из
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них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала лучшим экскурсоводом Казани. Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасём город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюблённых в своё дело гидов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
И
Отличная экскурсия! Очень понравилась подача материала – интересно, динамично и с юмором. Экскурсовод Юлия – настоящий профессионал: эрудированный специалист, увлечённый историей Казани. Узнала много нового, время пролетело незаметно. Очень рекомендую! Спасибо! 🌟
Отличная экскурсия! Очень понравилась подача материала – интересно, динамично и с юмором. Экскурсовод Юлия – настоящий
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Л
Интересная экскурсия. Прошлись по дополнительным местам по нашей просьбе. Всё понравилось!
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