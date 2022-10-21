Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Путешествие начинается от Дубравного леса. После подбора лыжного снаряжения мы выйдем на небольшой кольцевой маршрут в окрестностях Дубравного леса.
Наша лыжная прогулка пройдет по лесу, расположенному в черте города. Здесь, разделенные ЛЭП на несколько километров, находятся два крутых спуска с горы. Смельчаки смогут их попробовать и скатиться вниз с горы.
Важная информация:
Протяженность лыжного маршрута — 3-5 км.
Ответы на вопросы
Что входит
Аренда лыж и прогулка
Чаепитие
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Дубравная, 2Е, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: С середины декабря до конца марта, суб., вск. в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Протяженность лыжного маршрута — 3-5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.