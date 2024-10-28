Конная прогулка + пикник в окрестностях Казани (всё включено)

Покататься на лошадях, увидеть заброшенный храм 18 века и отдохнуть на пикнике с видом на Каму
Приглашаем активно провести время на природе в окрестностях Казани! Вы отправитесь на конную прогулку по Лаишевскому лесу, осмотрите заброшенный храм в деревне Шуран и насладитесь вкусными закусками с шикарным видом на Каму.

Все организационные заботы мы возьмём на себя — вам останется наслаждаться и получать новые впечатления.
5
1 отзыв
Конная прогулка + пикник в окрестностях Казани (всё включено)
Конная прогулка + пикник в окрестностях Казани (всё включено)
Конная прогулка + пикник в окрестностях Казани (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Конная прогулка. Вы отправитесь на конную ферму в Лаишевском лесу. Инструктор расскажет о породах лошадей, особенностях их характера, правилах верховой езды и безопасности. Затем вы отправитесь на часовую конную прогулку. Даже если это ваш первый подобный опыт, переживать не стоит — инструктор всё время будет рядом.

Заброшенный храм. Вы раскроете его историю, особенности архитектуры и значение для местных жителей. А ещё мы покажем вам тайный проход под свод колокольного купола.

Пикник на берегу Камы. Мы устроим для вас дружеский пикник в живописном месте. Вы сможете отдохнуть, полюбоваться идиллическим пейзажем и поделиться с нами впечатлениями от увиденного.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости экскурсии, остальную часть необходимо перевести организатору онлайн не позднее, чем за 2 дня до начала экскурсии
  • В стоимость всё включено: комфортабельный транспорт, 1 час конной прогулки, пикник
  • Время в пути от Казани — около 30 минут в одну сторону
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Марселя Салимжанова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Регина
28 окт 2024
Заказала экскурсию на день рождения и не прогадала) день был полон интересного, необычного и веселого: и лошади (замечательная конеферма кстати!), и заброшенный храм - с элементом квеста даже получилось, и
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неожиданно продуманный и классный пикник! А уж лестница))) С нами был Эльнар - приятный в общении, спокойный и доброжелательный молодой человек, с ним наша компания комфортно провела целый день. Очень рекомендую эту экскурсию и обязательно поеду с ними еще!

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