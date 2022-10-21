Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Лыжная прогулка в тени дубрав

Катание на лыжах среди деревьев имеет свое особенное очарование

Катание на лыжах среди деревьев имеет свое особенное очарование.

Лесные трассы представляют собой разнообразный ландшафт: сказочный пейзаж для детей и единение с природой для взрослых.
Лыжная прогулка в тени дубрав
Лыжная прогулка в тени дубрав
Лыжная прогулка в тени дубрав
Лыжная прогулка в тени дубрав
Лыжная прогулка в тени дубрав
Лыжная прогулка в тени дубрав
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Путешествие начинается от Дубравного леса. После подбора лыжного снаряжения мы выйдем на небольшой кольцевой маршрут в окрестностях Дубравного леса.
  • Наша лыжная прогулка пройдет по лесу, расположенному в черте города. Здесь, разделенные ЛЭП на несколько километров, находятся два крутых спуска с горы. Смельчаки смогут их попробовать и скатиться вниз с горы.

Важная информация:

Протяженность лыжного маршрута — 3-5 км.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда лыж и прогулка
  • Чаепитие
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Дубравная, 2Е, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: С середины декабря до конца марта, суб., вск. в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Протяженность лыжного маршрута — 3-5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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