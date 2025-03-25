Это уникальный маршрут, на котором вы услышите историю города и прогуляетесь по его центру. Мы расскажем вам, как здесь жили Горький и Шаляпин, Толстой и Ленин. Покажем необычные уголки и известные памятники.
А в конце программы погрузимся в тему православия, поговорим о чуде обретения иконы Богородицы и изучим экспонаты Музея Казанской Иконы.
А в конце программы погрузимся в тему православия, поговорим о чуде обретения иконы Богородицы и изучим экспонаты Музея Казанской Иконы.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Первая часть программы — обзорная экскурсия
- Мы остановимся у дома купца Лисицина, во флигеле которого родился Фёдор Шаляпин.
- Рассмотрим здание, в цокольном этаже которого Максим Горький трудился подручным пекаря.
- В Лядском саду прогуляемся до памятника Державину и обсудим творчество поэта.
- Дойдём до усадьбы Боратынского, в которой побывал Пушкин.
- Увидим, где жил Лев Толстой и что он написал в Казани.
- В Университетском дворике поговорим о знаменитых людях, связанных со столицей Татарстана. И многом-многом другом!
- Побываем на месте, где в 1579 году произошло чудо обретения Казанской иконы Богородицы. И посетим действующий православный храм.
Вторая часть программы — посещение Музея Казанской Иконы
- Эта часть маршрута будет посвящена теме православия — в музее представлена крупнейшая коллекция икон, писанных по золоту более ста лет назад.
- Вы увидите экспонаты, которые имеют важное культурно-историческое значение. А также узнаете о том, как они создавались.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Subaru Forester или Hyundai Greta.
- Рекомендованный возраст 18 +. Тема обретения чудотворного образа серьёзная, глубоко духовная и может быть сложной для детей.
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей: взрослый — 250 ₽, льготный — 150 ₽.
- Мы можем организовать экскурсию для компании от 4 до 8 человек. В этом случае отдельно оплачивается минивэн — 4000 ₽.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 178 туристов
Меня зовут Лариса, приятно познакомиться! В моей команде работают только аккредитованные гиды с опытом работы не менее 5 лет. Имеется аккредитация Казанского Кремля, Свияжска, города Болгар и Национального Музея Республики Татарстан. Чаще всего провожу экскурсии сама на собственной машине.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Казани
Квест
Тайна монахини: детективный квест
В Казани вас ждет уникальный квест-экскурсия, где вы станете частью захватывающего расследования исчезновения иконы. Присоединяйтесь к сыщику Кошко
Начало: В Музее Казанской иконы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Национальный музей - сокровищница истории Татарстана
Погрузитесь в историю Татарстана через артефакты разных эпох. Узнайте о Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве
Начало: На входе в НМ
Завтра в 11:30
26 мар в 11:30
5350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю
Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.