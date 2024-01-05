Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Индивидуальная экскурсия в Казани

Увидеть изнанку Казани и выяснить, как связано гетто в центре города и знаменитые деятели искусства

5
1 отзыв
Экскурсия пройдёт по особому району Казани — Марусовке.

Именно здесь в свое время снимал койку Алеша Пешков — будущий Максим Горький, и в этом же районе родился всемирно известный певец Фёдор Шаляпин.

Мы пройдём по местам, где жили «бывшие и будущие люди», побываем во дворике, стилизованном под 19 век. И раскроем казанские странички детства и юности известных людей
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Марусовка: по следам Горького и Шаляпина
Ближайшие даты:
9
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даты

Описание

Что вас ожидает

Маршрут проходит по самому центру города (между пл. Тукая, ул. Пушкина, ул. Щапова и садом Эрмитаж), но при этом Казань предстанет перед вами совсем иной — мы с вами посмотрим её «дно». А заодно поговорим о двух друзьях — Горьком и Шаляпине. О том, как они одновременно ходили по улицам Казани и не были знакомы. Вы узнаете историю театрального кастинга и побываете на месте сада, где состоялись две «премьеры» — одна связана с Горьким, вторая — с Шаляпиным.

Во время нашего путешествия мы успеем:

  • несколько раз подняться в гору и спуститься с неё на самое «дно»
  • выяснить, какое место в Казани называли «латинским кварталом» и почему оно носит имя профессора Щапова
  • разобраться, как были устроены ночлежки и увидеть несколько сохранившихся до наших дней примеров
  • заглянуть в несколько удивительных двориков, встретить «вождей» в палисаднике и узнать, как они там оказались

А закончим экскурсию в самом настоящем саду с привидениями!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле площади Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
5 янв 2024
Честно сказать, до сих пор пребываем с супругой в восторге! Гид Юлия своим профессионализмом и знаниями несколько раз заставила меня покраснеть, хотя этого на морозе и не было видно, - я даже, оказывается, не все названия улиц знаю, не говоря уже об их историческом наполнении, проведя, при этом, в Казани всё детство и, как мне казалось, исходив весь центр вдоль и поперёк.
С большим удовольствием слушали каждое слово, открыв для себя много нового о родном городе, Шаляпине и Горьком. А погружению в атмосферу не помешал даже холод в минус 20: вся экскурсия «пролетела» на одном дыхании и с очень приятным послевкусием! Однозначно вернёмся ещё раз, благо наличие других потенциально не менее интересных экскурсионных программ позволяет это сделать и не раз, и не два!

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