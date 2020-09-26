2 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Казань
  3. Экскурсии

Голубые озера — природное чудо Татарстана

Посетить заповедные места в окрестностях Казани и изучить сказочные водоемы со всех ракурсов

5
2 отзыва
Эдгар
Эдгар – экскурсионное агентство из Казани
В 20 км от столицы ⭐️ республики вы посетите заказник, где расположилось три карстовых озера, круглый год притягивающие людей красотой, богатством природы и целебными свойствами.

В компании опытного проводника вы пройдете по проверенным тропам, откроете своеобразие водоемов и узнаете о редких видах местной флоры.

А если захотите, присоединитесь к вдохновляющей команде моржующих!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 47 человек

  • 550 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Голубые озера — природное чудо Татарстана

Что вас ожидает

Природная сказка Казани
Звезды заповедника — три озера: Большое, Малое и Проточное. Однако отдельного внимания заслуживают и лабиринты живописных троп, что проложены на территории заказника. Вы встретите девственную растительность и, возможно, даже некоторые виды животных из Красной книги. Надышитесь хвойным воздухом и сможете сделать яркие снимки окружающих панорам.

Исследуем Голубые озера!
У берегов водоемов вы узнаете научные факты об их происхождении и легенды, которыми не могли не обрасти озера завораживающей красоты. Поговорим об оптических иллюзиях и природе особого оттенка вод, о флоре и фауне акватории, а также о целебных свойствах глины, которую даже используют в санаториях. И, конечно, при желании, вы сможете присоединиться к местным экстремалам и искупаться в чистых водах озер, где круглый год температура составляет от +5 до +7 градусов.

Организационные детали

  • Протяженность пешего маршрута около 5 км
  • Для купания оборудованы все удобства
Начало и место завершения
🚩 недалеко от кремля
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Голубые озера — природное чудо Татарстана

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 47 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Эдгар
Эдгар
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким, как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и ее достопримечательностях много интересного!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

26 сентября 2020
Отличная экскурсия!
18 сентября 2020
Мне очень понравилась экскурсия

Эдгар проводит ещё 3 экскурсии

Большое знакомство с Казанью
700
3.5 часа
Большое знакомство с Казанью
42 отзыва
Узнать город на автобусной экскурсии, побывать в Кремле и мечети Кул-Шариф и ощутить местный колорит
Один вечер в Казани
600
2 часа
Один вечер в Казани
39 отзывов
Увидеть город в новом свете, наблюдая танец ночных огней, прокатиться по центру и узнать его историю
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
1 300
8 часов
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
17 отзывов
Исследовать знаковые святыни в окрестностях города и открыть источники творческого вдохновения

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
597
4 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
401 отзыв
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 000
5 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
380 отзывов
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
533
2 часа
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
366 отзывов
За что стоит полюбить Казань
4 490
2 часа
За что стоит полюбить Казань
341 отзыв
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
550
3 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
236 отзывов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
1 173
8 часов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
231 отзыв