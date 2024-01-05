Экскурсия пройдёт по особому району Казани — Марусовке. Именно здесь в свое время снимал койку Алеша Пешков — будущий Максим Горький, и в этом же районе родился всемирно известный певец Фёдор Шаляпин. Мы пройдём по местам, где жили «бывшие и будущие люди», побываем во дворике, стилизованном под 19 век. И раскроем казанские странички детства и юности известных людей

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Описание

Что вас ожидает

Маршрут проходит по самому центру города (между пл. Тукая, ул. Пушкина, ул. Щапова и садом Эрмитаж), но при этом Казань предстанет перед вами совсем иной — мы с вами посмотрим её «дно». А заодно поговорим о двух друзьях — Горьком и Шаляпине. О том, как они одновременно ходили по улицам Казани и не были знакомы. Вы узнаете историю театрального кастинга и побываете на месте сада, где состоялись две «премьеры» — одна связана с Горьким, вторая — с Шаляпиным.

Во время нашего путешествия мы успеем:

несколько раз подняться в гору и спуститься с неё на самое «дно»

выяснить, какое место в Казани называли «латинским кварталом» и почему оно носит имя профессора Щапова

разобраться, как были устроены ночлежки и увидеть несколько сохранившихся до наших дней примеров

заглянуть в несколько удивительных двориков, встретить «вождей» в палисаднике и узнать, как они там оказались

А закончим экскурсию в самом настоящем саду с привидениями!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.