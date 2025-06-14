Когда-то бедный район Казани превратился в престижный уголок.
Здесь можно увидеть Тюремный замок, Национальную библиотеку и место, где церковь соседствует с мечетью. Узнайте, почему район называли Кошачкой, и найдите Кошачий переулок. Вспомните знаменитых казанцев, таких как Лев Толстой и Максим Горький.
Это путешествие подарит уникальный взгляд на историю и современность Казани, без обязательных дополнительных расходов
Здесь можно увидеть Тюремный замок, Национальную библиотеку и место, где церковь соседствует с мечетью. Узнайте, почему район называли Кошачкой, и найдите Кошачий переулок. Вспомните знаменитых казанцев, таких как Лев Толстой и Максим Горький.
Это путешествие подарит уникальный взгляд на историю и современность Казани, без обязательных дополнительных расходов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю элитного района
- 📚 Посетить Национальную библиотеку
- ⛪ Увидеть церковь и мечеть рядом
- 🐈 Найти Кошачий переулок
- 🎨 Вспомнить знаменитых казанцев
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по Казанской Рублёвке - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для пеших экскурсий. В это время вы сможете насладиться теплыми днями и ясным небом. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за холодов, но при этом сохраняется возможность насладиться зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Тюремный замок
- Национальная библиотека
- Церковь 18 века
- Мечеть 21 века
Описание экскурсии
«Казанская Рублёвка» — один из самых элитных районов в Казани. Здесь расположены жилые комплексы «Готика» и «Ренессанс», Дворец Земледельцев, закрытый коттеджный поселок, который знают как «городок нефтяников». Но ещё недавно это был очень бедный район, который называли Кошачкой. За наше путешествие мы попробуем разобраться: чего же здесь сейчас больше — Кошачки или Рублёвки?
Вы увидите:
- Тюремный замок, где с начала 19 века и по сей день находится тюрьма
- Современную Национальную библиотеку
- Место, где напротив друг друга стоят церковь 18 века и мечеть 21 века
- И многое другое!
Вы узнаете:
- Почему район называли Кошачкой и где был Кошачий переулок
- Где стоял «Кошкин дом»
- Какой домик называют «Чайным»
- Где находилась Попова и Пригонная гора и почему они так назывались
- Какой знаменитый казанец жил напротив тюремного замка
- Какова судьба казанской табачки и при чём здесь одно из потерянных сокровищ Казани
- Где найти забытую башню и для чего она была нужна
Какие прозвучат имена:
- Писателя Льва Толстого
- Композитора Софьи Губайдуллиной
- Математика Четаева
- Писателя Максима Горького
- Художника Николая Фешина
И это далеко не весь список людей, связанных с Кошачкой!
Кому подойдёт программа
Ограничений по возрасту нет, но в плане подачи материала это не детская экскурсия. Она будет интересна тем, кто:
- не первый раз в Казани,
- хочет посмотреть непарадные туристические места,
- любит искать контрасты старого и нового,
- хочет увидеть исторический центр Казани под иным ракурсом,
- любит старинные уголки города, забытые истории и тайны.
Организационные детали
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Большая Красная и Батурина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2072 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная экскурсия! Очень понравилась подача материала – интересно, динамично и с юмором. Экскурсовод Юлия – настоящий профессионал: эрудированный специалист, увлечённый историей Казани. Узнала много нового, время пролетело незаметно. Очень рекомендую! Спасибо! 🌟
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Л
Интересная экскурсия. Прошлись по дополнительным местам по нашей просьбе. Всё понравилось!
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