Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Индивидуальная экскурсия в Казани

Отыскать старинное среди современного и понять, как самый бедный район Казани стал самым богатым

А вы задумывались, что ныне самый престижный район Казани был когда-то очень бедным уголком города? Мы с вами посмотрим на Тюремный замок, прогуляемся по Поповой горе, найдём Кошачий переулок и… среди современных домов отыщем истории казанской старины!
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Ближайшие даты:
2
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Описание

Что вас ожидает

«Казанская Рублёвка» — один из самых элитных районов в Казани. Здесь расположены жилые комплексы «Готика» и «Ренессанс», Дворец Земледельцев, закрытый коттеджный поселок, который знают как «городок нефтяников». Но ещё недавно это был очень бедный район, который называли Кошачкой. За наше путешествие мы попробуем разобраться: чего же здесь сейчас больше — Кошачки или Рублёвки?

Вы увидите:

  • Тюремный замок, где с начала 19 века и по сей день находится тюрьма
  • Современную Национальную библиотеку
  • Место, где напротив друг друга стоят церковь 18 века и мечеть 21 века
  • И многое другое!

Вы узнаете:

  • Почему район называли Кошачкой и где был Кошачий переулок
  • Где стоял «Кошкин дом»
  • Какой домик называют «Чайным»
  • Где находилась Попова и Пригонная гора и почему они так назывались
  • Какой знаменитый казанец жил напротив тюремного замка
  • Какова судьба казанской табачки и при чём здесь одно из потерянных сокровищ Казани
  • Где найти забытую башню и для чего она была нужна

Какие прозвучат имена:

  • Писателя Льва Толстого
  • Композитора Софьи Губайдуллиной
  • Математика Четаева
  • Писателя Максима Горького
  • Художника Николая Фешина

И это далеко не весь список людей, связанных с Кошачкой!

Кому подойдёт программа

Ограничений по возрасту нет, но в плане подачи материала это не детская экскурсия. Она будет интересна тем, кто:

  • не первый раз в Казани,
  • хочет посмотреть непарадные туристические места,
  • любит искать контрасты старого и нового,
  • хочет увидеть исторический центр Казани под иным ракурсом,
  • любит старинные уголки города, забытые истории и тайны.

Организационные детали

  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на перекрёстке улиц Большая Красная и Батурина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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