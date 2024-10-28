Приглашаем активно провести время на природе в окрестностях Казани! Вы отправитесь на конную прогулку по Лаишевскому лесу, осмотрите заброшенный храм в деревне Шуран и насладитесь вкусными закусками с шикарным видом на Каму. Все организационные заботы мы возьмём на себя — вам останется наслаждаться и получать новые впечатления.

за 1-2 человека или 5296 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Конная прогулка. Вы отправитесь на конную ферму в Лаишевском лесу. Инструктор расскажет о породах лошадей, особенностях их характера, правилах верховой езды и безопасности. Затем вы отправитесь на часовую конную прогулку. Даже если это ваш первый подобный опыт, переживать не стоит — инструктор всё время будет рядом.

Заброшенный храм. Вы раскроете его историю, особенности архитектуры и значение для местных жителей. А ещё мы покажем вам тайный проход под свод колокольного купола.

Пикник на берегу Камы. Мы устроим для вас дружеский пикник в живописном месте. Вы сможете отдохнуть, полюбоваться идиллическим пейзажем и поделиться с нами впечатлениями от увиденного.

Организационные детали