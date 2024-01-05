Увидеть изнанку Казани и выяснить, как связано гетто в центре города и знаменитые деятели искусства
Экскурсия пройдёт по особому району Казани — Марусовке.
Именно здесь в свое время снимал койку Алеша Пешков — будущий Максим Горький, и в этом же районе родился всемирно известный певец Фёдор Шаляпин.
Мы пройдём по местам, где жили «бывшие и будущие люди», побываем во дворике, стилизованном под 19 век. И раскроем казанские странички детства и юности известных людей
Именно здесь в свое время снимал койку Алеша Пешков — будущий Максим Горький, и в этом же районе родился всемирно известный певец Фёдор Шаляпин.
Мы пройдём по местам, где жили «бывшие и будущие люди», побываем во дворике, стилизованном под 19 век. И раскроем казанские странички детства и юности известных людей
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Описание
Что вас ожидает
Маршрут проходит по самому центру города (между пл. Тукая, ул. Пушкина, ул. Щапова и садом Эрмитаж), но при этом Казань предстанет перед вами совсем иной — мы с вами посмотрим её «дно». А заодно поговорим о двух друзьях — Горьком и Шаляпине. О том, как они одновременно ходили по улицам Казани и не были знакомы. Вы узнаете историю театрального кастинга и побываете на месте сада, где состоялись две «премьеры» — одна связана с Горьким, вторая — с Шаляпиным.
Во время нашего путешествия мы успеем:
- несколько раз подняться в гору и спуститься с неё на самое «дно»
- выяснить, какое место в Казани называли «латинским кварталом» и почему оно носит имя профессора Щапова
- разобраться, как были устроены ночлежки и увидеть несколько сохранившихся до наших дней примеров
- заглянуть в несколько удивительных двориков, встретить «вождей» в палисаднике и узнать, как они там оказались
А закончим экскурсию в самом настоящем саду с привидениями!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле площади Тукая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 818 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала лучшим экскурсоводом Казани. Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасём город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюблённых в своё дело гидов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
5 янв 2024
Честно сказать, до сих пор пребываем с супругой в восторге! Гид Юлия своим профессионализмом и знаниями несколько раз заставила меня покраснеть, хотя этого на морозе и не было видно, - я даже, оказывается, не все названия улиц знаю, не говоря уже об их историческом наполнении, проведя, при этом, в Казани всё детство и, как мне казалось, исходив весь центр вдоль и поперёк.
С большим удовольствием слушали каждое слово, открыв для себя много нового о родном городе, Шаляпине и Горьком. А погружению в атмосферу не помешал даже холод в минус 20: вся экскурсия «пролетела» на одном дыхании и с очень приятным послевкусием! Однозначно вернёмся ещё раз, благо наличие других потенциально не менее интересных экскурсионных программ позволяет это сделать и не раз, и не два!
С большим удовольствием слушали каждое слово, открыв для себя много нового о родном городе, Шаляпине и Горьком. А погружению в атмосферу не помешал даже холод в минус 20: вся экскурсия «пролетела» на одном дыхании и с очень приятным послевкусием! Однозначно вернёмся ещё раз, благо наличие других потенциально не менее интересных экскурсионных программ позволяет это сделать и не раз, и не два!
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