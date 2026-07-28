2 отзыва оставили туристы

Звезды заповедника — три озера: Большое, Малое и Проточное. Однако отдельного внимания заслуживают и лабиринты живописных троп, что проложены на территории заказника. Вы встретите девственную растительность и, возможно, даже некоторые виды животных из Красной книги. Надышитесь хвойным воздухом и сможете сделать яркие снимки окружающих панорам.
Исследуем Голубые озера!
У берегов водоёмов вы узнаете научные факты об их происхождении и легенды, которыми не могли не обрасти озёра завораживающей красоты. Поговорим об оптических иллюзиях и природе особого оттенка вод, о флоре и фауне акватории, а также о целебных свойствах глины, которую даже используют в санаториях. И, конечно, при желании, вы сможете присоединиться к местным экстремалам и искупаться в чистых водах озер, где круглый год температура составляет от +5 до +7 градусов.
Кому подойдёт экскурсия
Эта программа понравится любителям туристических походов по лесным и холмистым маршрутам, поэтому лучше выбрать походную одежду и обувь, идти будем в среднем темпе. А ещё можно окунуться: не забудьте купальные принадлежности. Обратите внимание, купание в Голубом озере — не основная точка маршрута. Вода действительно ледяная круглый год, поэтому длительность такой остановки будет не более 20 минут.
Организационные детали
Протяженность пешего маршрута около 5 км, иногда придётся подниматься в гору
Дорога пролегает по лесному массиву, с песчаными и гравийными пешеходными дорогами, поэтому, пожалуйста, обязательно наденьте удобную одежду и обувь для похода, и возьмите репеллент от насекомых.
Аренда индивидуального устройства с наушником — 100 ₽ (по желанию, при группе от 15 чел.)
Обратите внимание: на территории заповедника нет туалета
Для купания оборудованы раздевалки и мостки
До территории Голубых озер и обратно к месту отправления предоставляется бесплатный трансфер: большой туристический автобус (при группе от 20 чел.) или микроавтобус Mercedes Benz Sprinter (при группе до 20 чел.), или на минивэне/авто гида (при группе 4-8 человек). В автобус нельзя с любой едой. Напитки можно только герметично упакованные (в бутылке с крышкой — вода / сок / лимонад)
Каждому участнику, даже грудным детям, предоставляется отдельное место в автобусе. Если ребенок ещё не может сидеть, обязательно наличие люльки или иного фиксирующего устройства, разрешенного ПДД, чтобы была возможность пристегнуться. Перевозка в автобусе детей на руках запрещена
Рассадка в автобусе свободная, без закреплённого за билетом места. Пожалуйста, подходите заранее, чтобы занять желаемые места.
Посещение экскурсии с животными (даже маленькими) запрещено
Строго запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии и посадка в нетрезвом виде. В противном случае мы не сможем допустить вас на экскурсию или вынуждены будем попросить покинуть её
В высокий туристический сезон на популярных экскурсиях и объектах бывает много людей, пожалуйста, будьте к этому готовы
С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 09:45
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет включительно
Бесплатно
Многодетные
1425 ₽
Пенсионеры,ветераны
1425 ₽
Стандартный
1520 ₽
Школьники
1425 ₽
Инвалиды
1425 ₽
Студенты
1425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 5 минутах пешком от станции метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 63748 туристов
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и Татарстану. С нами вы отправитесь в увлекательное путешествие в прошлое, настоящее и будущее славного города Казань, посетите старинные читать дальшеуменьшить
городища, такие как Болгар и Свияжск, и увидите многие другие колоритные места нашей и соседних республик. Наша миссия — сделать ваш отдых запоминающимся и интересным. Наши профессиональные аккредитованные гиды готовы с удовольствием погрузить вас в историю нашего края. Айда в Казань! До новых встреч!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 147 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эвелина
Экскурсия очень понравилась! 1)По дороге на озёра гид Амир рассказывал про основные достопримечательности города (годы постройки, интересные факты) в доступной и понятной форме. 2)На самих озёрах были разное время пребывания. На первой читать дальшеуменьшить
локации - Большое озеро - 20 мин, на второй - Малые озёра - 1 час (группа была из 11 человек, возможно для групп побольше времени будет уделено меньше). 3)По дороге назад рассказали что ещё посетить туристу, что купить на подарки, про татарскую кухню. 4)Автобус комфортабельный, есть кондиционер. 5)Незабываемые впечатления и фотографии:)
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Ю
Юлия
Очень понравилось. Было просто супер, особенно на маленькие озера. Самое обидное даётся мало свободного времени
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Елена
поездка понравилась, только времени на купание было мало, я бы еще час добавила
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Сайзана
🔥
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А
Анастасия
добрый день! спасибо большое организатору за прекрасную поездку! невероятно шикарный тур😍был замечательный гид ❤️
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Лилия
Динамичная прогулка по озерам для взрослых, детям будет однозначно скучно. Природа хорошая, вода ледяная. Репелент с собой обязателен. По ощущениям ожидала большего, глубины, чистоты воды и масштаба. Озера миниатюрные.