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Это уникальный маршрут, на котором вы услышите историю города и прогуляетесь по его центру. Мы расскажем вам, как здесь жили Горький и Шаляпин, Толстой и Ленин. Покажем необычные уголки и известные памятники.



А в конце программы погрузимся в тему православия, поговорим о чуде обретения иконы Богородицы и изучим экспонаты Музея Казанской Иконы.