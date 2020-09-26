2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Природная сказка Казани

Звезды заповедника — три озера: Большое, Малое и Проточное. Однако отдельного внимания заслуживают и лабиринты живописных троп, что проложены на территории заказника. Вы встретите девственную растительность и, возможно, даже некоторые виды животных из Красной книги. Надышитесь хвойным воздухом и сможете сделать яркие снимки окружающих панорам.

Исследуем Голубые озера!

У берегов водоемов вы узнаете научные факты об их происхождении и легенды, которыми не могли не обрасти озера завораживающей красоты. Поговорим об оптических иллюзиях и природе особого оттенка вод, о флоре и фауне акватории, а также о целебных свойствах глины, которую даже используют в санаториях. И, конечно, при желании, вы сможете присоединиться к местным экстремалам и искупаться в чистых водах озер, где круглый год температура составляет от +5 до +7 градусов.

Организационные детали