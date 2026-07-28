2 отзыва оставили туристы

В 20 км от столицы республики вы посетите заказник, где расположилось три карстовых озера, круглый год притягивающие людей красотой, богатством природы и целебными свойствами.В компании опытного проводника вы пройдете по

проверенным тропам, откроете своеобразие водоемов и узнаете о редких видах местной флоры. Если захотите, присоединитесь к вдохновляющей команде моржующих! В разделах «Что вас ожидает» и «Организационные детали» расскажем подробнее о программе и нюансах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Природная сказка Казани

Звезды заповедника — три озера: Большое, Малое и Проточное. Однако отдельного внимания заслуживают и лабиринты живописных троп, что проложены на территории заказника. Вы встретите девственную растительность и, возможно, даже некоторые виды животных из Красной книги. Надышитесь хвойным воздухом и сможете сделать яркие снимки окружающих панорам.

Исследуем Голубые озера!

У берегов водоёмов вы узнаете научные факты об их происхождении и легенды, которыми не могли не обрасти озёра завораживающей красоты. Поговорим об оптических иллюзиях и природе особого оттенка вод, о флоре и фауне акватории, а также о целебных свойствах глины, которую даже используют в санаториях. И, конечно, при желании, вы сможете присоединиться к местным экстремалам и искупаться в чистых водах озер, где круглый год температура составляет от +5 до +7 градусов.

Кому подойдёт экскурсия

Эта программа понравится любителям туристических походов по лесным и холмистым маршрутам, поэтому лучше выбрать походную одежду и обувь, идти будем в среднем темпе. А ещё можно окунуться: не забудьте купальные принадлежности. Обратите внимание, купание в Голубом озере — не основная точка маршрута. Вода действительно ледяная круглый год, поэтому длительность такой остановки будет не более 20 минут.

Организационные детали