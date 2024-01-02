Отыскать старинное среди современного и понять, как самый бедный район Казани стал самым богатым
А вы задумывались, что ныне самый престижный район Казани был когда-то очень бедным уголком города? Мы с вами посмотрим на Тюремный замок, прогуляемся по Поповой горе, найдём Кошачий переулок и… среди современных домов отыщем истории казанской старины!
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Описание
Что вас ожидает
«Казанская Рублёвка» — один из самых элитных районов в Казани. Здесь расположены жилые комплексы «Готика» и «Ренессанс», Дворец Земледельцев, закрытый коттеджный поселок, который знают как «городок нефтяников». Но ещё недавно это был очень бедный район, который называли Кошачкой. За наше путешествие мы попробуем разобраться: чего же здесь сейчас больше — Кошачки или Рублёвки?
Вы увидите:
- Тюремный замок, где с начала 19 века и по сей день находится тюрьма
- Современную Национальную библиотеку
- Место, где напротив друг друга стоят церковь 18 века и мечеть 21 века
- И многое другое!
Вы узнаете:
- Почему район называли Кошачкой и где был Кошачий переулок
- Где стоял «Кошкин дом»
- Какой домик называют «Чайным»
- Где находилась Попова и Пригонная гора и почему они так назывались
- Какой знаменитый казанец жил напротив тюремного замка
- Какова судьба казанской табачки и при чём здесь одно из потерянных сокровищ Казани
- Где найти забытую башню и для чего она была нужна
Какие прозвучат имена:
- Писателя Льва Толстого
- Композитора Софьи Губайдуллиной
- Математика Четаева
- Писателя Максима Горького
- Художника Николая Фешина
И это далеко не весь список людей, связанных с Кошачкой!
Кому подойдёт программа
Ограничений по возрасту нет, но в плане подачи материала это не детская экскурсия. Она будет интересна тем, кто:
- не первый раз в Казани,
- хочет посмотреть непарадные туристические места,
- любит искать контрасты старого и нового,
- хочет увидеть исторический центр Казани под иным ракурсом,
- любит старинные уголки города, забытые истории и тайны.
Организационные детали
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на перекрёстке улиц Большая Красная и Батурина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 777 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала лучшим экскурсоводом Казани. Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасём город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюблённых в своё дело гидов.
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