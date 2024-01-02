А вы задумывались, что ныне самый престижный район Казани был когда-то очень бедным уголком города? Мы с вами посмотрим на Тюремный замок, прогуляемся по Поповой горе, найдём Кошачий переулок и… среди современных домов отыщем истории казанской старины!

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Описание

Что вас ожидает

«Казанская Рублёвка» — один из самых элитных районов в Казани. Здесь расположены жилые комплексы «Готика» и «Ренессанс», Дворец Земледельцев, закрытый коттеджный поселок, который знают как «городок нефтяников». Но ещё недавно это был очень бедный район, который называли Кошачкой. За наше путешествие мы попробуем разобраться: чего же здесь сейчас больше — Кошачки или Рублёвки?

Вы увидите:

Тюремный замок, где с начала 19 века и по сей день находится тюрьма

Современную Национальную библиотеку

Место, где напротив друг друга стоят церковь 18 века и мечеть 21 века

И многое другое!

Вы узнаете:

Почему район называли Кошачкой и где был Кошачий переулок

Где стоял «Кошкин дом»

Какой домик называют «Чайным»

Где находилась Попова и Пригонная гора и почему они так назывались

Какой знаменитый казанец жил напротив тюремного замка

Какова судьба казанской табачки и при чём здесь одно из потерянных сокровищ Казани

Где найти забытую башню и для чего она была нужна

Какие прозвучат имена:

Писателя Льва Толстого

Композитора Софьи Губайдуллиной

Математика Четаева

Писателя Максима Горького

Художника Николая Фешина

И это далеко не весь список людей, связанных с Кошачкой!

Кому подойдёт программа

Ограничений по возрасту нет, но в плане подачи материала это не детская экскурсия. Она будет интересна тем, кто:

не первый раз в Казани,

хочет посмотреть непарадные туристические места,

любит искать контрасты старого и нового,

хочет увидеть исторический центр Казани под иным ракурсом,

любит старинные уголки города, забытые истории и тайны.

Организационные детали